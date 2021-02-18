الاستقالات من "البيجيدي" تتوالى في إقليم ميدلت

تتوالى الاستقالات من حزب العدالة والتنمية بإقليم ميدلت؛ فبعد تقديم ستة أعضاء يزاولون مهامهم داخل المكتب المسير للجماعة الترابية بومية استقالاتهم من صفوف الحزب في وقت سابق، اتخذ ثلاثة أعضاء آخرون من المكتب المسير للجماعة نفسها الخطوة ذاتها.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مقربة من الأعضاء التسعة الذين قدموا استقالاتهم من صفوف حزب العدالة والتنمية المتزعم للتحالف الحكومي، الذي يمثلونه في الجماعة الترابية لبومية، فإن “الإقصاء والتهميش الممنهجين” من بين الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى ذلك.

وأوضحت المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن غياب الانسجام ومحاولة بعض القياديين السيطرة على الآراء داخل الكتابة الإقليمية للحزب، أيضا من بين العوامل التي دفعت هؤلاء الأعضاء إلى الاستقالة من حزب العدالة والتنمية على مستوى بومية والكتابة الإقليمية بميدلت، مشيرة إلى أن الحزب لم يهتم بأعضائه، خاصة أنهم يشكلون الأغلبية بالجماعة الترابية لبومية.

وتعليقا على الموضوع، قال مصدر مسؤول بالكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بميدلت، في تصريح مختصر لهسبريس، إن “الكتابة الإقليمية توصلت باستقالة هؤلاء الأشخاص من صفوف الحزب، باستثناء رئيس الجماعة الذي تمت إقالته لارتكابه مخالفات تنظيمية”.

وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس والأعضاء المستقلين لم تعد تربطهم أي علاقة تنظيمية بالحزب، مشددا على أن “لكل فرد الحق في اختيار الحزب المناسب له، دون اتهام الحزب الأول بالخروقات أو الخلافات الداخلية”.