الإمارات تستحدث تصريح إقامة العمل الافتراضي‎

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.

وأورد نائب رئيس دولة الإمارات، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “ترأست، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد؛ حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة”.

وأكد حاكم دبي أنه تقرر اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، مضيفا: “الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية”.

كما جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء ذاته “إقرار تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية”، يؤكد رئيس المجلس.

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات: “القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة. وقد اعتمدنا، اليوم، نظاما وطنيا للمركبات الهيدروجينية.. وبرنامجا وطنيا لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لتوحيد الجهود، وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك، والهدف هو زيادة الكفاءة 40 في المائة لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء)”.

وجرى خلال الاجتماع ذاته كذلك اعتماد انضمام الدولة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب انضمام الدولة إلى عضوية بنك التنمية الجديد لدول “البريكس”.

وختم بن راشد آل مكتوم تغريدته بالتأكيد على أن “رسالتنا للجميع.. التطوير مستمر.. والتغيير لن يتوقف.. وأهدافنا واضحة.. وتتحقق.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا”.