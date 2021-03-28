احتجاجات جماهير الرجاء

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تعليقات الزوار5
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مقتل مهاجرَين وفقدان 9 قبالة سواحل إسبانيا
regardez la foule et vous fermez les frontieres, les cafés et les restaurants et les marcher a 8 heures le maroc et deriger a l,envers
هاكورونا علاش مابغاتش تسالي فالدار البيضاء.
شبعو الخبز أما سايقين لدنيا خبار ههه كان كيقولها لينا جدي الله إرحمو
ناري معمن عايشين يأجوج ومأجوج مفسدين في ألارض
يجب إعتقال الجميع بتهمة عدم التباعد و عدم وضع الكمامة في زمن الجائحه