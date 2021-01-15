الأمن يحجز طنا من معدات "الماحيا" بأولاد تايمة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، نواحي إقليم تارودانت، من حجز حوالي طن من المواد الأولية التي تستعمل في إعداد مسكر ماء الحياة (الماحيا)، وذلك بمنزل حوله شخص يقطن به إلى معمل سري لتحضير هذه المادة المسكرة.

وجاء الاهتداء إلى هذا المعمل السري على إثر نتائج أبحاث أولية مع شخص من ذوي السوابق القضائية يشتبه في ضلوعه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها، وذلك خلال عملية أمنية بحي “الشراردة”.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل/معمل الشخص الموقوف عن حجز، إلى جانب الكمية الكبيرة من المواد الأولية، أزيد من 50 لترا من “الماحيا” معدة للترويج، فضلا عن المعدات والأدوات المستخدمة في عملية التحضير.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد الكشف عن كافة الأفعال المنسوبة إليه والامتدادات المحتملة للقضية.