أعلنت دراسة نشرت مؤخرا بالمجلة العلمية “كريتاسيوس ريزورتش” (Cretaceous Research) عن اكتشاف نوع جديد من السحالي البحرية بالمغرب، أطلق عليه اسم “بلوريدينس سيربينتيس (Pluridens Serpentis)”.

وشارك في اكتشاف هذا النوع من الزواحف البحرية المسمى “موزاصور”، والمنقرض منذ ملايين السنين، فريق من الباحثين من المغرب وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأشار ملخص البحث، الذي نشرته مجلة “كريتاسيوس ريزورتش”، إلى أنه تم وصف هذا النوع من “الموزاصوريات” على أساس “جمجمتين كاملتين وفكوك موثقة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم اختيار اسم “بلوريدينس” نظرا إلى “طول قادمة الفك العلوي الذي يضم صفا من أسنان صغيرة مسننة ومعلقة تشبه أسنان الثعابين”.

وتشير الجماجم إلى أن هذا النوع من السحالي كان طوله ما بين 5 و6 أمتار، بينما تشير المواد المرجعية إلى إمكانية بلوغه 10 أمتار.

وأضافت الدراسة أن العيون الصغيرة لـ”بلوريدينس سيربينتيس” تؤكد ضعف رؤيته، حيث كان “يعتمد على حواس أخرى مثل اللمس والاستقبال الكيميائي للبحث عن الطعام، مثل الكثير من ثعابين البحر الحديثة”.

يذكر أن فريقا دوليا من الباحثين تمكن، شهر يناير الماضي، من اكتشاف سحلية بحرية بـ “أسنان سمك القرش” بالمغرب، كانت تعيش في العصر الطباشيري منذ 72 إلى 66 مليون سنة.

وسلط هذا الاكتشاف الضوء “على التنوع الهائل للزواحف البحرية في الفوسفات بالمغرب، منذ 72 إلى 66 مليون سنة”.مجلة علمية