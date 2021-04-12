"الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "مسلسل التصعيد" ضد المتابعات القانونية‬

تُواصل تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” مسلسلها التصعيدي ضد القطاع الوزاري؛ فبعد الإضرابات الوطنية التي امتدت لأيام بشوارع العاصمة الرباط، يعود الأساتذة من جديد إلى خوض إضراب وطني غدا الثلاثاء داخل المؤسسات التعليمية، رداً على المتابعات القانونية التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات.
ودعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عبر بيان إخباري، الأساتذة إلى حمل الشارات السوداء اليوم الإثنين، بالإضافة إلى تجسيد أشكال احتجاجية مختلفة يوم غد، بالموازاة مع مقاطعة التأهيل المهني، مطالبة كذلك بوقف الاعتقالات والمتابعات في صفوف الشغيلة التعليمية.
وتستعد التنسيقية، حسَب المؤشرات الاحتجاجية الراهنة، إلى مواصلة التصعيد الميداني في الأسابيع القادمة إذا لم تجد الحكومة صيغة توافقية بين الطرفين، وهو ما تستبعده فعاليات تربوية، نظرا إلى اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي ستعقد خلال الأشهر المقبلة.
وقال المصدر عينه إنه “في وقت ينتظر الشعب المغربي والرأي العام الوطني حلولا لملف التعاقد وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، اختارت الدولة المغربية تسليط آلتها القمعية على الأساتذة، وتمت معاملتهم معاملة المجرمين”.
وأضافت التنسيقية: “تم تحرير محاضر كيدية في حقهم، لا لشيء إلا لكونهم يطالبون بحقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية”، ثم زادت: “بعد أن تم إطلاق سراح المعتقلين إبان الإنزال الوطني الأخير، يفاجؤون بخبر استدعائهم إلى الرباط للمثول أمام الضابطة القضائية للمرة الثانية دون أدنى مبرر”.
وأوضح البيان أن “مسلسل التضييقات والمتابعات يستمر في حق مناضلي التنسيقية”، مجددا التشبث برفض مخطط التعاقد، ومحمّلا الدولة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما استمرت تلك “التضييقات” و”المتابعات” و”الاعتقالات” في صفوف الأساتذة والأستاذات.
وشهد قطاع التربية الوطنية احتقانا شديدا خلال الشهر الأخير، إذ اتحدت مختلف التنسيقيات الفئوية والنقابات القطاعية لخوض أشكال احتجاجية ميدانية، تفاعلاً مع “غياب” الحوار الاجتماعي من طرف الوزارة الوصية على القطاع منذ بداية جائحة “كورونا” إلى حدود اليوم.
فيما أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في تصريحات إعلامية سابقة، أن “التعاقد انتهى سنة 2018 ولم يجبر أحد بعد ذلك على توقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات”، مشددا على أن الوزارة “لم ترغم أحدا على التعاقد كما يشاع، بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم”.
الإحالة على المحاكم احتراما للعقود الموقعة بينهم وبين الأكاديميات المشغلة. هؤلاء الفوضويين الذين يتحدون السلطات ويعتدون على الملايين من التلاميذ بالغيابات ومطالبهم الانتهازية .
الاقتطاعات ثم الاقتطاعات اولا.
شردمة من اشباه المتعلمين بشهادات لاتساوي بصلة في سوق الشغل نقضوا الوعود و المواتيق والعقود و الان يحاولون لي دراع الدولة لنيل مناصب دائمة بدون مردودية ولامحاسبة بنشر الفوظى في الشوارع و اجترار شعارات ماركسية تعود لستينيات القرن الماضي على حساب الفئات الهشة اصلا من ابناء الشعب. قمة الخسة والندالة واللامسؤولية
اطردوهم لقد اعتدوا على أبنائنا الله يعتدي عليهم و معهم على المتسترين من المديرين وبعض الأكاديميات المتواطىة والتي لم تفعل الأجر مقابل العمل بالاقتطاعات..
رسالة موجهة الى وزير الداخلية اتمنى يعطى لها الاهتمام ألحظ في جميع تقريبا ادارات ومؤسسات الدولة العلم المغربي يرفف موتسخ ممزق كيف يعقل لمسؤول كبير كيدخل مؤسسة يوميا ولم يعير اي اهتمام للعلم المغربي ويريد ان يصلح الوطن.فهذا في حد ذاته اهانة وخيانة هذه فقط ابسط ملاحظة.
