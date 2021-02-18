الاتحاد المغاربي بعد مرور 32 سنة .. حلم مهدور وخسائر اقتصادية بالمليارات

في مثل هذه الأيام من سنة 1989، أعلن عن قيام “اتحاد المغرب العربي” بمدينة مراكش من قبل خمس دول، هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، بطموحات كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية لمجتمعاتها.
كان الإعلان بحضور زعماء الدول الأعضاء، على رأسهم الملك الراحل الحسن الثاني، وزين العابدين بن علي الرئيس الأسبق لتونس، والشاذلي بن جديد الرئيس الأسبق للجزائر، والزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي، ومعاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس موريتانيا آنذاك.
لكن ومنذ تاريخ الإعلان، أي 17 فبراير من عام 1989 إلى اليوم وبعد مرور 32 سنة، لم تتحقق أهداف الاتحاد المغاربي بسبب الخلافات السياسية، وبذلك تم هدر فرص هائلة للتنمية والتكامل الاقتصاديين.
كان من أبرز أهداف الاتحاد المغاربي تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء، واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية وخاصة عبر إنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية.
كما نصت وثيقة معاهدة إنشاء الاتحاد على العمل على تحقيق تقدم ورفاهية المجتمعات والدفاع عن حقوقها، والعمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.
وسلطت عدد من الدراسات الدولية الضوء على النتائج السلبية لعدم تحقق أهداف الاتحاد المغاربي؛ من بينها تكبد اقتصادات الدول خسائر هائلة، ذلك أن الاندماج كان سيتيح سنوياً خلق مئات الآلاف من فرص العمل ويحقق التكامل بين الدول نظراً لتنوع ثرواتها.
ومنذ سنوات، ارتفعت الدعوات لبث الروح في اتحاد المغرب العربي والتركيز على المصالح الاقتصادية لتجاوز الخلافات السياسية؛ لكن استمرار عداء الجزائر للمغرب بسبب قضية الصحراء يمثل حجر عثرة في سبيل تحقق الطموح المغاربي.
استثناء عالمي
تمثل المنطقة المغاربية اليوم إحدى المناطق الأقل اندماجاً في العالم اقتصادياً وسياسياً وهي بذلك استثناء عالمي، بحيث تسجل نسبة المبادلات التجارية داخل المنطقة أقل من 5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان المغاربية.
وقد أشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر سنة 2018 إلى أن زيادة الاندماج بين البلدان المغاربية ستكون له انعكاسات إيجابية من الناحية الاقتصادية، بحيث سيخلق سوقاً إقليمية تشمل قرابة 100 مليون نسمة، وسيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيساعد على خفض تكاليف التجارة داخل المنطقة وحركة رأس المال وحركة اليد العاملة، كما أنه سيجعل المنطقة المغاربية أكثر مرونة لمواجهة الصدمات وتقلبات السوق.
وأكد التقرير أن اندماج الدول المغاربية يمكن أن يساهم في زيادة النمو بحوالي نقطة مئوية في كل بلد على المدى الطويل، كما يمكن أن تتضاعف التجارة الإقليمية البينية نتيجة الاندماج وبالتالي دعم النمو ورفع مستويات التوظيف للشباب الذين يمثلون الفئة الأكبر في البلدان الخمسة.
وحتى يتحقق الاندماج، أوصى صندوق النقد الدولي بخفض حواجز التجارة والاستثمار، وربط شبكات البنية التحتية، وتحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل، والإزالة التدريجية للحواجز أمام التجارة، على أن يكون هذا الاندماج مكملاً لاندماج بلدان الاتحاد عالمياً.
تنوع الثروات
تصل مساحة دول الاتحاد المغاربي إلى حوالي 6 ملايين كيلومتر مربع، وتشترك في كثير من جوانب التاريخ والثقافة واللغة، وإن كانت متقاربة من الناحية الجغرافية فهي متنوعة من الناحية الاقتصادية وهو عنصر مهم للتكامل الاقتصادي.
