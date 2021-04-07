اعمارة يتفقد "الطريق السريع" تزنيت الداخلة

قام عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، وذلك على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين إقليمي تزنيت وسيدي إفني على طول 37 كيلومترا.

ووقف المسؤول الحكومي خلال هذه الزيارة على وتيرة تقدم الأشغال بالمقطع الطرقي المذكور، كما استمع إلى شروحات المشرفين على المشروع بخصوص التطور الذي عرفه محور تزنيت-سيدي بوعبدللي على غرار بقية المقاطع الأخرى.

وأوضح عبد القادر اعمارة، في تصريح أدلى به للصحافة، أن زيارته هاته تندرج ضمن عملية التتبع التي توليها الوزارة الوصية على قطاع التجهيز والنقل لمشروع طريق تزنيت-الداخلة.

وعن نسبة تقدم أشغال المشروع المذكور، قال عمارة إنها بلغت إلى حدود اليوم ما مجموعه 43٪؛ إذ وصلت 46٪ على مستوى الطريق السريع تزنيت-العيون، في الوقت الذي ناهزت فيه أشغال توسيع المقطع الرابط بين العيون والداخلة 90٪، فيما بلغت نسبة المنشآت الفنية 13٪.

وأشار عبد القادر اعمارة إلى أن مصالح التجهيز والنقل ستطلق شهر ماي القادم طلب عروض إنجاز قنطرة على الطريق المداري بالعيون، ستعتبر الأكبر من نوعها على الصعيد الوطني بطول 1650 مترا، وسيتم تنزيلها بجمالية تليق بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، يعتبر ثمرة اتفاقية شراكة موقعة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون سنة 2015، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويهم المشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تزنيت والعيون على طول 555 كلم، وتعزيز وتوسيع الطريق إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة على طول 500 كلم، وذلك من طرف الدولة وجهات العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون الداخلة واد الذهب وسوس ماسة في حدود 8,5 مليارات درهم، يضاف إليها مليار درهم لمشروع الطريق الدائرية غرب مدينة العيون على طول 7 كيلومترات ومعبر واد الساقية الحمراء.