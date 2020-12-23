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تعليقات الزوار8
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على هذه المطاعم تشجيع المواطنين بعد كرونا و ليس الاجانب
أعتقد أنه قرار جائر ولا يراعي مصالح المواطن الذي يعتاش اليوم بيومه كرونا واقع لابديل عن التعايش معه كواقع وكقدر في انتظار اللقاح .
هل سيغلق ماكدونالدز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
jamais ce gouvernement à fait quelque chose de bien . on ait on plein crise et personne ne retourne vers nous . pleins d’impôts pleins de taxe et de pénalités. je me demande où on peut trouver cet argent …bizarr comme situation
السلام عليكم
ما يثلج النفس أن الناس بدأت تستخدم العقل في مواجهة الفيروس أحسن من حكومة الشؤم.
قرارات ليلية غير معروفة أو مفهومة و حتى المنطق و العقل لا يستوعبها.
قرارات الإغلاق مع الثالثة الخامسة الثامنة عدم التجوال…. ورقة التنقل…
أقسم بالدي خلق السماوات و الأرض أن الحكومة نفسها لا تعرف ما تريد و أنها تتخبط خبط عشواء، و هظا حالنا معها ليوم الدين.
العيب ليس عيب الحكومة
العيب على من أوصل تلك الحكومة.
كلامك على صواب اخي راه ماشي معقول الإغلاق يشمل غي وحد الفءة المعينة
نعم مزيان نلقاو الحل ولكن ماشي بهاد الطريقة يكون الزيار والمراقبة
الله يخد الباس ويكون فعوان المتضررين
تعليق1 را الإغلاق المطاعم ماشي غفمراكش را حنى كزا او طنجة او اكادير واش كازا تاهي فيها اجانب نتوما ديما حاكرين ريوسكم
قطع الاعناق ولا قطع الارزاق حرام عليهم حرام تم حرام ناس غتموت بلقهره وفقر وجوع وديون قبل متموت بكرونا ولفيروسات لتيخلعو ناس لفيروس غير علي الفقراء اما الاغنياء فشوارع حت لصباح مكاينش لهضر معها