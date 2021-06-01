"اتصالات المغرب" تنهي العمل بنظام "فيدليو"

انتهى العمل بنظام تحويل “نقاط الولاء” (فيدليو) إلى هواتف ذكية، بعد دخول قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيز التنفيذ، ابتداء من نهاية شهر ماي المنصرم.

وقامت “اتصالات المغرب” بتفعيل قرار يخص طريقة الاستفادة من الهدايا التي تخولها “نقاط فيدليو”، طوال الفترة الممتدة ما بين 15 أبريل ونهاية شهر ماي الماضيين، تطبيقا لقرار دركي قطاع الاتصالات.

وهمت عمليات تحويل “نقاط فيدليو”، التي يكتسبها الزبون عن كل اشتراك في خدمات “اتصالات المغرب”، أجهزة الهواتف المحمولة أو مكالمات هاتفية وطنية وباقات إضافية من الأنترنيت، حيث تم تحديد حد أقصى لتحويل نقاط الوفاء إلى 2000 درهم شاملة للضريبة، لكل عملية استبدال ولكل خط هاتفي.

وتمكنت “اتصالات المغرب” من الاستجابة لكافة طلبات زبنائها، طوال الفترة الممتدة ما بين منتصف أبريل و30 ماي من السنة الجارية، حيث أكد مصدر من المتعهد التاريخي لقطاع الاتصالات بالمغرب أن الشركة وضعت كافة إمكانياتها البشرية والتقنية من أجل معالجة كافة الطلبات في وقت قياسي.