تحتل الجزائر وليبيا مكانة مهمة في تصدير الغاز والنفط، في حين تمتاز موريتانيا بإنتاج الحديد الخام، أما المغرب فهو يتسم بتنوع اقتصادي جيد ويحتل مكانة مهمة كمصدر للمنتجات الزراعية والسيارات والأسمدة، في حين نجد لدى تونس إمكانات هائلة في المكونات الكهربائية وزيت الزيتون والملابس.
وتجعل المميزات سالفة الذكر التجارة داخل المنطقة المغاربة تكاملية بدرجة كبيرة، إذ إن هيكل صادرات البلدان مطابق لمحتوى وارداتها، ومماثل أيضاً لمحتوى واردات الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلدان المغاربية من خارج المنطقة.
لكن الواقع يبين أن كل بلد لديه علاقات اقتصادية قوية مع بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي، بالنسبة للمغرب فإن إسبانيا وفرنسا هما أكبر شريكين اقتصاديين للمملكة، كما أن تونس ترتبط ببلدان أخرى أكثر مثل إيطاليا، في حين نجد أن الجزائر أقل انفتاحاً على الاقتصاد العالمي.
الرباط والجزائر
يستضيف المغرب جهاز أمانة الاتحاد المغاربي التي يرأسها التونسي الطيب بكوش، وقد سبق أن روج هذا الأخير لقرب انعقاد قمة رؤساء الاتحاد في السنوات الأخيرة؛ لكن ذلك لم يتحقق، بحيث تعود آخر قمة للرؤساء إلى سنة 1994 في تونس.
وقد أقر البكوش، في تصريحات صحافية سابقة، بأن استمرار إغلاق الحدود المغربية الجزائرية يعرقل بناء الاتحاد المغاربي؛ وهو ملف شائك وسيستمر كذلك ما دامت الجزائر متعنتة في حل الخلافات مع الرباط خصوصاً ملف الصحراء، بحيث تدعم بشكل كبير جبهة البوليساريو الانفصالية.
وكان الملك محمد السادس قد أطلق مبادرة غير مسبوقة سنة 2018 تتمثل في دعوة الجزائر إلى فتح حوار “مباشر وصريح” من أجل تجاوز الخلافات عبر آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور؛ لكن المبادرة لم تلق التجاوب المرجو.
وتكشف التصريحات الرسمية الصادرة عن الجزائر في السنوات الأخيرة عدم الرغبة في تجاوز الخلافات مع الرباط، حيث اشتد عداؤها بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وباتت تجعل من النزاع قضية أولوية لها على الرغم نت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش الذي تعيشه.
هدر 60 مليار دولار
يقول إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، إن حلم الاتحاد المغاربي طال انتظاره من طرف شعوب المنطقة، وأكد أن “مستوى الوعي بالتحديات المستقبلية المطروحة هو الوحيد الذي سيدفع مكونات هذه المنطقة إلى البحث عن خلق تجمع اقتصادي لفائدة تطورها”.
وذكر الأستاذ الجامعي، في حديث لهسبريس، أن “دول المنطقة التي تمثل سوق استهلاك يناهز 100 مليون نسمة وناتج داخلي إجمالي يناهز 385 مليار دولار أضاعت فرصة الاستفادة من إمكانياتها المشتركة، ولم تستطع تحويل هذا المجال ذي الموقع الإستراتيجي إلى قوة اقتصادية مهمة قادرة على تحسين رفاهية شعوب هذه المنطقة”.
وأشار المتحدث إلى أن “حجم المبادلات بين دول الاتحاد يبقى جد ضعيف ولا يتجاوز 1,5 مليارات دولار”، وزاد قائلاً: “كل المعطيات الرقمية تدل على أن هناك إهداراً سنوياً يناهز 30 إلى 60 مليار دولار من القيمة المضافة التي كان بالإمكان أن تستفيد منها مجمل هذه الاقتصاديات لو تمكنت من خلق تكاملات مفيدة بينها”.
وحسب الخبير الاقتصادي المغربي، فإن كل اقتصاد يتوفر على مؤهلات وخصوصيات تسمح له من جعلها رهن إشارة باقي اقتصاديات المنطقة، موضحاً أن “هذا المجال الجغرافي يتوفر على الطاقة والماء والرأسمال البشري وبحار شاسعة وجبال ورمال ومعادن متعددة، كما يتوفر على بنيات صناعية متكاملة”.
