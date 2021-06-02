الأندلسي: كأس "محمد السادس" أولويّة لدى الرجاء

حسم رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، الجدل القائم حول لعب مباراتي الفريق المؤجلتين في فترة التوقف الدولي الجاري، مؤكدا أن إدارة النادي قررت الالتزام بالبرمجة المحددة من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لإجراء المؤجلات، وعدم طلب الاستفادة من حق طلب إرجاء المباراتين إلى وقت لاحق، رغم أن الفريق محروم من 5 من لاعبيه الدوليين.

وأوضح الأندلسي في تصريح خص به “هسبورت” أن إدارة النادي، بتنسيق مع الطاقم التقني، ارتأت خوض المباراتين المؤجلتين في الموعد الذي حددته لهما لجنة البرمجة التابعة للعصية الاحترافية، لمجموعة من الأسباب الموضوعية، من بينها رغبة مسؤولي النادي في عدم مراكمة وتأخير المباريات المؤجلة إلى آخر الموسم، لفسح المجال أمام الفريق للاستعداد في أجواء مثالية لنهائي كأس محمد السادس للأندية البطلة.

وقال الأندلسي إن كأس محمد السادس، برمزيته وقيمته المعنوية والمادية، يظل أولوية كبرى لفريق الرجاء الرياضي، مردفا: “الدوري سينتهي متأخرا، ولا نريد خوض الأمتار الأخيرة تحت ضغط المباريات المؤجلة.. نحن على موعد مع نهائي الكأس العربية في 21 غشت، ونريد أن نستعد للمباراة أمام اتحاد جدة السعودي على الأقل أسبوعين قبل موعدها”.

جدير بالذكر أن المادة الثانية من قانون المسابقات تمنح للأندية حق طلب تأجيل مبارياتها، في حال تم استدعاء أكثر من لاعبين دوليين اثنين للمشاركة مع منتخباتهما تزامنا مع موعد المباريات المعنية.

وجاء برنامج المباراتين المؤجلتين للرجاء الرياضي الذي أعلنته العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كالآتي:

– الخميس 03 يونيو 2021:

* الدورة 17: نادي سريع واد زم – نادي الرجاء الرياضي

– الأحد 13 يونيو 2021:

* الدورة 19: نادي الرجاء الرياضي – نادي النهضة البركانية.