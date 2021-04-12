الإدارة تكشف توقيت الاشتغال في شهر رمضان

أعلن قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا (09.00) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00)، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
وأوضح بلاغ لقطاع إصلاح الإدارة، توصلت به هسبريسـ أن ذلك يأتي طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1899.05 الصادر في 25 شعبان 1426 (30 سبتمبر 2005)، بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية في شهر رمضان.
أخر شئ يفكر فيه الموظفين في الإدارات هو مصلحة المواطن التوقيت مجرد رقم المكاتب غالب الأوقات فارغة الا من رحم ربي
والناس ديال الامن اشمن وقت يخدمو بيييه ههههه اودي الى غي هد البلاد الله يدير الخير وصافي
هذا يعني تعليق عملية التلقيح الى بعد رمضان.كثير من الناس لن تاخذ جرعة التلقيح الا بعد الافطار
جل المكاتب فارغة ترى الفيستة موضوعة فوق الكرسي لكن صاحبها في المقهى يبحث عن الكميلة ( الكوكوت)
البلاغ لم يتطرق لوقت صلاة الجمعة، وكأنها ستمنع هي الأخرى في شهر رمضان، الله يحفظ
انت لست سوى شخص حقود على الموظف ولا تعمم لو رايت المجهودات التي قدمها جل الموظفين في الجائحة لما تكلمت لكن نفس العقلية لا تتغير والموظف لاينتظر شيئا من امثالك
الى الرقم 2 ysn:
الإدارة حاجة و الأمن حاجة و الجيش حاجة أخرى. مايمكنش الأمن يكون غير من 9 إلى 15.
الأمن و الجيش راه واقفين ماشي غير في المغرب فقط بل في العالم كامل 24h في اليوم.
المشكل في المغرب هو ديال الناس الي تاتنعس بالنهار وتايفيقو بالليل وتايفيقو غير في النقض
نرجوا من الحكومة الإبقاء على الساعة القانونية دون الرجوع الى الساعة الإضافية بعد رمضان، لأن هذه الأخيرة تسببت لنا ولأطفالنا في معانات نفسية وبيلوجية كثيرة. وشكرا
الادارات في الدول الاخرى اصبحنا نلج مقر الكوميسارية فنجد التجاوب ونجد الاحترام اما غير دلك تبقى ادارات اللهاسة بما في دلك من تماطل وتواطؤ اما التعسف فحدث ولا حرج