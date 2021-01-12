اتفاقية وزارة التضامن والعمران

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار3
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
20:20
مصرع خمسينية في حادث مروري بمدينة برشيد
-
19:12
"ليدك" تنفي رمي كرة الفيضان إلى مجلس البيضاء
-
18:31
فتاة تتصدر عصابة للتهجير السري في مدينة طنجة
-
17:49
بومبيو: إيران "مقر جديد" لتنظيم "القاعدة" الإرهابي
-
17:11
9 آلاف معتقل يستفيدون من محاكمات عن بعد
-
16:30
هيئة بريطانية تحذر من مخاطر "العملات المشفرة"
-
16:27
طريق مطار تيط مليل تغرق رغم الخضوع للإصلاح
-
15:21
عناصر الدرك الملكي تخلّص امرأة حبلى من الخطر
-
14:14
الثلوج تربك حركة السير بين تمحضيت وآيت اوفلا
-
13:23
سحب "علم الأمازيغ" يوجه سهام الانتقاد للعثماني
-
12:46
علماء: اختلالات دماغية حادة تتربص بمرضى كورونا
-
12:27
تلقي العلاج من الإصابة يعيد حمد الله إلى المغرب
التقرير السنوي * كلما جاءت سنة لعنت أختها
( إن هذا النهج خطير جدا وإذا لم يعاد النظر فيه بحيث ينتج المجتمع الدولي مجلس أمن جديد يكون فيه القانون سيداً بدلا من القوة , وتقوم في ظله الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة ويتوازى فيه القول مع العمل من أجل الإنسان وحقوقه – ستكون آثاره كارثية مستقبلا على الجنس البشري)
كامل عباس
لا يطابق العمل بدون صدق الكلام
هل يعقل ان توقع الاتفاقيات الآن في آخر سنة مو الولاية.
من المفروض تقديم حصيلة العمل الحكومي الآن.
عن أي ولوجيات تتحدثون :
القانون صدر في 2003 ولم أصدر النصوص التنظيمية المشاركة وهي القرارات.
عوض الاتفاقيات اخرجوا القرارات تحت نسؤوليتمم
واسهر وا مع وزارة الداخلية في اتفاقية على تطبيقها
وليس العمران عي مؤسسة تبحث عن المسؤولية الاجتماعية وليس لها اختصاص التطبيق.