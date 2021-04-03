استقالة بلافريج تعمّق خلافات "فيدرالية اليسار" قبل الانتخابات التشريعية‎

عمّق “انسحاب” عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من العمل السياسي حدة الخلافات داخل التنظيم اليساري، الذي تقوده نبيلة منيب؛ فبدلا من أن تتدخل القيادات لرأب الصدع، فضّلت التكتم على الأسباب الحقيقية وراء “اعتزال” بلافريج السياسة واللعب على عامل الوقت لتجاوز “ارتدادات” الاستقالة.
وقرر بلافريج الاستقالة من العمل السياسي في المغرب بسبب ما اعتبره “موت مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي، وليس بسبب الخلافات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة داخل أروقة فيدرالية اليسار، خصوصا مع الأمينة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب”.
ويعيش الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يعد أحد الأحزاب اليسارية المكونة للفيدرالية سالفة الذكر إلى جانب كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، منذ مدة، على وقع انقسام في وجهات النظر، خصوصا فيما يتعلق بالخرجات الإعلامية، التي صاحبت فترة تفشي فيروس “كورونا” بالمغرب؛ ففي الوقت الذي تنتصر فيه منيب لعلاقة الفيروس بأجندات مشبوهة، يرفض آخرون هذا الطرح.
وخرج بلافريج لتبرير موقفه الذي فاجأ أعضاء حزب “الشمعة” والمتعاطفين مع اليسار، حيث وجّه رسالة شكر إلى قيادات فيدرالية اليسار، موردا أن “قرار عدم الترشح في الانتخابات المقبلة اتخذه منذ أكتوبر الماضي، وقد اتخذتُ هذا القرار بكل صراحة وشفافية، ولن أتراجع عن موقفي”.
وأوضح النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية، أن “المهمة البرلمانية ليس حرفة؛ وإنما مهمة قدمها لي الناخبين، وهي تجربة رائعة حاولت فيها أن أكون مفيدا لبلدي، وليس المعارضة من أجل المعارضة أنا إصلاحي وليس معارض”.
وعبّر بلافريج عن تشبثه بقرار الانسحاب من العمل السياسي، وأضاف “لن أتراجع عن موقفي”، داعيا إلى “احترام هذا الموقف وعدم التسرع في الأحكام، بحيث هناك من اعتبر الموضوع خيانة. هذا التزام مع المواطنين لأنوب عنهم خلال الولاية البرلمانية، وليس من أخلاقي الاستمرار في البرلمان؛ لأن هناك طاقات وكفاءات قادرة على التغيير”.
من جانبه، راسل القيادي اليساري محمد حفيظ زميله المستقيل قائلا: “قد يكون الانسحاب موقفا قويا، بليغا ومبلغا، دالا ومعبرا. وقد يكون لاعتزال السياسة، في السياق الذي تُمارَس فيه ببلادنا، كل المبررات الواقعية والمُقْنعة. وبالتالي، فهو حينما يُتخَذ يكون موقفا جديرا بالاحترام والتقدير”.
وأضاف حفيظ: “عادة، يكون السقوط أو الفشل داعيا إلى الاستقالة من المسؤولية السياسية، وحتى الانسحاب من الحياة السياسية؛ ولكنك كنت ناجحا. ولا أقصد هنا فقط نجاحك في الانتخابات الجماعية والبرلمانية، بل أقصد وبالأساس نجاحك في أداء مهمتك بالجماعة والبرلمان”.
واستطرد قائلا: “لا يمكن أن تغادر الحياة السياسية بهذه السرعة، وأنت في أوج عطائك، وقد قدمت الدليل العملي على ذلك، وكنت وفيا لشعار “معنا، مغرب آخر ممكن””.
هذا التنظيم العلماني لا معنى لوجوده اصلا في بلد مسلم مثل المغرب.
هناك مغالطات كبيرة في موضوع تصريح بلافريج.
فهو يقول انه لا يمكن لشخص واحد ان يصلح بمعنى ان المشكلة في الشعب.