الجزائر هي سبب خراب المنظمة المغاربية ودولة أخرى ستسير على نفس نهج الجزائر مستقبل هي تونس
كل هذا بسبب جمهورية الموز اللتي تعرقل المنطقة و تسعى لإطلالة على المحيط الأطلسي. يدك نقطعوها لك و نقسمو لك بلادك قبل ما تقسمينا.
نظام العسكر الشيوعي يفتقد إلى الإستراتيجية و لا يزال يعيش في الماضي و هذا سيكون أهم أسباب اندثاره.
انا اعتقد على المغرب ان يجمع و يطوي من هذا الاتحاد المزعوم و يتفرع فقط لسقوط نظام الجنرلاتي الخرائري و تشجيع بتقسيم هذه الدولة الى دويلات بعد ارجاع طبعا اراضينا الصحراء الشرقية .
اذا لم يفعل هذا المغرب فلن يرتاح المغرب و النظام المغربي من نظام الجنرالاتي و سيفعلون ما بحوزتهم لتقسيم المغرب و ضعفه . الوقت الان في صالح المغرب عليه ان يأكلهم قبل ان يأكله.
يحيى المغرب و ملكه و اللي يهضر يرعف
اللغة الفصيحة التي صارح بها الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الجميع اصدق افصح لغة واصدق تعبير في هذا الموضوع،المغرب العربي مع كامل الأسف أهدر وقتا وجهدا وإمكانيات كبيرة .
انا شخصيا ضد فكرتي الاتحاد المغاربي وفتح الحدود مع الجزائر. وان لم اخطىء فاغلبية المغاربة مع فكرتي ولا اتكلم باسمهم بل باسمي الشخصي
في اعتقادي على الدول الأربع المغرب و تونس وليبيا وموريطانيا التفكير في إقامة مجموعة اقتصادية قوية تمكنها من تنمية اقتصاداتها وتجعلها أكثر قوة وتترك دولة العسكر الحاقدون المثيرون للفتن أكثر عزلة تعيش في القرون الوسطى
سويسرا لا تنتمي الى أي تكتل اقتصادي ولا لأي حلف . وهي من أرقى دول العالم ان لم تكن ارقى بلد في العالم .
سويسرا بلد الانضباط اذن لا غرو انها البلد الاول في العالم في صناعة الساعات بلد الجمال والرقي والتقدم اعتمدت على سواعدها و أدمغتها وعباقرتها . ولم تتوخى سبل التقدم والرخاء لا من صديق ولا من عدو .
القاعدة تقول: ما بني على باطل فهو باطل. يجب على الدولة المغربية ان تعلم بأن مستقبلها مع ابنائها ،الاتحاد يجب ان يكون داخل الدولة،اما هذا الاتحادات والتبعية للشرق هذا لا يفيدنا غي شيء . تحياتي
الم تقولون تحالفنا مع الصهاينة احسن من التقرب من الجزائر فمذا تردون الآن دعكم من هذا الاتحاد ولا داعي للحديث عنه رئيس بن جديد كان غبيا القصى درجة وامضى على كل الاتفاقيات وانتم لم تمضو حتى على 30% من الاتفاقيات فكيف تردون الآن ان تثق فيكم وانتم من تعديتم على حرمت الجزائر بين كانو ضياف عندكم ورميتموهم الى الشارع في منتصف الليل وزد على هذا تتهموننا بالارهاب وفرضتم التاءشيرة ووووو هل من يتحد معه يفرص عليه التاءشيرة وزد على هذا تنعتوننا بالجياع هههه مشاكل مخلتو ما تقولو فينا والان تردون اتحاد وفتح الحدود اقسم لكم شعب الجزائري لا يريد لا افتح الحدود ولا اتحاد دعونا وشاءننا بلدنا بلد الجوع والجينرلات دعكم منها اتحادكم مع الصهاينة ربمى تحسن لكم اما بلد الشهداء لها مواقفها الثابتة ولا داعي الحلم
إلى الجحيم بكذا مغرب عربي أمازيغي أو فرنسي أو تركي كل دولة تدخل سوق راسها نحن أنا لا أؤمن بإتحاد مادام هناك بغض وكراهية وجسد ونميمة وشماتة والنيف والقارة والمادة ووو يجب غلق الحدود ووضع أسلاك كهربائة تتعدى 200000 ميكاواط على المغرب يتجه نحو الدول الخليجية والدول الافريقية الصديقة وترك الاخوة والثقافة والدين المزيف جانبا
على المغرب تقوية الجبهة الداخلية ونسيان بني قريش
المغرب في الاتجاه الصحيح فعليه بإكمال مسيرة التنمية
جنرالات الجزائر والحكم العسكري الفاشل في ادجزائر وليبيا وزد عليهم موريطانيا هم سبب الفشل الذريع لهذا الاتحاد. فلعنة الله على الظالمين الاحياء منهم والاموات.
