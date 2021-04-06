احتجاج المتعاقدين في الرباط

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تعليقات الزوار14
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هاذ الأساتذة المتعاقدون اللذين يلقبون أنفسهم بالمفروض عليهم التعاقد رغم أنهم تقدموا لإجتياز مباراته عن طيب خاطرهم وهم يعلمون مسبقا بذالك، في الحقيقة لا علاقة لهم بمهنة التدريس نظرا لأفعالهم هذه اللامسؤولة، فربما وعلى ما يبدوا قد قبلوا بهذا التوظيف بنية الشروع في العمل فقط ثم من بعد القيام بالإحتجاجات لأجل الترسيم، ما يجعل الشك في النصب ممكن يكون هدفهم مند الوهلة الأولى وجب معه التصدي لهم لوضع حد لإبتزازاتهم هذه للوزارة الوصية على القطاع. فاللهم التعايش في هذه الظرفية مع وباء كورونا وحتى مع سلالته الجديدة المتحورة أفضل من التعايش معهم وحالهم هذا. فالصبر له حدود، إما إستئناف عملهم الذي تعاقدوا عليه مع الأكادميات التي ينتمون إليها كأطر تابعين لها أو إتخاذ الإجرائات اللازمة معهم، فهناك آخرون ربما أحسن منهم ثقافة و عقلية يريدون العمل بهذه الصيغة التعاقدية سنربح معها كآباء إستئناف الدراسة لأبنائنا المتضررين الأوائل من أفعالهم ثم نهاية هذه المسرحية التي تعتبر من وحي الخيال مادام الهدف فيها غير واقعي لا يمكن الوصول إليه و يستحال تحقيقه.
والله العظيم لقد طغيتم في طلباتكم وتحديتم السلطة في اضرابكم هذا اما الان فعلى الدولة ان تقول كلمتها في تحديكم هذا بحيث تقوم بعزلكم وفتح الباب لاصحاب شواهد، البكالوريا لتعاقد ربما سيكون عطاؤهم احسن منكم بمائة بلمائة
مشاهيد لا نجدها سوى في الدول المتخلفة التي تكرم التفاهة وتقمع العلم. لا حول ولا قوة الا بالله
عندما أرى ابنتي تحضر للامتحان نهاية الأسبوع ولا ترى الشارع كصديقاتها استعدادا للامتحانات يوم الاثنين.
عندما أرى ابنتي عائدة من المدرسة قبل وقتها بحجة أن الأساتذة تغيبوا بسبب الإضراب.
لا يسعني إلا أن أسأل الله أن ينتقم ممن سموا أنفسهم مربي الاجيال.
قمة الوقاحة والا مسؤولية، فمزيدا من الاقتطاعات لهؤلاء المخربين لمستقبل فلذات اكبادنا، ومزيدا من العقوبات الإدارية، ومن لم يعجبهم الحال فليستقيلوا ويتركوا مكانهم لمن يتق الله
اش من ترسيم وقعتم عقدة ودخلتم كاجراء وتحتجون وانتم لكم اجور مادا يقول المواطن المغربي الدي ليس له لا اجر لا والو والضحية هو التلاميد وجب الحسم لي مابغاش يخدم ينسحب كفى ضعف وتساهل
لي مابغاش تعاقد إقدم إستقالتو وإهنينا .راه مابقاش ترسام فالمغرب . مشا مع لاولين. شوهتوا المغرب كل نهار اظرابات والضحايا هم تلاميذ اولادنا واولادكم.
واش مبغاوش يحشموا هادو ههههه على الاقل خليو غير دوز هاد كورونا والازمة الاقتصادية اللي دارت
دولة قاسية فقط على اساتذتها اما فاسديها فتخاف منهم… يتعاملون مع مظاهرات بطريقة و مع مظاهرا اخرى بطريقة اخرى ماهذا التمييز ؟؟ أتمنى ان نتحد من جديد كاساتذة لنضرب جميعا حتى يتم توقيف هذه المهزلة
لم ارى اي استاذ مغربي واحد له مشروع ويديره هو وله موظفيين ما يؤكد ان جل الاساتذة همهم هو الامتيازات الحكومية وليس طلب العلم
رسالة الأساتذة الدين فرض عالهم التعاقد واضحة. يطلبون الإدماج في الوظيفة العمومية إسوة لزملاءهم المرسمين. ما الفاءدة من التوظيف بالعقدة ادا ارادت الدولة أن تربي و تعلم أبناءها.هاولاء،الأساتدة نخبة متقفة من مجازين و ماستريين و دكاترة يعرفون ما يفعلون و واعون كل الوعي. على المسؤؤلين في هدا البلد ادا كانوا يريدون له خيرا ان يلبوا مطالبهم مصلحة للمتعلمين . ان ما اصبحنا نراه لمؤسف جدا. المقاربة الأمنية لا فاءدة منها. العدل يا عمر.
سلام عليكم رسموهم او هنيونة راه طالبو بحق شرعي
هاؤلاء المتعاقذون يجب في حقهم الصرامة وما فوقها.هاؤلاء رجال الغذ .لقد تقبلوا شروط العقذ مع الذولة .وانقذوهم من الفقر والغم اين هو الميثاق .في نضري يجب على الذولة ان تفسخ جميع العقوذ بينها وبؤنهم ليرجعوا ما كانوا عليه من قبل انهم لا يستحقون بالتكبرة وينتهي الامر .كما يقول المثال التقي شر من احسنت البه.