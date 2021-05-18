"الأوقاف": هذه حقيقة وقفة القيّمين الدينيين

"الأوقاف": هذه حقيقة وقفة القيّمين الدينيين
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 23:06

أفاد مصدر مطلع من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص عدد القيمين الدينيين الذين تظاهروا الإثنين بالرباط لا يتناسب مع حقيقة الأرقام التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن “تضخيم الأرقام هدفه ممارسة الدعاية من جهات معروفة بعدائها لثوابت المملكة”، موضحا أن “العدد الحقيقي للمحتجين على ما بات يعرف بشهادة التزكية لا يتجاوز 120 شخصا، منهم أفراد ليسوا قيمين دينيين”، وزاد: “وبخصوص التوزيع الجغرافي للمحتجين فغالبيتهم ينحدرون من الأقاليم الشمالية للمملكة”.

وسبق لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفوي آني حول “الطريقة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه “لا مبرر للتخوفات بشأن الطريقة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين، لأنها في جانب منها لا تزيد عن الملاءمة مع القانون، وذلك باستبدال تسمية شهادة التزكية بمصطلح شهادة التأهيل قصد التوافق مع الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين”.

أحمد التوفيق البرلمان القيمون الدينيون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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‫تعليقات الزوار

5
  • الحبيب
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 23:49

    بصراحة، وزير الأوقاف خصو يمشي يرتاح، تنه الرجل في المكان الغير المناسب، وزير عقليته قديمه متحجرة، و الظلم ظلمات يوم القيامة والصلاة والسلام على رسول الله.

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  • سعاد
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 00:00

    من شهادة التزكية إلى شهادة التأهيل…لا فرق…أنا كمرشدة دينية لا أجد في الأمر جدوى للشوشرة اللهم لغاية في نفس يعقوب..وبالمناسبة أدعو بعض القيمين الدينيين إلى تأهيل أنفسهم وتكوينهم والإرتقاء بمستواهم..فالخوف من “تقييم المستوى” من طرف المجالس العلمية “شهادة التأهيل” هو ما يخيف البعض..والعديد من خطب الجمعة التي يحررها بعض الخطباء لا ترقى….!!!!

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  • [email protected]
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 00:00

    واش كتعرفو بأن الكتاتيب في البادية مازالت مغلقة لحد الان وبالتالي فان حملة القران بالمغرب سينخفض بشكل مهول ثم ضياع هادا الكنز الذي يمتاز به طلبة حاملي القرآن

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  • مواطن
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 00:03

    لا أريد أن أتحدث عن القيمين الدينيين. لدي سؤال يؤرقني، يتعلق بموضوع الساعة المضافة. أين مئات الرافضين لزيادة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة؟؟؟ أين الذين كانوا يعبرون بغضب عن الأمراض والضغط بسبب الساعة الزائدة؟؟؟ سكتوا. بعبعوا وجعجعوا، ثم تمت زيادة الساعة بطريقة آلية. وانتهى الأمر. كالعادة. بالله عليكم، ألا يدل هذا التصرف الخنوع أننا قطيع يخضع لإرادة وقرار الحكومة؟ ألا نشبه ذنب الديك، يميل حيث مالت الريح؟ بما أنكم تعلمون مسبقا أنكم ستضبطون ساعاتكم على ساعة الحكومة، لماذا تكثرون وتسرفون في تعابير الرفض؟؟ لا نريد…. يجب…. نرفض…. نريد البقاء على توقيت كرينيتش…. وفي الاخير، نحني رؤوسنا ونتقبل كرينيتش+1…. و سبحان الله، كلشي سكت ونسا هموم الساعة الزائدة… شحاااال فينا ديال الشفوي…. الشفوي فقط.

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  • محمد الوطن
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 00:07

    الهرج والمرج لايليق بنا نحن الأئمة ،ولانسامح من جر إخواننا وغرر بهم للخروج للبهرجة ،ورفع الشعارات السوقية في الشارع،الأمور واضحة بالنسبة الينا والتنظيم يحبه كل أحد ولأاحد سيظلم ،نحن في ظل إمامنا الذي ننوب عليه ووزارتنا تعمل دائما على تحسين وضعنا ،ولاداعي لمااقدم عليه هؤلاء الذين غرر بهم.

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