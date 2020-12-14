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تعليقات الزوار8
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لو اضيف للحمار عربة يجرها ويكتب عليها.عصابة الفراقشية….
مسكين الاعلام الجزاءري بحالو بحال الشعب مغلوب على امره مقيد (ها اش غتقول) دور جيهت المغرب وقول لي بغيتي وخلينا حنا عصابة الجيش نهبو ثرواث الشعب على خاطرنا
الاحترام واجب وحضاري لمن تعنيه مواضيع التفلسف والسخرية .
كاريكاتير واعر. الله يعطيك الصحة
اللبيب هو من يهتم و يحل مشاكله و مشاكل بلده إلا أننا نلاحظ أن الاعلام في الجارة الجزائر لا يهمها ما يقع في الجزائر بقدر ما يهمها تتبع كل صغيرة وكبيرة في المغرب. لكن هذا ليس بخطأ الاعلام بقدر ما هو خطأ حفنة العسكر الحاكمة بالجزائر و التي تمشي بالبلاد للهاوية. والتي تريد أن تجعل من المغرب عدو كلاسيكي. الله يحمي المغرب
الجزائر شغلها الشاغل المغرب كتلميد كسول ينقل من التلميد المجتهد الذي بقربه ويحسده لأنه أحسن منه ومتفوق عليه ولكن الله موجود
حكام الدل العار الجزاير الجزاير تدعي التحرر ولمادا شعب القبايل الاحرار اليسو با شعب ياحكام اوهدا حلال وهدا حرام يا جزاير لو تركتم عنكم الجيران مثل مالي وليبيا اوالمغرب انتم دولة لا تبغي الخير لاحد انتم اولا حساد ومنافقون والشعب الجزاير يعرفكم ويعرف اعمالكم دمرتم الشعب الجزايري ودمرتم مصلحة بلاد الجزاير وانتم دولة الغاز البطرول ودالك ستبقون هكدا واعمالكم الخبيثة حتى تدمرون الشعب الجزايري انظرو ترتيبكم في الدول اين وصلتم ايها المتعنتون
السلام عليكم بغيت غا نكولك يا أخي تبرك الله عليك،عبّرت فياله من تعبير.