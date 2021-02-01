الإيجابية تطبع حملة "تلقيح كوفيد 19" بطنجة‎

في إطار الحملة الوطنية التي أشرف على إطلاقها الملك محمد السادس، شرعت مراكز التلقيح بطنجة، منذ يوم الجمعة، في استقبال كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة، وذلك في احترام تام للبروتوكول الصحي والتدابير الاحترازية المعمول بها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة الواقية.

وعلى غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، تمت تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية وتقنية هامة على مستوى عمالة طنجة-أصيلة لضمان السير الجيد لهذه الحملة واسعة النطاق.

وفي هذا الصدد، قال الطبيب الرئيسي بمركز التلقيح الدرادب سمير القطراني: “نوجد حاليا في المرحلة الأولى من عملية التلقيح، التي تستهدف العاملين في الصف الأمامي، خاصة رجال ونساء الصحة والتربية الوطنية والسلطات العمومية والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة”.

وأضاف الدكتور القطراني، في تصريح صحافي: “إننا نستقبل هذه الفئة من المواطنين المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح بالقاعة المغطاة الدرادب، التي تمت تهيئتها كمركز للتلقيح”، لافتا إلى أن العملية تجري بكل سلاسة وفي ظروف جيدة، ومؤكدا في الآن ذاته أن مركز التلقيح يعرف توافد عدد مهم من المواطنين، ولم يتم إلى حد الساعة تسجيل أي أعراض جانبية لدى الأشخاص المستفيدين من اللقاح، داعيا في هذا السياق المواطنين المعنيين بالمرحلة الأولى إلى مواصلة التوافد على مراكز التلقيح.

وحسب معطيات المديرية الجهوية للصحة، تم إلى غاية صباح اليوم الإثنين تلقيح 9612 شخصا ضد كوفيد 19 بالمراكز الـ 66 التي تم افتتاحها على مستوى كافة عمالات وأقاليم الجهة، موضحة أنه على مستوى عمالة طنجة-أصيلة تم تلقيح 1736 شخصا بمراكز التلقيح السبعة المعدة لهذا الغرض.

وطبقا للتعليمات الملكية ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي، على أن يتم تلقيح نحو 80 في المائة من السكان، وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الجائحة، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية للحياة العادية.

وسيستفيد من هذه الحملة الطبية، التي ستتم بشكل تدريجي وعلى أشطر، جميع المواطنين المغاربة والمقيمين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.