فكرة الاتحاد المغاربي ولدت ميتة لان هناك نظام يحمي بكل ما اوتي بقوة الفكر الراسمالي و وضع نفسه كعميل للدول الراسمالية و وصل به الحد حتى للتامر على الدول الافريقية كما فعل في الكونغو عندما شارك في الانقلاب الذي قادته فرنسا و امريكا على الشرعية الشعبية الذي عينت باتريس لومومبا و اكثر من هذا للاسف تم اغتياله و رهن مستقبل شعب بكامله و من اسباب فشل هذا لاتحاد هو سماح النظام المخزني للارهاب بقيادة عبد الحق العيادة من وضع قاعدة خلفية على اراضيه لتاجيج الوضع في الجزائر و الانقلاب على تعهداته الثي تعهد بها في اتفاق وقف اطلاق النار 1991. هل فهمة لماذا الفكرة ولدت ميتة لان نظامك بفم كبيره الحسن الثاني قال في1973 انه سوف يحاربو الاشتراكية اينما كانت و هذا لان الاشتراكية تفضح النظام الراسمالي الاقطاعي الذي يمارسه ملوك العرب
الجزائر ليست بقراءة الحلوب لكي توفر لشعوب المنطقة حليبها الم تقلون الجزائريين جواع فمذا حدث اقسم الم توافق الجزائر على معضم الاتفاقيات اما بلدكم لم يمضي لحدي الآن الا على الاتفاقيات التي تناسبه وتجاهل معضم الاتفاقيات ههههه لسنا شعبا غبيا اخذه الدرجة كل واحد وعوم بحرو ويوفر لشعبه ما يحتاجه اما الجزائر تقول لكم دعوني وشاءني مبروك عليكم التطبيع الحمد الله لم ينجح وان نجح يفسدونه الصهاينة لان شعب الجزائر 100% يرفضون التطبيع اما المغاربة اضهرة لنا الحقيقة وسمعنا وقراءنا الكثير عن راءي المغاربة فالتطبييع فلا داعي للحديث
جارة السوء والعار الفاشلة لن بوجودها لن يتحقق شيء لانها ولاية فرنسية وكما تعلمون فرنسا لا تحب هذا الاتحاد المغاربي يجب اولا ان تتحرر من فرنسا
المغاربيون فقدوا كل الأمل في بناء اتحاد اقتصادي بسبب نظام العجزة والعجرفة و الأوهام الفارغة للدولة الجزائرية التي وضعها بوخروبة خارج السياق التاريخي والسياسي بعقلية الهيمنة و اضعاف الجيران خاصة المغرب الذي شكل له عقدة
دون الحديث عن الافتقاد لرأية استشرافية و متبصرة لبناء الدولة الجزائرية نفسها فما بالك باتحاد اقليمي والنتيجة ما نراه اليوم
أضن أنه من الصعب أن ينطلق القطار المغاربي دون تقرير الشعب مصير الشعب الجزائري وبناء دولته المدنية التي تستجيب لطموحاته و آماله في غد أفضل بعيدا عن الشعارات الفارغة
في ضل وجود عصابة العسكر على رأس السلطة في دزاير فلا مضيع للوقت في تسخيره لعل وعسى يقبل رجال الكاسكيطة.
