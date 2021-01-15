الامتحانات الحضورية تثير غضب طلبة جامعيين

الامتحانات الحضورية تثير غضب طلبة جامعيين
صورة: أرشيف
الجمعة 15 يناير 2021 - 10:32

استنكر عدد من طلبة كلية العلوم والتقنيات بطنجة (FSTT) القرار القاضي بجعل الامتحانات، المزمع تنظيمها في 8 فبراير المقبل، حضورية.

وأوضح الطلبة، في تواصلهم مع هسبريس، أن الدورة كانت كلها كاملة عن بعد، “فلا معنى لكون الامتحانات حضورية”، مضيفين أن هذا القرار “سيضر عددا كبيرا من طلبة الكلية بحكم التكاليف الكبيرة للكراء والتنقل وغيرها”.

وزاد المشتكون، الذين قدروا عددهم بـ3000 طالب، أن التأخر غير المسبوق لدفعات المنح فاقم من معاناة الطلبة، مطالبين أيضا بفتح الحي الجامعي.

واطلعت هسبريس على إعلان لعمادة الكلية يفيد بأن الامتحانات ستكون حضورية ابتداء من يوم الاثنين 8 فبراير المقبل، على أن تكون دروس الدورة المقبلة “حضورية وعن بعد”.

امتحانات طلبة طنجة كلية العلوم والتقنيات

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‫تعليقات الزوار

1
  • kamal
    الجمعة 15 يناير 2021 - 10:48

    عيب أن تكون بوابة الجامعة بهذا الشكل، و يجب فتح و إعداد الحي الجامعي قبل اجراء الامتحانات

    8
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