كأستادة متعاقدة لا يشرفني ان اضرب عن العمل ولن اترك التلاميد عرضة للضياع…ارجو من الاساتدة ان يفكروا في مستقبل التلاميد ….
ولاو بغيين ياكاوها باردة
نهار الاول كانوا بغيين غير يخدموا
يشتكون من التعنيف و فيهم من يعنف التلاميد و يشتمهم
الشيء ادا زاد عن حده انقلب ضده
ﻻينفع مع ما يسمى التنسيقيات وﻻ المتعاقدين الذين خانوا العهد خانوا الوطن ..اﻻ المتابعة القضائية مع طرد جميع الخارجين عن القانون. رفع القلم…
كل يبكي على ليلاه والضربة تتجي غير في الضعيف مسكين لا حول ولا قوة الا بالله
يجب متابعتهم لانهم اخلوا بالعقدة
و ما ذنب التلاميذ
على الدولة و المجتمع ككل تحمل مسؤوليته و التنديد بان التلاميذ و تحصيلهم الدراسي خط احمر و من لم يرد خدمة ابزاء الشعب و الوطن ف العديد من حاملي الشواهد معطلين و ينتظرون نصف فرصة لاثبات كفاءاتهم
تحية عالية.
التنسيقية تطالب بفتح حوار جاد ومسؤول ولا تتهرب ممن الواقع ومطلبنا ليس االزياادة ولا المنح ممطلبنا واضح ووهو رقم مالي ممركز مع وزارة المالية
في الوقت الذي تخوض فيه الدولة صراعات خارجية مصيرية ضد الأعداء الخارجيين. يطل علينا المتعاقدون الفوضويون بالتشويش بمساعدة جماعة العدل والإحسان والنهج وبعض الراديكاليين الانتهازيين وهم متزعمو التنسيقيات الحاقدة بمطالب تعجيزية غير مشروعة للاسف الوزارة المعنية لا تفعل الأجر مقابل العمل بالاقتطاعات التي ارغمت القطيع فيما مضى على الرضوخ والعودة .
المغرب وقع على الحماية و من بعد طالب بالاستقلال بعد ماسنى وثيقة الحماية ! الدولة اخلت بالعقد مع الموظفين الرسميين في التقاعد و ارجعته 63 سنة بعد ماكان 60, سنة !!! الحكومة أخلت ببرنامج انتخابي و حررت الاسعار و أفقرت الشعب ، من حق الأساتذة يدافعوا على حقهم ضد عقود الادعان، ونحن اباء واولياء الامور التلاميذ معهم قلبا وقالبا .
سامحوني على هذا الوصف ولكنكم أعزائي أفرغتم كلمة أستاذ من معناها السامي والراقي والنبيل.مهنة الأستاذية ليست البتة مهنة من لا مهنة له بل هي حرفة العظماء ورسالة الأجلاء ولا جليل إلا الله تعالى.هي لا تقتصر ولا تشترط على التقدير العلمي فقط كلا.بل أيضا على حب المهنة والإحساس بعظمتها والنأي بالنفس عن كل شائبة تضر بهده القدسية كالمال وما يدور في فلكه.نتأسف فعلا ونطلب منكم الإستدراك.
يجب محاكمة هؤلاء المعتدين على حقوق التلاميذ أبناء دافعي الضرائب ومستقبل البلاد، ومحاسبة الوزارة على عدم قيامها بالواجب في حق هذه الجريمة المنظمة في حق التلاميذ،
فالاستاذة وموظفوا والوزارة يتقاضون أجورهم وأبناء الشعب في ضياع لتحصيلهم الدراسي، فالاستاذة والحكومات في الدول التي تحترم حقوق المواطن والتلاميذ تحملوا مخاطر كورونا وواصلوا التدريس حتى لايضيع أجيال المستقبل، فهؤلاء عصابة تستغل من طرف جهات خفية لتكريس الفشل وضرب التعليم العمومي، فكان من الواجب عليهم أن يستكملوا التدريس واختيار العطل وغيرها للمطالبة بما يروه من حقهم حين ذاك سيكون حتى المواطن في صفهم، أما بهذه الطريقة فهم لايحترمون انفسهم ولا يعرفون معنى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حاسبهم على جرمهم وانبشوا فيمن يدفعهم لتطهير الوطن
يبدو في الأيام القليلة القادمة أن كل الفئات والتنسيقيات والنقابات التعليمية سوف تتوحد للدفاع عن المدرسة العمومية وشرف المهنة وآنذك سوف تتدخل الحكومة لحلحلة الأزمة.
