استغلال الملك العمومي يثير الانزعاج بتنغير‬

تنامت، خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة احتلال الملك العام بشوارع تنغير من لدن الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمقاهي، لا سيما بمركز المدينة، متسببا في عرقلة حركة السير؛ وهو ما أثار استياء المارة الذين يضطرون إلى المشي وسط الطريق، ما يشكل خطرا على حياتهم.

وأطلق بعض النشطاء، خلال اليومين الماضيين، حملة رقمية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يسلطون من خلالها الضوء على سلبيات احتلال الملك العام بـ”جوهرة الجنوب الشرقي”، داعين في الوقت نفسه السلطات العمومية إلى التحرك العاجل قصد التصدي لهذه السلوكيات.

وأعرب كثير من المواطنين، منذ سنوات، عن غضبهم من الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع العمومية بتنغير، دون أن تتدخل المصالح الإدارية المعنية من أجل تطبيق المقتضيات التنظيمية المؤطرة للمجال، بعدما أصبحت “العشوائية” تسيطر على مفاصل المدينة.

ويعد مركز مدينة تنغير أكبر موقع جغرافي يعرف أكثر حالات استغلال الملك العام، نظرا إلى الرواج التجاري الذي تعرفه هذه المنطقة؛ غير أن العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية يؤكدون أنهم يؤدون الضريبة الخاصة برخصة الاستغلال.

وتقتصر حملات السلطات العمومية على محاربة الباعة الجائلين فقط، فيما يستمرّ المخالفون الآخرون في أنشطتهم غير القانونية؛ ما يتطلب، وفق الداعين إلى “الحملة الفيسبوكية”، ضرورة التنسيق بين الأطراف المعنية لتحرير الأرصفة العمومية.