اذا كنا نريد دول مغاربية موحدة فعلينا اولا ازالة الداء وذلك بمساعدة الحراك بشتى الوسائل حتى ينهار النظام البائد باسرع وقت لاننا تركناه حتى تغول واصبح وحش بدون دماغ يفكر به
الجزائر تذكرني بألمانيا الشرقية التي أقامت الجدار لتمنع شعبها من الهرب الى الغرب والجزائر تغلق أبوابها وتخاف أن يرى مواطنيها تطور محيطها وتقدمه وخاصة المغرب وهي الدولة البترولية والغازية التي يعيش شعبها في القاع عوض أن كونوا في مستوى عيش دول الخليج.. البلدان المغارببة لن تكون مزدهرة إلا برحيل الطغمة الحاكمة في الحزائر
المملكة المغربية لم تعد محتاجة الى تجمع مابسمى باتحاد المغرب العربي لأنه لن بقدم ولن يؤخر شيئا بالنسبة للمغرب فتونس والجزائر دولتان منهارتان على جميع الأصعدة ولن يأتينا منهما إذا فتحت الحدود سوى المشاكل والإرهاب ………انتهى الكلام.
المغرب هو من ترجع على اتفاق اطلاق النار في1991 وخلف كل معاهدات التي كانت قاءيمة مع بوليزاريو اما الجزاير عل اقال قامات بانجاز انبوب الغاز مغاريبي وحد يمر عبر تونس الى ايطالية تستافيد تونس منه واخر عبر المغرب الى اسبانية يستفيد منو المغرب ما يقارب 240مليون دولار سنويا رغم ان الجزاءير عندهاانبوب عبر غزاوات الى اسبانية اما المغرب مدة قدمة الى الجزاءر او الدول المغاريبية
عدد سكان دول المغرب العربي يتجاوز 100 مليون. يبلغ عدد سكان إسرائيل حوالي 9 ملايين نسمة. لكن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل يفوق مثيله في دول المغرب العربي مجتمعة. حقيقة لا تصدق لكنها صحيحة. استثمرت إسرائيل في شعبها من خلال الرعاية الصحية الممتازة ونظام التعليم العالي. يحتاج المغرب إلى نسيان المغرب العربي والبحث في مكان آخر ، والتعاون مع إسرائيل والدول الديمقراطية. الجزائر هي دولة فاشلة ويائسة.
الذي حطم هذا الاتحاد هو الملك الحسن الثاني بفرضه للتأشيرة على الجزائريين وطردالسواحالجزائريين في صيف ٩٤ على اثر عمل ارهابي في مراكش تبين فيما بعد انهم فرنسيين ومغاربة ،،وقام الحسن الثاني بهذا الخطوة بعد تقدم بطلب الانضمام الى الاتحاد الاوروبي بعدما اخذ موعودا من فرنسا واسبانيا بمساندته لذا اراد الملك التنصل من الاتحادالمغاربي حتى يقبل انضمامه الى اوروبا لكن الاتحاد الاوروبي رفض الطلب بالاجماع لاسباب جغرافية وسياسية ومنها ان المغرب نظام ملكي مطلق شبيه بالديكتاتورية وجاء الرد بعد غلق الحدود نهائيا
الفعل الثاني الذي قضى على الاتحاد هو محاولة المغرب الانضمام الى نادي الملكيات في الخليج قبل ان تعارض السعودية والكويت والامارات انضمامه هو والاردن
السبب الثالث هو محاولة انضمام المغرب الى مجموعة غرب افريقيا وتم رفض ملفه بسبب الصحراء الغربية
ولهذا فان محمد السادس كان قد أعلن في 2017باديس ابابا بان الاتحاد المغاربي قد مات
وربما السبب الاخير هو التطبيع مع اسرائيل الذي ترفضه كل شعوب المنطقة وعليه فان هناك فكرة انشاء اتحاد مغاربي للجمهوريات الخمسة فقط دون المملكة المغربية وهو ما سيرى النور قريبا
لانريد مغربا عربي يتنكر لمكون أساسي بشمال إفريقيا الامازيغ.مستقبلنا مع إفريقيا وليس مع دويلات بويلات لاتنتهي.
