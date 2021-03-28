احتجاجات جماهير الرجاء

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‫تعليقات الزوار

5
  • key West
    الأحد 28 مارس 2021 - 19:44

    regardez la foule et vous fermez les frontieres, les cafés et les restaurants et les marcher a 8 heures le maroc et deriger a l,envers

    2
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  • لاحول ولاقوة الا بالله
    الأحد 28 مارس 2021 - 19:45

    هاكورونا علاش مابغاتش تسالي فالدار البيضاء.

    4
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  • فين أوا غادي
    الأحد 28 مارس 2021 - 19:48

    شبعو الخبز أما سايقين لدنيا خبار ههه كان كيقولها لينا جدي الله إرحمو

    7
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  • البهلول
    الأحد 28 مارس 2021 - 19:49

    ناري معمن عايشين يأجوج ومأجوج مفسدين في ألارض

    8
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  • رجاوي
    الأحد 28 مارس 2021 - 19:51

    يجب إعتقال الجميع بتهمة عدم التباعد و عدم وضع الكمامة في زمن الجائحه

    6
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