أمن أكادير يشن حملة ضد أصحاب الدراجات النارية

أمن أكادير يشن حملة ضد أصحاب الدراجات النارية
صورة: أرشيف
الخميس 6 ماي 2021 - 01:31

تشن مصالح الأمن في مدينة أكادير، بمختلف تشكيلاتها، حملة واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية الذين يعمدون إلى استعمال دراجاتهم في القيام بألعاب بهلوانية وحركات استعراضية بالشارع العام من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وجندت ولاية أمن أكادير مجموعة من عناصر الشرطة، ضمنها العناصر المدنية، في تنزيل حملتها الأمنية والتعامل بحكمة ومهنية عالية مع المخالفين، إذ يجري تجنب المطاردات لما قد يكون لها من عواقب وردود فعل غير متوقعة.

وفي هذا السياق، بلغت حصيلة الدراجات المحجوزة خلال اليومين الأخيرين 40 دراجة نارية من مختلف الأنواع، حيث جرى الاستماع إلى سائقيها بمختلف الدوائر الأمنية لأكادير وتحرير محاضر لهم، ومن المنتظر متابعتهم بموجب المادة 179 من مدونة السير والتي حددت مبلغ الغرامة بين 10 آلاف و20 ألف درهم.

يشار إلى أن مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير ومختلف المناطق والمفوضيات والدوائر الأمنية التابعة لها قد انخرطت في التصدي لمستعملي الدراجات النارية في القيام بحركات استعراضية من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر، وهي الظاهرة التي باتت تؤرق الساكنة وتزعج راحتهم.

دراجات نارية مدونة السير مدينة أكادير ولاية أمن أكادير

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‫تعليقات الزوار

4
  • مواطن من الدارالبيضاء
    الخميس 6 ماي 2021 - 01:42

    لو لم يستعمل ذاك الطبيب بندقيته بإطلاق تلك الرصاصات في الهواء لما تدخلت الأجهزة الأمنية ضد هذه الشرذمة المزعجة من سائقي الدراجات النارية.. ونتمنى حملة مماثلة في الدار البيضاء وكل المدن المغربية

    7
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  • قلة التربية ومادير
    الخميس 6 ماي 2021 - 01:42

    لا راه هذا هو الشعب المسلم والمحافظ لي كايقول باغي صلاة التروايح.كل يوم مكانسعوا غير الاخبار السيئة من الصباح إلى المساء بل وكل دقيقة وكايقولوا بغاو صلاة التراويح.هل يستوي ارتكاب المنكرات مع صلاة التراويح.طبعا لا وألف لا ونحن لا نسمع كل يوم إلا المنكرات والجرائم ولا خبر يفرح ياربي السلامة وكايعجبوك هادوك لي كايقولوا ليك راقبوا بناتكم وربوهم عوض مايقولوا راقبوا أولادكم ذكورا وانات.اوا ها هما راقبوا بناتهم وخلغوا ذكورهم لي كايديروا الزبايل وكل زبلة تنسيك فالاخرى

    5
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  • العربي بن دادة
    الخميس 6 ماي 2021 - 01:55

    يجب على الامن مطاردة جميع الدراجين في الازقة والشوارع حتى وان سقطوا ومن لا يريد ان يسقط ويتعرض لحادث عليه ان يسلم نفسه فورا عندما يطلب منه رجل الامن ذالك، لا يجب على رجال الامن ان يكتفوا فقط بمن يقع في ايديهم على حين غفلة، هناك فرقة امنية تسمى فرقة الدراجين يجب استخدامها ضد عصابة الدراجين

    0
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  • أستاذ
    الخميس 6 ماي 2021 - 02:00

    نتمنى أن تعم هذه الحملة كل المدن التي تعرف هذه الظاهرة والتي تزعج الناس خاصة مستعملو الطريق و تودي بحياة بعض مستعملي الدراجات في بعض الحالات… تحية لرجال الأمن بأكادير وكل من لهم غيرة وحب لمهنة الأمن ويبذلون جهدهم لراحة المواطنين .

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