الحل هو أن يتدخل ملك البلاد لتحقيق مطلبهم في أقرب وقت تفاديا لمزيد من ضياع حقوق أبنائنا في التمدرس.
كيف لمن أخل بالعقد و تملص من العهد ان يربي ابنائنا ؟ اي ضمير هذا ؟ اللهم ان هذا منكر . اثقوا الله يا من يسمون انفسهم اساتذة الله في انفسكم و في هذا الوطن و في ابنائنا و عودوا الى رشدكم فوضعيتكم احسن من وضعية ملاييين اخوانكم المغاربة الذين يعانون في صمت و تعفف . و الله انه عيب و عار ما تقومون به .
اتركهم يصعدون، هذه رقصة الديك المجروح ههه، استمر على الخطة ولا مشكلة أبدا، اتركهم في صراع مع الشعب، ولا تهتم بهم، يحاولون لفت الانتباه فقط
أتساءل هؤلاء الأساتذة ، الذين يدعون أنهم فرض عليهم التعاقد، لماذا هذا الإدعاء الكاذب وهم يعلمون سلفا قبل اجتيازهم مباريات ولوج معهد تكوين الأساتذة،أنهم متعاقدون ووافقوا على ذلك بمحض إرادتهم، وأنهم ليسوا موظفين عموميين، وهاهم يضيعون مستقبل أبناء هذا الوطن الكريم,في سبيل تحقيق مآربهم الشخصية.
محاكمة أستاذ واحد منا محاكمة لنا جميعا ،ولن ندعها تمر مرور الكرام ، فإما أن يحاكموننا جميعا أو يبتعدوا عنا جميعا ،أما لعبة القط والفأر فلن تجدي معنا شيئا ،أن يتركوا الأساتذة يعودون إلى منازلهم ثم يبدأوا بحملة الاستدعاءات خطة لا تنطلي حتى على الأطفال فما بالك بالأساتذة ،ترك الصندوق الغربي يقرر في مصير الناس وسياسة البلاد مهزلة على أقل ما يقال ،وهذا لن يفهمه الذباب الإلكتروني الذي يمكن تشبيه ببعض المطلقات الحاقدات على الرجال حين يتكلمن عن أمور الرجال …..
بعد انتهاء رمضان ان شاء الله سيهددون بمقاطعة الامتحانات بينما لم يدرسوا حتى شهرا كاملا حتى يقاطعونها و سيتم استنجاح التلاميد مثل فترة كورونا
حسب ما جاء في التعليق فان الاساتذة يرفضون ان تعاملهم الدولة كما تعامل المجرمين و نحن بصفتنا اباء و اولياء التلاميذ نقول للاساتذة أنه لا فرق بينكم و بين المجرمين فقد اجرمتم في حق التلاميذ و سلبتموهم حقهم في التواجد بالاقسام من اجل التحصيل و عرضتمومهم للهدر المدرسي و التحرش و الضياع فعلا انتم مجرمون في حق التلاميذ….شكوناكم لرب العالمين .
لقد اعتدوا على أبنائنا بمستواهم الضعيف والضعيف
جدا وبالغيابات ونشر الفوضى في الشوارع من اجل السراب فقط فلا يمكن للدولة التراجع عما قررته تحت تهديد تنسيقيات العدل والإحسان وبعض الراديكاليين الانتهازيين المعادين للامن الذي بنعم به المغاربة في هذا البلد الغالي على الأحرار.
المحكمة لرؤوس الفتنة اولا وقبل ذلك الاقتطاعات .
