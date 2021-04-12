الإدارة تكشف توقيت الاشتغال في شهر رمضان

الإدارة تكشف توقيت الاشتغال في شهر رمضان
صورة: و.م.ع
الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:22

أعلن قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا (09.00) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00)، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

وأوضح بلاغ لقطاع إصلاح الإدارة، توصلت به هسبريسـ أن ذلك يأتي طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1899.05 الصادر في 25 شعبان 1426 (30 سبتمبر 2005)، بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية في شهر رمضان.

التوقيت الإداري رمضان قطاع إصلاح الإدارة وزارة الاقتصاد والمالية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

9
  • لحسن السعدي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:26

    أخر شئ يفكر فيه الموظفين في الإدارات هو مصلحة المواطن التوقيت مجرد رقم المكاتب غالب الأوقات فارغة الا من رحم ربي

    39
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ysn
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:28

    والناس ديال الامن اشمن وقت يخدمو بيييه ههههه اودي الى غي هد البلاد الله يدير الخير وصافي

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • alwaziraboujihad
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:31

    هذا يعني تعليق عملية التلقيح الى بعد رمضان.كثير من الناس لن تاخذ جرعة التلقيح الا بعد الافطار

    -22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زاءر غريب
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:41

    جل المكاتب فارغة ترى الفيستة موضوعة فوق الكرسي لكن صاحبها في المقهى يبحث عن الكميلة ( الكوكوت)

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:52

    البلاغ لم يتطرق لوقت صلاة الجمعة، وكأنها ستمنع هي الأخرى في شهر رمضان، الله يحفظ

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • yassine
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:53

    انت لست سوى شخص حقود على الموظف ولا تعمم لو رايت المجهودات التي قدمها جل الموظفين في الجائحة لما تكلمت لكن نفس العقلية لا تتغير والموظف لاينتظر شيئا من امثالك

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hicham
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 11:06

    الى الرقم 2 ysn:
    الإدارة حاجة و الأمن حاجة و الجيش حاجة أخرى. مايمكنش الأمن يكون غير من 9 إلى 15.
    الأمن و الجيش راه واقفين ماشي غير في المغرب فقط بل في العالم كامل 24h في اليوم.
    المشكل في المغرب هو ديال الناس الي تاتنعس بالنهار وتايفيقو بالليل وتايفيقو غير في النقض

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أبو وصال
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 11:06

    نرجوا من الحكومة الإبقاء على الساعة القانونية دون الرجوع الى الساعة الإضافية بعد رمضان، لأن هذه الأخيرة تسببت لنا ولأطفالنا في معانات نفسية وبيلوجية كثيرة. وشكرا

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مبروك العواشر
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 11:16

    الادارات في الدول الاخرى اصبحنا نلج مقر الكوميسارية فنجد التجاوب ونجد الاحترام اما غير دلك تبقى ادارات اللهاسة بما في دلك من تماطل وتواطؤ اما التعسف فحدث ولا حرج

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بوحسين .. نقاش في السياسة
الأحد 11 أبريل 2021 - 22:07 1

بوحسين .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
الصحراء المغربية وفرنسا
الأحد 11 أبريل 2021 - 11:59 21

الصحراء المغربية وفرنسا

صوت وصورة
مشروع "سيتي فوت" بالبيضاء
الأحد 11 أبريل 2021 - 10:19 16

مشروع "سيتي فوت" بالبيضاء

صوت وصورة
وزير الفلاحة في تافراوت
الأحد 11 أبريل 2021 - 09:10 94

وزير الفلاحة في تافراوت

صوت وصورة
جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية
السبت 10 أبريل 2021 - 20:57 5

جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية

صوت وصورة
غرق في شاطئ الجديدة
السبت 10 أبريل 2021 - 19:16 10

غرق في شاطئ الجديدة