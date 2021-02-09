الارتماء من الطابق الثاني يصرع ستينيا بالعرائش‎

لقي شخص في عقده السادس مصرعه، الثلاثاء، بحي الوحدة في مدينة العرائش؛ وذلك بعدما عمد إلى إلقاء نفسه من الطابق الثاني، وفق أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية، الذي يعاني من اضطراب نفسي، فارق الحياة متأثرا بقوة الاصطدام بالأرض، لا سيما على مستوى الرأس، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية المختصة التي حلت بمكان الحادث.

وبالموازاة مع نقل جثة الضحية إلى مستودع الجثامين، فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد دوافع وملابسات الحادث المميت.

وتعد هذه الحالة الثالثة من نوعها خلال ثلاثة أيام، والرابعة في أقل من أسبوعين، وفق المصادر ذاتها.