هذا ما فهمته من كلامه والقاء اللوم على مكونات الفيدرالية تجني عليها وتحميلها اكثر من حجمها.
السيد ما بان ليه والو وللى بانت ليه شي حاجة اخرى
الاستاذ بلافريج مناضل نزيه و اكاديمي كبير و له تجربة مهنية ضخمة في العديد من المؤسسات الخاصة بالمغرب آخرها (مدير تكنو بارك) بالداربيضاء…… مستحيل ان يعمل رجل من طينة هذا البروفايل مع المرايقية و الجهلة من البرلمانيين العديد منهم لا يستطيع أن يكتب حتى إسمه على ورقة، فبالاحرى ان يتكلم بإسم الشعب في قبة البرلمان. إحتراما لعقله و تاريخه المهني و شواهده الاكادمية و نزاهته… انا معه في الرحيل من الزريبة السياسية المغربى
ما يفرحني عندما أرى إنقسامات وتشتت واستقالات وسط أحزاب مغربية منافقة
* ذلك شأن حزبي ، بقي بلافريج أو إستقال و عوضه آخر ، لن يفيدنا
في شيء .
* كأنه هو مروان البرغوثي ، لينتقل من السجن إلى سدة الرئاسة .
كثرو هاد وقت استقالات زعما اشوفنا شي واحد من شي بلاد اخرة اقول هاد ناس خدامين او كيبغيو معقول ماكيلقاوهش كينساحبو ياريت تكون محاسبة اي واحد كيف كان او كيف رجع اشوفو ممتلكات لي كانت عندو او عند عائلتو قبل مايرجع وزير او برلماني او يشوفو اشنو رجع عندو ملي ستاقل كمل ولاية تاعو كنقسم بالله او كانت محاسبة مايحلم شي واحد ارجع وزير او مسؤول في شي حاجة ولاكن دولتنا الله يهديها غير شفر حتى تعيا في اخير ستاقل او دير مشارع تاعك في فرانسا او جلس تمتع
Dommage qu’un Monsieur de cette aura quitte la scène politique avec cette aisance,!! Il a sûrement ses raisons, espérons qu’il va se rétracter et reprendre le combat… Il est jeune, dynamique et un grand esprit, plein d’idées de rénovation et de progrès..
ان الراصد بقوة المنطق العقلاني لابد ان يقف بجانب انسحاب الاستاذ بلافريج من العمل السياسي ويثمنه لانه سيظل يعمل في حلقة مفرغة .. يمكننا ان نختلف معه في نقاط ولكن يبقى عمله نقيا وافضل وانفع للناس من تجار الدين وغيرهم من كثير ممن يسمى البرلمانيون ..المرتزقة باستغلال التفقير والتجهيل الذي خططت له المخزنية باحكام حتى يمكنها ان تتحكم في البلاد والعباد ..في هذا الاطار ولان الشؤون العامة تزيد تقهقرا في غياب الحكامة الرشيدة وانغلاق الافاق الواعدة والتي اتضح كيف يريد الحاكم الفعلي ان يكون مستقبل المغرب ..؟!في يد فاسدين مفسدين في يد امنيين يلفقون التهم الجاهزة في يد صهاينة يخترقون الادارة تعليما وفلاحة وامنا ؟!؟فهل يمكن لاي كان ان يغير شيئا او يساهم في الاصلاح ؟!؟ابدا لايمكن لان الخطة مدروسة قبليا حتى اصبح الللاهثون ينبحون على منشور يدعو الى شئ من الاخلاق ؟!؟ لانهم متحكم فيهم بقوة الاستيلاب وينتظرون فتات الكعك الذي يتم توزيعه… خاصة انتخابيا من خلال القاسم الانتخابي او بالاصح وبالتعبير الالهي قسمة ضيزى..؟!؟(ظالمة /جائرة)
استقال أم بقي لن يفيذ في شيء،الأحزاب نجري وراء مصالحها الشخصية فقط
خسارة فادحة للحزب. لن يتمكن احد آخر من شغر هذا المكان. اعتزال سيخلف ثقبا في عمق اليسار.