On pourrait tout rattraper tous avec Israël et avec les juifs
Je peux vous dire les juifs aiment beaucoup les marocains
Je travaille en France et je pourrais vous le confirmer
Les arabes nous apportent rien
Vive les USA vive l’Europ vive Israël et vive le Maroc
سبب تعطيل وتفعيل لإتحاد المغرب الكبير هي أطماع نظام الجزائري وتعنوته وغطراسته على دول المنطقة شمال إفريقية. خصوصا المغرب .
La raison de la perturbation et de l’activation de l’Union du Grand Maghreb est les ambitions du régime algérien et son arrogance et son arrogance sur les pays de la région nord-africaine. Surtout le Maroc ..
الدول المغاربية التي حكموها العسكاريا عن طريق الانقلابات كلها خربت او ستتخرب ليبيا القذافي … تونس بنعلي… الجزائر بومدين… موريطانيا كلهم عساكريا انقلابيون….
أضن أن حلم بناء صرخ المغرب العربي تبخر بعد قضية خيانة القرن في حق إخواننا الفلسطينيين فأن هذا يعني أنه ينتظر قيام قضية ناجحة. إذا تكالبت قوي الشر أن الملك لهدم مكارم الآخلاق فهذا يدل بشكل كبير على إخلاصه في . إذا حلم المجتمع المدني بخيانة شخص قريب له فإن هذا يعني أنها لا تثق به وأن خائف من غدر المغرب بالمسلمين . … إذا كانالشخص العربي يخون إنسان يعرفه مع فأن هذا يعني أنه يريد أن يأخذ شيء من شرفه
الاتحاد المغاربي كان سياسيا و تاريخيا و اقتصاديا و جغرافيا بين خمسة دول لكن الجزائر كانت تريده بين ستة توسعيا و هيمنيا و جبروتا لتطل على الأطلسي فتبخر الحلم و لم يعود ممكنا لا خمسة و لاستة
الأمر يتعلق بالجزائر فقط… فهم حين يعانون اقتصاديا يستجدون فتح الحدود لكي يتنفس شعبهم كما وقع في نهاية الثمانينات وحين يكونون في بحبوحة مالية “كيدفعو كبير”…
الجزائر على وشك انهيار اقتصادي فلن تتفجاؤو اذا طلبت الجزائر فتح الحدود قبل نهاية هذا العام!
تذكروا هذا التعليق والأيام بيننا
الى صاحب رقم 8
ااكد لك كل ما قلته صحيح وانت مشكور ولكن ليكن في علمك العكس صحيح انتهى الكلام ولا تحلم كثيرا الجزائر قارة ولا تحتاج لمن تصهين والحمد الله على نعمته وهل سمعت الجزائر تسولت للغير لاطعام ابنائها وهل سمعت الجزائريين ماتو بالجوع كم حصل لابناء جلدتك ولا داعي للحديث لان الصورة والصوت هي التي تتكلم
لست أدري ما الدوافع التي تجعل بعض النخب المثقفة وبعض السياسيين يطالعوننا من حين لآخر بطروحات بالية بالرغم من قناعات الكثير منهم باستحالة تطبيق ما يدعون إليه.
فجميع الحقائق والدلالات عبر عقود من الزمن وحتى الآن، تؤكد بشكل قطعي، أن حلم بناء صرح المغرب العربي قد أصبح من السراب وفي خبر كان، ولم يعد التفكير فيه بمفيد عدا كونه مضيعة للوقت وهدرا للطاقات في ظل عقيدة الكيان السرطاني المنبوذ وفكره المتحجر من محض زبالة الأذهان، وصرف حثالة الأفكار، وسياساته الخبيثة العميقة المعادية للمغرب، رغم المحاولات العديدة لليد الممدودة، إلا أن في قلوبهم أكنة، وفي آذانهم وقر.
