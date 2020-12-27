الاهتمام المغربي بالتراث اليهودي يعزز قيم التعايش بين الديانات السماوية

لم تنقطع صلة المغرب بمواطنيه من معتنقي الديانة اليهودية، رغم هجرة أغلبهم. إذ ظلوا يتوافدون بشكل مستمر على المملكة، خلال المناسبات الدينية اليهودية، من أجل إحياء طقوسهم الدينية وزيارة المزارات اليهودية والمقابر وغيرها.
وفي كل سنة، في مناسبات عديدة، يتوافد اليهود المغاربة على مدن مراكش وتارودانت والصويرة وغيرها، لإحياء صلة الوصل مع بلدهم الأصلي، الذي لم يدخر جهدا في صيانة التراث اليهودي، بأوامر من الملك محمد السادس.
اهتمام المغرب بالتراث الروحي والثقافي اليهودي لا يتجلى فقط في الجانب المادي من ترميم وصيانة، بل من خلال إعطاء إشارات رمزية إلى أن الدولة تضع هذا التراث على نفس الدرجة من الأهمية التي توليها للتراث الإسلامي.
ففي سنة 2016 زار الملك محمد السادس، في وقت متزامن، المعبد اليهودي “التيدغي” وضريح سيدي علال القيرواني بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، بعد إخضاعهما للترميم. وقبل ذلك في سنة 2013، شهد افتتاح المعبد اليهودي “صلاة الفاسيين” حضور مستشار الملك أندريه أزولاي، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
وعزز المغرب عنايته بالتراث اليهودي من خلال تنصيص دستور المملكة، لأول مرة، في سنة 2011، على كون المكون العبري رافدا من روافد الثقافة المغربية.
وخلال افتتاح معبد “صلاة الفاسيين” بفاس، قال مستشار الملك أندريه أزولاي إن تدشين هذا المعبد “يشكل تجسيدا لقوة المغرب ولدستوره الذي حدد خارطة طريق لنقاوم النسيان وفقدان الذاكرة”.
وما زالت عدد من المدن المغربية تحتضن معابد ومزارات يهودية، وخلال السنوات الأخيرة تكثفت أعمال إعادة ترميمها وتأهيلها، إما من طرف الدولة المغربية، أو بمساهمة مؤسسات وشخصيات يهودية.
وتعدّ مدينة الصويرة من أبرز المدن التي تضم عددا من معالم التراث اليهودي، وقد مكّن إيلاء المغرب أهمية لهذا التراث من جعل اليهود من أصل مغربي يحجون إلى الصويرة، خاصة في موسم “الهيلولة”، الذي ينظم يوم 26 شتنبر من كل سنة.
ويمثل تواجد معالم التراث الروحي والثقافي اليهودي، من معابد ومقابر ومزارات، جنبا إلى جنب مع الأماكن الروحية للمسلمين، رمزا من رموز التعايش في المغرب، تحت رعاية عاهل البلاد، الذي سبق له أن أكد بأنه أمير لجميع المؤمنين من أتباع الديانات السماوية.
الحمد لله الذي جعل المغاربة يستفيقون من مخدر الكراهية المقدسة التي زرعها فيهم الاخوان و الوهابيون. كل فكر قائم على كره الآخر هو إيديولوجيا فاشية مصيرها الزوال. البقاء للفكر الانساني المبني على التسامح و الاخاء و نبذ التعصب و الكراهية
للتصحيح فقط : لا تجد ديانات ثلاث و لكن دين واحد و هو الإسلام لأن كل الرسول و الأنبياء مسلمون.
مرحبا للتعايش مع جميع الديانات السماوية في بلدنا.. جميع الديانات عبارة عن نور يأتي من مصدر واحد .. نور الله عز وجل.
الدين عند الله الاسلام معا ذللك لا تسمية لدين…لا دين اسمه المسيحية لان المسيح كان مسلما ولا دين يهودي لان موسى كان مسلما يجب ان يكون السلام بين الشعوب والدول
أنا مفرحناش لها شي لكيوقع داخل المملكة المغربية ولاكن إنشاء الله يدوز هادشي بخير أ على خير ❤️❤️
التعايش ديما كاين وسيبقى. اليهود المغاربة هم مغاربة ولا يجب ان يكونو في فلسطين. ارجعو لوطنكم فنحن نحتاجكم هنا وليس في فلسطين، ارض المغرب واسعة وهي ارضكم ونحن اهلكم واحبابكم. انا عمري 40 سنة وبكيت حينما توفي عطية اخر تاجر ذهب يهودي بمكناس. لقد كان صديق للعائلة. كنا نعتبره كفرد من افراد العائلة هو وزوجته. الله يرحمه.
ارجعو لوطنكم اتركو فلسطين لاهلها.
