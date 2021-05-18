"الأوقاف": هذه حقيقة وقفة القيّمين الدينيين

أفاد مصدر مطلع من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص عدد القيمين الدينيين الذين تظاهروا الإثنين بالرباط لا يتناسب مع حقيقة الأرقام التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن “تضخيم الأرقام هدفه ممارسة الدعاية من جهات معروفة بعدائها لثوابت المملكة”، موضحا أن “العدد الحقيقي للمحتجين على ما بات يعرف بشهادة التزكية لا يتجاوز 120 شخصا، منهم أفراد ليسوا قيمين دينيين”، وزاد: “وبخصوص التوزيع الجغرافي للمحتجين فغالبيتهم ينحدرون من الأقاليم الشمالية للمملكة”.

وسبق لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفوي آني حول “الطريقة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه “لا مبرر للتخوفات بشأن الطريقة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين، لأنها في جانب منها لا تزيد عن الملاءمة مع القانون، وذلك باستبدال تسمية شهادة التزكية بمصطلح شهادة التأهيل قصد التوافق مع الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين”.