الأهلي السعودي يقدم عرضا مغريا إلى سايس

الأهلي السعودي يقدم عرضا مغريا إلى سايس
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 11 يونيو 2021 - 07:13

تحدثت تقارير صحافية سعودية عن إمكانية انتقال الدولي المغربي رومان غانم سايس إلى الدوري المحلي، موردة أن نادي الأهلي تقدم بعرض مغر للاعب ووكيل أعماله من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الأهلي تسعى إلى تعزيز خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدة أنها قدمت بالفعل عرضا لمدافع “الأسود” رومان سايس بقيمة 2.5 مليون يورو كراتب سنوي لنيل توقيعه خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي كشفت فيه بعض المصادر أن إدارة نادي الهلال السعودي دخلت بدورها على خط الاهتمام بخدمات “صمام أمان” دفاعات المنتخب المغربي، أورد موقع “GOAL” أن المعطيات السابقة غير دقيقة، وأن العرض الوحيد الذي توصل به سايس من الدوري السعودي كان من نادي الأهلي.

جدير بالذكر أن عقد رومان سايس مع ناديه ولفرهامبتون الإنجليزي ينتهي متم الشهر الجاري، في انتظار التطورات التي قد تحصل في مستقبل اللاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الانتقالات الصيفية رومان غانم سايس نادي الأهلي نادي الهلال السعودي

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