لقيتوها سايبة ذتوب التلاميذ في رقابكم الى يوم الدين حيت نهار وقعتو على الانضمام لسلك التعليم ما هزوش عليكم السيوف واجبروكم على التوقيع يعني قبلتو بارادة ديالكم ودابا عاد بديتو تشكاو وكتقتلونا بديك فرضو علينا التعاقد ماكاينش شي حاجة في المغرب مفروضة كلشي اختياري
حسبنا الله ونعم الوكيل
لنرفع الوسم : ( لا مكان للكسول المتقاعس في الفصل __ مكانه التسكع بالشوارع ) نعم لفرض الطرد على المتقاعس ؛ نحن اولياء التلاميذ لنرفع دعاوي امام القضاء ضد المتقاعسين عن الهدر المدرسي وتضييع ابناءنا _ نطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بابناءنا
العقد شريعة المتعاقدين كما يقول القانون، إذ أن الشروط المضمنة في العقد تعتبر قانونًا يسري بين الطرفين، وينطوي على أن عدم الوفاء بالالتزامات يُعد خرقًا للمعاهدة. وما دام أن هؤلاء لم يحترموا ما تعاقدوا عليه مع الوزارة يجب مقاضاتهم وفصلهم.
يجب تربية هؤلاء الأشخاص اشباه المعلمين بالتجنيد العسكري وتربيتهم على احترام حقوق التلاميذ و الآباء التي يبدو انهم لا يفهمون فيها شيئا سوى التصعيد ضد الوطن الذي انتشلهم من المقاهي و الأزقة و الأسواق و الإصطبلات ، على الأقل التجنيد العسكري سيربي فيهم حب الوطن وحسن تحمل المسؤولية التي افتقدوها طيلة مسيرتهم الدراسية التي على ما يبدو لم يستفيدوا منها شيئا، كما يجب على الدولة ان تبدي للآباء و للمواطن بصفة عامة الذي يدفع لها الضرائب لاداء اجور هؤلاء المعلمين الحزم عن طريق اللجوء الى القضاء وفسخ عقود التشغيل في حق كل المتغييبن خلال الفترات الماضية و التي تشكل الزمن الكلي للتلاميذ و الآباء الذين بدؤوا يتذمرون من هاته السلوكيات المنحطة للمعلمين المتعاقدين وان تفرض شروطا جديدة في التعاقد وهي الإلتزام بعدم الإنضمام للنقابات و التنسيقيات التي تركب على المصالح الإنتخابية للوطن و التلميذ مع ضمان حضور السلطة ممثلة في القائد و رئيس الدائرة الأمنية
عند توقيع العقد حتى يستشرف المعلم المتعاقد ان الدولة من ورائه تراقبه و تحمله المسؤولية التامة في حالة الإخلال بالعقد وان مسألة التعليم ليست بالهينة.
يجب تاديب الكسالى عديمي الاهلية بالاقتطاعات ( اقتطاع اجرة يومين عن كل يوم غياب ) وكل غياب تعدى خمسة ايام متواصلة. او عشرة ايام منفصلة يجب طرده بصفة نهاءية لفسح المجال له بالعودة الى والده ومحتضنه الشارع
يجب طرد هؤلاء الاساتذة نهاءيا وتعويضهم باساتذة نزهاء يفكرون في مصلحة التلميذ هي الاولى
الأساتذة أطر مثقفة ليست امية لأنها هي من وقعت على العقد فلا يحق لها أن تستغل الشارع والتلاميذ للتنصل من واجباتها وتوهم لنا كشعب انها فرض عليها التعاقد وهي تملك قوة الإدراك المعرفي وقوة حرية القرار قبل التوقيع لاطلاعها على جميع بنود العقد فلا يجب علينا احتلال الشارع وحرمان التلاميذ من دروسهم ويجب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية على هاؤلاء لاستغلالهم الشارع العام لزرع الفوضى وعدم الاستقرار في الوطن
و من يدري ربما المخزن منع التجوال و التنقل بسببهم و حرموها علينا في رمضان
وخا عليكم
اول غلطة ارتكبها المتعاقدون هو قبول مباراة التعاقد لو انهم قاطعوها وانتظرو المباراة الوطنية لانتصرو .
لكنهم قبلو بمحض ارادتهم ووقعو على العقد وعليهم احترام بنوذ العقد والتي تطورت وصارت أكثر واقعية بعد التعديلات .
لو كانو رجالا من لم يقبل بالتعاقد الاستقالة وليترك مكانه لمن هو في حاجة لها .
ولينتظرو المباراة الوطنية .
لهذا لن اتضامن معهم ، لا يريديون من الترسيم سوى ضمان مستقبلهم لينعمو بالعطل والراحة و الغيابات والشواهد الطبية .