فالمغرب الآن ولله الحمد شق طريقه بمفرده نحو مواصلة تحقيق منجزات القرن ليتحول إلى إشعاع اقتصادي هائل وقاطرة للتنمية الشاملة من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه حتى عمقه الإفريقي.
هذا الإتحاد العربي بان لي بحال هادوك الناس لي كايعملو دارت شي وحدين باغين إشدو هما لولين وملي توصل نوبتهم باش يعطيوا يخرجون فيك اعينهم هههههه . ( وااااامكاينش معامن ) دير إتحاد مع دولة وحدة اوروبية أحسن من رباعة تاع لفراقشية
الجزائر لا تريد العلاقة أو الاتحاد مع المغرب خوفا ان يستفيد المغرب ……
بالنسبة للعسكر فالخساءر للمروك وحده اما هم فبخير طبعا اقصد الجنرالات و ليس الشعب
IMPOSSIBLE DE CONSTRUIRE L’UNION DU MAGHREB PARCE QUE L’ALGÉRIE EST ENCORE SOUS L’OCCUPATION DE LA JUNTE MILITAIRE.
L’intolerence de succes diplomatique de governement Marocain ,a rendu les generaux de l’algerie se sentir inferieure devant leurs collegue au Maghreb
هل في الجزاءر ابناء شهداء..؟ ..فنصفهم الاوفر مغاربة …..يا ناكري الخير…تقول رميتمونا الخارج.. هل تعرف ان في ..سنة 1975من رمى مغاربة منهم من ازداد و منهم من كبر ومنهم من اولاد مع جزاءرية.والعكس ..35000 مغربي رماهم لا رحمة الله عليه وحرق عضامه ..بوخروبة الخاءن الذي قتل شهداءكم الحقيقيين اصحاب الثورة التي خرجت من المغرب وجدة..يا ناكر الجميل..نعم صهيوني احسن من مدن جزائرية باكملها…فهؤلاء اليهود هم مغاربة منذ الاف السنين كانت الجزاءر لا اسم لها ولا تاربخ يا ناكري خير المغرب …سمتها فرنسا الجزاءر..فجينيرالاتكم يهضمون حقوقكم بالعنف وانتم صامتون ..انفكم الطويل التي تفتخرون به ذلكم امامهم وجوعوكم…اسأل (كوكل) google على ما تريده في المغرب …وسترى…لا ترى طوابير على الحليب..ولا عل الدقيق بلادنا بلاد الخير يا ناكري جميل المغرب..خضر فواكه اسماك.لحوم بانواعها.طرق سيارة وطرق سريعة.في كل المغرب.. وانتم ماذا فعل لكم حكامكم يا ناكري الجميل. ؟ اغلقوا الحدود حتى لا يمكنكم ان تروا حقيفة المغرب ليس الا وتثوروا ضدهم.
أعتقد أن الأنظمة السياسية في البلدان الخمسة غير ناضجة و لم تبلغ بعد مستوى بناء صرح كصرح مغرب عربي كبير. نقطة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى و هي أن هذه الدول كلها استعمارية و مصيرها الخراب. كيف لها أن تسمي منطقة كلها بمغرب عربي في الوقت الذي هي تنتمي تاريخا للأمازيغ؟ لماذا عربي و ليس أمازيغي؟ العرب في المغرب العربي غزاة و التاريخ لن يرحمهم. لن يصلوا إلى مبتغاهم أبد الدهر. ما من أمة استعمرت إلا و استعمرت (مبني للمجهول). أنظمة كلها فاسدة و لا تولي أهمية لشعوبها و لا لتطلعاتها، مصاصة للدماء تريد فقط أن تسود، لا فرق بين المغربي منها من الجزائري أو التونسي أو الموريطاني. مصيرها الدمار و الخراب. إن تحقق شيء آخر غير هذا ف … بولوا على قبري من بعدي. أنا مغربي ريفي مقيم بهولندا و تركت لكم وطني قهرا لا حبا. أرى موطني و موطن أجدادي يضيع بين أيدي هواة و علي أن أخرس و إلا أودعت في السجن، في الجزائر كما في المغرب كما باقي أقاليم تمزغا التاريخية.