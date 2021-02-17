استثمارات جديدة في المغرب .. 11 مليار درهم تخلق آلاف فرص الشغل

صادقت لجنة الاستثمارات التي يرأسها رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشاريع اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي حوالي 11.3 مليار درهم.
وذكر بلاغ للجنة أن الاجتماع الذي عقد برئاسة سعد الدين العثماني، تدارس وصادق على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر و5819 منصب شغل غير مباشر.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3 مليارات و29 مليون درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ مليارين و47 مليون درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة.
ويأتي قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه مليارين و27 مليون درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ويحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة.
وبحسب مضامين البلاغ، يحل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه مليارا و25 مليون درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة.
ومن حيث توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، تشير المعطيات إلى أن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3 مليارات و84 مليون درهم، بنسبة 34 في المائة، فيما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3 مليارات و39 مليون درهم، بنسبة 30 في المائة، متبوعة في المرتبة الثالثة بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 في المائة.
وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7 مليارات و45 مليون درهم، بنسبة تناهز 66 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.
وتأتي في المرتبة الثانية الشراكة المغربية الفرنسية بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تتجاوز 17 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة، فيما تحل الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم يبلغ مليارا و44 مليون درهم.
منذ مارس الماضي توقفت الشركة التي كنت اشتغل بها بالجرف الأصفر بسبب الحجر الصحي ولم تعد ليومنا هاذا… وها نحن نعيش في البطالة منذ ما يقارب سنة…
غادي تحمقنا هاد الحكومة .. كادير عكس ما يريده الشعب.
السياحة والترفيه واش للمغاربة، طبعا لا، للاجانب، وفي المقابل اجور بخسة جدا كاتبقا حاير واش تخلص الما ولا الضو.
المغاربة بغاو الاتثمار فالتعليييييييييم آعباد الله، بغاو الاسثمار فالصحة، بغاو الاسثمار فالصناعة الوطنية.
اما تبقاو تبجحو علينا بالسيارات، فراه ماكنصنعو والو، حنا غي كانركبو، كلشي كيجي من الشركات.. غدا ولا بعدو يهزو قلوعهم كيف نديرو داك الساع.
الواضح الحكومة تطبق اجندات داخلية و خارجية لا غير. من يا ترى ؟ الخارجية عارفينها
اما الداخلية، فلائحة الاسماء طوييييلة جدا
الدر البيضاء و الرباط وما جورهما… . .
سؤال للشركات و للدولة علاش كتخدمو غير البنات …..الرجال يمشيو يحرقو راسهم البطالة تنخر الشباب
وجهة الشرق لها الله .. لم يعد لشبابها الا ركوب قوارب الموت
لان الحكومة تجري لمصالح الأعيان واستماراتهم
وتخلق آلاف فرص السرقة والفساد…..سبحان الله….تقولون آلاف فرص الشغل مع العلم أن البطالة في ارتفاع مستمر….الله يمسخكم
هذا يسمى الطنز، الاستثمارات واجبة على الدولة سنويا في شتى المجالات و ليست منة من هذه الأخيرة علينا و ذلك بنص القانون، ثم أين هي الحرية في التنقل و العمل البلد محاصر و بالتالي جل القطاعات مشلولة حتى تتحرر البلد عندها نتكلم عن مناصب شغل جديدة.
المغرب يوجد فيه الدار البيضاء.والرباط فقط
الله يرزق الحكومة ديالكم الصبر ، جابت استثمارات ما عجبكم ، ما جابت ماعجبكم ، ايوا قولوا لنا شنو كيعجبكم الشعب العجيب
جميع الاستثمارات الجنوب البيضاء الرباط سبحان الله هذا هو المغرب فيه غير هذه المناطق الأولا هي المضيق ثم فاس مكناس وجهه الراشيديه
اول استثمار يجب أن يكون في العنصر البشري و بعد ذلك سيصلح حالنا.
اللهم يسر الأمور لجميع المسلمين والمسلمات , يجب العمل على توفير فرص العمل للشباب للدفع بالبلاد إلى الأمام واستئصال البطالة والإجرام والأمية
المغرب فيه غي الرباط والدارالبيضاء….. حسبنا الله ونعم الوكيل.
سبحان الله السياحه و الترفيه أكتر من التعليم و الصحة بلد صحاب الشكاره يفكرون فقط في اغتناء وتنمية أموالهم