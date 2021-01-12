اتفاقية وزارة التضامن والعمران

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‫تعليقات الزوار

3
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    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 20:35

    التقرير السنوي * كلما جاءت سنة لعنت أختها

    ( إن هذا النهج خطير جدا وإذا لم يعاد النظر فيه بحيث ينتج المجتمع الدولي مجلس أمن جديد يكون فيه القانون سيداً بدلا من القوة , وتقوم في ظله الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة ويتوازى فيه القول مع العمل من أجل الإنسان وحقوقه – ستكون آثاره كارثية مستقبلا على الجنس البشري)

    كامل عباس

    2
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  • خلاف الكلام والعمل به
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 21:02

    لا يطابق العمل بدون صدق الكلام

    0
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  • عن أي ولوجيات!
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 21:26

    هل يعقل ان توقع الاتفاقيات الآن في آخر سنة مو الولاية.
    من المفروض تقديم حصيلة العمل الحكومي الآن.
    عن أي ولوجيات تتحدثون :
    القانون صدر في 2003 ولم أصدر النصوص التنظيمية المشاركة وهي القرارات.
    عوض الاتفاقيات اخرجوا القرارات تحت نسؤوليتمم
    واسهر وا مع وزارة الداخلية في اتفاقية على تطبيقها
    وليس العمران عي مؤسسة تبحث عن المسؤولية الاجتماعية وليس لها اختصاص التطبيق.

    0
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