الله يهديكم عودوا إلى رشدكم
باركة من لبسالة .واش ما حشمتوش لقيتو فين تخدموا و علاش كتقلبوا دابا راه الي ماقنعش بخبرة يقنع بنصها.
المرجو طرد هؤلاء الشرذمة، الذين يسمون أنفسهم أساتذة، لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية،. هناك من الشعب أطر عالية المستوى،بديلا لهم.
كفى من هادا الفيلم الهندي ولا يمكن أن يستمر الوضع هاكدا ويضيع التلاميد، ادن كل يجب أن يتحمل مسؤوليته وهؤلاء لم يلتزموا ببنود الاتفاقية او تعهداتهم و للوزارة كامل الحق في طردهم لأنهم اولا لم يلتزموا تانيا يطالبون اشياء لم يوقعوا عليها ومن لم يعجبه الاشتعال بالتعاقد فل يقدم استقالته ويدهب إلى القطاع الخاص، كفى من الفوضى و طبوحيط ولحزارا والعصا لمن عصى
إنهم يسيرون في الهاوية وبالتالي سيتابعون هذه المرة عن جد وهذا لايعني عدم معاقبة المتابعين في حالة سراح الذين اوجعتهم ضربات الدولة وغالبا ماسيتم متابعتهم بعقوبة موقوفة التنفيذ تأديبا لهم
العقد شريعة المتعاقدين انتهى الكلام
في هذه الأيام الربيعية أ صبحنا نشاهد العديد من سيارات نقل التلاميذ في التعليم الخصوصي تأخد التلاميذ رفقة أساتذتهم خاصة الإبتدائي إلى الغابات أو الطبيعة للتنزه ويددون الأناشيد أو القيام بالرياضة رفقة أساتذتهم الذين يتقاضون راتب أقل بكثير من المتعاقدين وبدون تغطية صحية ولا تقاعد. أما تلاميذ التعليم العمومي فهم ضائعون في الشوارع بعدما خلت حجراتهم من الأساتذة.
بصفته اب لثلاتة ابناء ،يدرسون بمستويات مختلفة،،وبدورهم كأبناء باقي المغاربة،عانوا من هدر الزمن المدرسي،وعليه التمس من أجهزة الدولة التصدي للأساتدة المضربين عن العمل،بكل قوة والقوة هي الحل،تابعوا تنسيقياتهم واقطفوا الرؤوس الكبيرة التي. تتزعم الاحتجاج،وتزرع الفوضى،انهم وقعوا على العقد فلا يقبل منهم اليوم احتجاج،بل اطردوهم وعوضوهم بغيرهم
هؤلاء انانيون ولا تهمهم مصلحة ابناء الشعب من الكادحين كل من يستقوي على الضعفاء فهو جبان ..اموال دافعي الضرائب تاكلونها سحتا ، والعقد شريعة المتعاقدين ..والخائن من نقض عهده ….فكفى غباء ….هل فيكم من ادى الواجب الوطني في التجنيد او التبرع بالدم ..اواو
بالتاكيد لا …كل همكم هو النوم في الاقسام …لانكم تتصورن انكم امسكتم الحكومة من اليد التي توجعها دون ان تستحضروا ظرفية التضامن في زمن كورونا وما لحق الميزانية ، لانكم انتهازيون فقط …وتركتم اولاد الشعب عرضة للضياع…شعار الانتهازي …هو من بعدي الطوفان …تبا للحماقة
يجب متابعة جميع المتعاقدين الذين يضربون عن العمل لانهم لم يلتزموا بالعقدة . ويتضح من كثرة الاضرابات ان هاؤلاء الفوا الراحة والكسل ويبحثون عن مبرر لكي يستمروا على هذا السلوك . يجب على الوزارة واولياء الامور ان يعملوا على استبدال هاؤلاء بمن لهم الكفاءة والرغبة في العمل.
لابد من تنظيم استفتاء تتعلق باطار الوظيفة العمومية . هل يبقى ام يحذف من لائحة إطارات العمل في القطاع العام ؟
فقد اصبح الامر لا يطاق….
كيف يمكن لشباب 2021، عصر العلوم و التقنيات، ان يفكر في الاسترزاق باساليب القرن التاسع عشر ؟ ..(أساليب تمسفريت) “قرا باش تشد بلاصتك مع المخزن، باش تهنا ”