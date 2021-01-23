افتتاح فضاء للتكوين الجامعي في "سجن سلا 2‎"

افتتاح فضاء للتكوين الجامعي في "سجن سلا 2‎"
صور: هسبريس
السبت 23 يناير 2021 - 13:22

في إطار تعزيز برامج التعليم بالمؤسسات السجنية، تم، أمس الجمعة، افتتاح فضاء للتكوين الجامعي بالسجن المحلي سلا 2؛ وذلك ضمن شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

ووفق بلاغ صحافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توصلت به هسبريس، فإن افتتاح الفضاء الجامعي يضمن إعطاء انطلاقة الدروس والمحاضرات لفائدة الطلبة النزلاء المسجلين بمختلف الكليات والمؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، والموجودين بالمؤسسات السجنية لجهة الرباط سلا القنيطرة.

كما تم بهذه المناسبة إلقاء محاضرة افتتاحية في إطار برنامج خاص تحت مسمى “خميس جامعة محمد الخامس لإعادة الإدماج”، يضم سلسلة محاضرات علمية تربوية هادفة وأنشطة موجهة لفائدة الطلبة النزلاء، يضيف البلاغ.

هذا الحدث، تقول المندوبية، يأتي ضمن مجهوداتها، “بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط، لتمكين الطلبة النزلاء من متابعة دراستهم الجامعية في أحسن الظروف، وذلك في أفق تعميم هذه التجربة على باقي المؤسسات السجنية بشراكة مع مؤسسات جامعية أخرى”.

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