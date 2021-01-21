الأداء الإلكتروني يُدر 322 مليار درهم في 2020

أفاد مركز النقديات بأن الحصيلة الإجمالية لأنشطة الأداء الإلكتروني بالمغرب سجلت 375 مليون عملية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 322 مليار درهم برسم سنة 2020 .

وأبرز المركز في تقرير حديث حول “النشاط النقدي بالمغرب” أن هذا النشاط شمل بشكل خاص عمليات سحب الأموال عبر شبكة الشبابيك الأتوماتيكية البنكية، وعمليات الأداء لدى التجار، وعمليات الأداء على مستوى هاته الشبابيك، الذي تم عبر البطاقات البنكية المغربية والأجنبية، حيث سجل تراجعا بنسبة 9,4 بالمائة من حيث عدد العمليات، و7 بالمائة من حيث القيمة مقارنة سنة 2019 .

فبشأن نشاط البطاقات البنكية المغربية، سجل من حيث الأداء والسحب 365,4 مليون عملية، بقيمة 310,4 مليار درهم (ناقص 6,9 من حيث العدد، وناقص 2,3 بالمائة من حيث القيمة).

وتوزعت هذه العمليات إلى عمليات السحب (77,6 بالمائة من حيث العدد، و89,7 بالمائة من حيث القيمة)، ثم عمليات الأداء لدى التجار وغيرهم (21,8 بالمائة من حيث العدد، و10,2 بالمائة من حيث القيمة)، علاوة على عمليات الأداء على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية (0,6 بالمائة من حيث العدد، و0,1 بالمائة من حيث القيمة).

وتمت الإشارة إلى أن عمليات الأداء على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية بواسطة البطاقات المغربية من أجل أداء الفواتير، والضرائب، والتعبئات الخاصة بالاتصالات، سجلت 2 مليون عملية (327,5 مليون درهم)، حيث سجلت تراجعا بنسبة 28,5 بالمائة من حيث العدد، و20,4 بالمائة من حيث القيمة.

أما بالنسبة لأنشطة البطاقات الأجنبية، فقد سجل من حيث عمليات الأداء والسحب 9,6 ملايين عملية (11,6 مليار درهم)، بتراجع بنسبة 55,4 بالمائة من حيث العدد، و59,5 بالمائة من حيث القيمة .