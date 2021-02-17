استثمارات جديدة في المغرب .. 11 مليار درهم تخلق آلاف فرص الشغل

استثمارات جديدة في المغرب .. 11 مليار درهم تخلق آلاف فرص الشغل
كاريكاتير: عماد السنوني
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:06

صادقت لجنة الاستثمارات التي يرأسها رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشاريع اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي حوالي 11.3 مليار درهم.

وذكر بلاغ للجنة أن الاجتماع الذي عقد برئاسة سعد الدين العثماني، تدارس وصادق على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر و5819 منصب شغل غير مباشر.

ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3 مليارات و29 مليون درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ مليارين و47 مليون درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة.

ويأتي قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه مليارين و27 مليون درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ويحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة.

وبحسب مضامين البلاغ، يحل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه مليارا و25 مليون درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة.

ومن حيث توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، تشير المعطيات إلى أن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3 مليارات و84 مليون درهم، بنسبة 34 في المائة، فيما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3 مليارات و39 مليون درهم، بنسبة 30 في المائة، متبوعة في المرتبة الثالثة بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 في المائة.

وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7 مليارات و45 مليون درهم، بنسبة تناهز 66 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.

وتأتي في المرتبة الثانية الشراكة المغربية الفرنسية بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تتجاوز 17 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة، فيما تحل الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم يبلغ مليارا و44 مليون درهم.

اتفاقيات استثمار جهة رئيس الحكومة لجنة الاستثمارات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

14
  • عاطل
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:18

    منذ مارس الماضي توقفت الشركة التي كنت اشتغل بها بالجرف الأصفر بسبب الحجر الصحي ولم تعد ليومنا هاذا… وها نحن نعيش في البطالة منذ ما يقارب سنة…

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حكومة محكومة
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:27

    غادي تحمقنا هاد الحكومة .. كادير عكس ما يريده الشعب.
    السياحة والترفيه واش للمغاربة، طبعا لا، للاجانب، وفي المقابل اجور بخسة جدا كاتبقا حاير واش تخلص الما ولا الضو.
    المغاربة بغاو الاتثمار فالتعليييييييييم آعباد الله، بغاو الاسثمار فالصحة، بغاو الاسثمار فالصناعة الوطنية.
    اما تبقاو تبجحو علينا بالسيارات، فراه ماكنصنعو والو، حنا غي كانركبو، كلشي كيجي من الشركات.. غدا ولا بعدو يهزو قلوعهم كيف نديرو داك الساع.
    الواضح الحكومة تطبق اجندات داخلية و خارجية لا غير. من يا ترى ؟ الخارجية عارفينها
    اما الداخلية، فلائحة الاسماء طوييييلة جدا

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Haytam
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:28

    الدر البيضاء و الرباط وما جورهما… . .

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • معطل
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:30

    سؤال للشركات و للدولة علاش كتخدمو غير البنات …..الرجال يمشيو يحرقو راسهم البطالة تنخر الشباب

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • imad
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:32

    وجهة الشرق لها الله .. لم يعد لشبابها الا ركوب قوارب الموت
    لان الحكومة تجري لمصالح الأعيان واستماراتهم

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • طارق
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:32

    وتخلق آلاف فرص السرقة والفساد…..سبحان الله….تقولون آلاف فرص الشغل مع العلم أن البطالة في ارتفاع مستمر….الله يمسخكم

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تخربيق
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:36

    هذا يسمى الطنز، الاستثمارات واجبة على الدولة سنويا في شتى المجالات و ليست منة من هذه الأخيرة علينا و ذلك بنص القانون، ثم أين هي الحرية في التنقل و العمل البلد محاصر و بالتالي جل القطاعات مشلولة حتى تتحرر البلد عندها نتكلم عن مناصب شغل جديدة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:36

    المغرب يوجد فيه الدار البيضاء.والرباط فقط

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مساكين
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:38

    الله يرزق الحكومة ديالكم الصبر ، جابت استثمارات ما عجبكم ، ما جابت ماعجبكم ، ايوا قولوا لنا شنو كيعجبكم الشعب العجيب

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:40

    جميع الاستثمارات الجنوب البيضاء الرباط سبحان الله هذا هو المغرب فيه غير هذه المناطق الأولا هي المضيق ثم فاس مكناس وجهه الراشيديه

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • o.z.
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:42

    اول استثمار يجب أن يكون في العنصر البشري و بعد ذلك سيصلح حالنا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عادل بوموجة
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:44

    اللهم يسر الأمور لجميع المسلمين والمسلمات , يجب العمل على توفير فرص العمل للشباب للدفع بالبلاد إلى الأمام واستئصال البطالة والإجرام والأمية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدي حر
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:50

    المغرب فيه غي الرباط والدارالبيضاء….. حسبنا الله ونعم الوكيل.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عمر
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:50

    سبحان الله السياحه و الترفيه أكتر من التعليم و الصحة بلد صحاب الشكاره يفكرون فقط في اغتناء وتنمية أموالهم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الحب يتحدى وضعية إعاقة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:33

الحب يتحدى وضعية إعاقة

صوت وصورة
طموح بنونة يعتلي قمم الجبال
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:37

طموح بنونة يعتلي قمم الجبال

صوت وصورة
بين الرحّل في تندرارة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:46 2

بين الرحّل في تندرارة

صوت وصورة
احتراق سيارة يثير الاستنفار
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 09:58 1

احتراق سيارة يثير الاستنفار

صوت وصورة
محطة شمسية بالجديدة
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:42 3

محطة شمسية بالجديدة

صوت وصورة
أخنوش في اشتوكة أيت باها
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:40 90

أخنوش في اشتوكة أيت باها