بسم الله الرحمان الرحيم نعم للتطبيع مع إسرائيل،شئنا أم ابينا فإسرائيل قوة عالمية لها تاثير في كل المجالات الاقتصادية و السياسية و العسكرية ،لذلك يجب الانفتاح على القوى العظمى ،القضية الفلسطينية قضية شعب قبل أن تكون قضية أمة ،فنحن لسنا احسن من الفلسطنيين انفسهم ،فتطبيعهم يكمن في القبول بالواقع،فهم يعالجون في المشافي الاسرائيليه ويعملون في الشركات وغيرها من المؤسسات الإسرائيلية…..،اسرائيل لم تمس وحدتنا الترابية ولم تعتدي على مقدساتنا كمغاربة بل واكثر من مليون و مأتين ألف يهودي مغربي أمازيغي يعيش في اسرائيل،اذن مرحبا بالتطبيع مادام يحمل في طياته مشاريع تنموية واعتراف بسيادة المغرب على أرضه.. تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الله القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله لنا جميعا
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مرحبا بإخوانا اليهد المغاربة إلى زيارت المغرب الحبيب ونحن في اتقبالهم
يجب علينا ان لانعطي هاد الاهتمام بهاده القضية فالمغرب دولة اسلامية يتعايشو فيه الجميع وموقفنا كن فلسطين لن يتغير
الحمد لله على المملكة المغربية العلوية الشريفة بلاد السلم والأمن والسلام والتعايش مع جميع الاديان.
المسلمين واليهود والمسيحيون يعيشون في سلم وامان مند قديم الزمان والمسألة عادية داحكين ناشطين بائعين شاريين امعاهم وليني هاد الخطابات اللي كتخرج دابا اوكتهيج الناس راها خاص يتوضع ليها حد اقبل ما تخرج اعلى السيطرة .خاص قانون يتوضع باش اي واحد سب شي واحد اخر على اساس ديني او عرقي او جنسي يمشي يتربا .هاد المزايدات السياسية والاجهار بخطاب الكراهية خاص يتوضع ليها حد راه ماشي اللعب هذا .شتوا ما اطرى اف مصر من بعد اما طبع السادات مع اسرائيل.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.#الأديان_السماوية الثلاثة …
عنوان خاطئ ، هذا ما أفادني به أحد الإخوة الدارسين و المتخصصين في العقيدة و جزاه الله خيرا .
#اليهودية و #النصرانية شرائع و ليست أديان .
الأديان السماوية الثلاثة :
لأول مرة أستوعب أن هذهِ المقولة خطأ عندما درست العقيدة الصحيحة
لا يوجد شيء أسمه #الديانات_السماوية الثلاثة .
قال الله تعالى
{ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ }[19آل عمران 19]
إذاً ماهي اليهودية والنصرانية ؟
أولاً كتبهم إسمها #التوراة و #الإنجيل
و هي “شرائع و كتب سماوية و ليس ديانات و الدين واحد فقط و هو #الإسلام”
قال الله تعالى
﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾[48المائدة]
فالشرائع تختلف حيث أن كل شريعة تختلف عن الأخرى في الحرام و الحلال و لكن الدين واحد .
فكل الأنبياء و الرسل دينهم واحد وهو الإسلام . أما الإدعاء بأن اليهودية و النصرانية ديانة . فاليهود و #النصارى هم الذين سموا أنفسهم بذلك و لم يسمهم الله سبحانه و تعالى نصارى أو يهوداً .
طيلة عقود ردد الأئمة في المساجد والشيوخ في القنوات جميع عبارات الكراهية ضد اليهود ولمسيحين. لكن جرائم داعش في سوريا والعراق وبفضل مقالات بعض التنويرين استيقظ معظم شباب المغرب وفهموا خطورة خطاب الكراهية وأهمية التعايش بين الجميع. على الدولة أن تغير القانون الجنائي لتكريس حرية المعتقد وتجريم الكراهية والتكفير
الأجدر والأنفع – إذا صح – الحديث على اهتمام الإسرائيليين من اصول مغربية وابنائهم بزيارة بلدهم الاصلية وصلة الرحم معها وبجذورهم من معابد وقبور ومع من تقاسموا اواصر الجيرة والتعامل الانساني والاجتماعي في وطن امة جمع بين مكوناته المختلفة رغم ما “يفرق” بينهم
المغاربة عامة ممن – مازالوا – يعلمون بوجود ابناء عمومة لهم وجيران من يهود لا “يهتمون” للثقافة اليهودية بالشكل الذي يريد البعض ان يصوره، ببساطة لكون هذه الثقافة ممزوجة كغيرها في ثقافته وهويته المغربية ولا يحتاج ذلك الى تمييزها او اخراجها من جيناته
الكلام بصيغة غير هذه من شأنه تحويل الأنظار اتجاه ما يجب تفاديه وتغيير معالم الحقيقة، ما ينتج عنه سوء فهم قد يسيئ أكثر مما ينفع، …
ليست هناك ديانات سماوية هناك دين واحد هو الإسلام و الشريعتان اليهودية و النصرانية حرفتا و تغير أصلهما و بذلك جاءت الشريعة المحمدية لتصحيح الوضع، فلا داعي للتطبيل لليهود عرفناكم طبعتو ايوا صافي باراكا
الى الرقم 2
للتصحيح فقط كل نبي او رسول يمثل ديانته…فموسى عليه السلام يهودي..وعيسى عليه السلام مسيحي..ورسولنا محمد صاى تلله عليو وسلم مسلم…فلا تخلط الاوراق اخي العزيز