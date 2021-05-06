أمن أكادير يشن حملة ضد أصحاب الدراجات النارية

تشن مصالح الأمن في مدينة أكادير، بمختلف تشكيلاتها، حملة واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية الذين يعمدون إلى استعمال دراجاتهم في القيام بألعاب بهلوانية وحركات استعراضية بالشارع العام من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وجندت ولاية أمن أكادير مجموعة من عناصر الشرطة، ضمنها العناصر المدنية، في تنزيل حملتها الأمنية والتعامل بحكمة ومهنية عالية مع المخالفين، إذ يجري تجنب المطاردات لما قد يكون لها من عواقب وردود فعل غير متوقعة.

وفي هذا السياق، بلغت حصيلة الدراجات المحجوزة خلال اليومين الأخيرين 40 دراجة نارية من مختلف الأنواع، حيث جرى الاستماع إلى سائقيها بمختلف الدوائر الأمنية لأكادير وتحرير محاضر لهم، ومن المنتظر متابعتهم بموجب المادة 179 من مدونة السير والتي حددت مبلغ الغرامة بين 10 آلاف و20 ألف درهم.

يشار إلى أن مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير ومختلف المناطق والمفوضيات والدوائر الأمنية التابعة لها قد انخرطت في التصدي لمستعملي الدراجات النارية في القيام بحركات استعراضية من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر، وهي الظاهرة التي باتت تؤرق الساكنة وتزعج راحتهم.