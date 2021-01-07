الإضراب يغيّب جريدة "أخبار اليوم" عن الأكشاك

أفاد يونس مسكين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم، أن عدد الخميس 07 يناير 2021 من الجريدة سيحتجب عن الأكشاك والمكتبات، وذلك بعد خوض طاقمها الكامل، من هيئة تحرير وأقسام تقنية وتجارية وإدارية إضرابا مدته 24 ساعة.

وأضاف مسكين، في تدوينة له على فيسبوك، أن هذا الإضراب جاء بناء على بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وذكر بلاغ النقابة ما يلي “نظرا للظروف الاجتماعية التي يعيشها طاقم جريدة «أخبار اليوم» الصادرة عن مؤسسة MEDIA21 جراء تماطل الإدارة في صرف أجورهم وتسوية أوضاعهم وحقوقهم الاجتماعية المنصوص عليها بموجب قانون الشغل والاتفاقية الجماعية، فقد قررنا نحن صحافيو وتقنيو وتجاريو وإداريو المؤسسة، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خوض إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، وذلك يوم الأربعاء 6 يناير 2021″.