احيانا وللاسف ترغمك الظروف على مغادرة الحقل السياسي رغم ان بداخلك شيئ يشعرك بالذنب لكن وللاسف اللعبة السياسية تقتضي ذلك فتسمح للاخرين ان يرغموك على السير في الاتجاه الاخر وبالطبع الفاسد ولهذا فالاحسن ان تغادر والافتخسر الكل
كان محفزي للتصويت على اليسار، فقد جربنا الاستقلال و الأحرار و العدالة و الاتحاد الاشتراكي، جربناهم كلهم، بقاو هادو فيهم الأمل، دابا مشى هو، مابقا عندي لمن نصوت، سأمارس واجبي في التصويت و ذلك بالتصويت بورقة فارغة.
هل صحيح ” مات مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي ” أم إن النائب بلافريج الذي أعلن عن موته قد رفع الكوع أكثر من اللازم ؟ (trop levé le coude )
عمر بلافريج ينتمي لجيل يمارس السياسة بنزاهة وصدق الا انه أتى أعوام قبل وقته لان هذا الجيل لا يوجد في بلدنالحد الساعة . فلن يسمح له أن يشتغل مع جماعة الشلاهبية بكل صدق ونزاهة كما وعد اتباعه. أثمنى لك التوفيق
يستحق ان يكور وزيرا تكنوقراطيا فهو يعمل اكثر مما يتكلم
بكثير من الأسف تلقيت خبر انسحاب السيد بلافريج من الحياة السياسية، هو من الأشخاص القلاءل ممن بعثوا الأمل في عمل سياسي نزيه ، هدا القرار و شطحات السيدة منيب الأخيرة و تبنيها لنظرية المؤامرة و رفضها للمصلحة الوطنية في علاقات المملكة و إسرائيل مع البعض من كوادر الحزب ممن تناسو أن الوطن قبل كل اعتبار، من أجل هذه الأسباب و غيرها لن أصوت كما كنت معتادا على حزب اليسار، أتمنى مستقبلا ان يعود السيد بلافريج و يزيح هؤلاء الفوضويين
موقف نبيل أراه شخصيا من رجل له مبدأ و قناعة راسخة لا غبار عليها. الرجل دخل بحسن نية للإنتخابات و خرج بقناعة و حر في تصرفه و فراره محترم و يلزمه. وهو يستحق التنويه على ما قال و قد قدم إضافة مشرفة للعمل السياسي ما أحوجنا إلى مثل هذه المواقف النبيلة فهي كذلك و يتحذث بنبل داءما في تدخلاته و أتمنى له التوفيق في مستقبله و موافقه الإصلاحية في كل زمان و مكان. و نسأل الله أن يكثر من أمثاله .
لا أمل في التغيير الحقيقي!!!هناك تجميل و خطابات وهمية!!!!!
قد يكون بلفريج بدخوله للبرلمان اكتشف الحقيقة التي يرددها المغاربة و هي لا أمل في أحزاب تنازلت عن رسالتها!!!!!
الحاكمون الفعليون تمكنوا من احتواء الأحزاب لأن قادتها ضعاف، في الماضي كانت الظروف السياسية اصعب بكثير من اليوم و مع ذلك كانت بعض الاحزاب تجرؤ على قول لا و طرح البدائل و الصمود في وجه المتنفذين…..اليوم نجحت السلطة في احتواء الكل:نخب، إعلام، أحزاب، جمعيات……..و تحالفت مع اصحاب المال……
يساري من أسرة بورجوازية مخزنية ويستفيد من ريع الإدارة التي كان مديرا لها ومن مقعده البرلماني! إنها السياسة المغربية !!
اليسار في تكوينه وإيديولوجيته وبنيته يحمل تناقضات جوهرية. لن تقوم له قائمة.
الفكر الماركسي اللينيني أصبح من الماضي حتى ماركس لو كان في هذا الزمان لتبرأ منه. لا يفيذنا في شيء هدا المسمى بلا فريج سواء استقال من حزبه أو من أي شيء آخر.
لا اتصور يسار بدون بلفيرج باستقالة بالفيرج لن اصوت على احد باي باي السياسة