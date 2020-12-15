استئنافية بني ملال تؤجل ملف "فتاة الوشم"

قررت محكمة الاستئناف ببني ملال، الثلاثاء، تأجيل ملف الفتاة خديجة، المعروف بـ”فتاة الوشم”، الذي يتابع فيه 12 شخصا بتهم “الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر”، إلى غاية 19 يناير المقبل .

وعزت مصادر هسبريس تأجيل القضية إلى غياب دفاع الطرف المدني، في وقت مثل المتهمون أمام رئيس الجلسة عبر تقنية الفيديو، بسبب جائحة كورونا، في محاكمة تجاوزت أكثر من سنتين.

وكانت خديجة (17 عاما) صرحت للجريدة بأنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها؛ وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح.

وحظيت قضية “فتاة الوشم” باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، بعدما انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكدت أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب الجماعي، الذي وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.

ويواجه المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة في هذه المحاكمة التي استمرت لأزيد من سنتين تهما ثقيلة، منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية.