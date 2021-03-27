"البام" يراهن على نخبة جديدة بدائرة السمارة

استعدادًا لرهان الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، يراهن حزب الأصالة والمعاصرة على جلب نخبة اقتصادية في دائرة السمارة، ذات الحساسية القبلية والمكانة الإستراتيجية، نظرا لتموقعها الجغرافي في خط التماس مع جبهة البوليساريو.

وفي إطار عملية تجديد الهياكل التنظيمية للحزب، أسندت الأمانة الإقليمية لسيدي صالح الإدريسي، رئيس رابطة الاقتصاديين بمدينة السمارة، وذلك لكسب الرهانات الانتخابية في الإقليم.

وفي تصريح لجريدة هسبريس أوضح الإدريسي سيدي صالح، الأمين الإقليمي لـ”حزب الجرار” بالسمارة، أن التنظيم “يراهن على الشباب الصحراوي في المشاركة السياسية لدحر أطروحات الانفصال في الصحراء المغربية”، واصفا الاقتصاد والشغل بـ”المنفذ الممكن لهزم وتبديد أوهام الجبهة”.

كما أورد المتحدث في السياق ذاته أن “العمل السياسي هو الموجه للتنمية وخلق فرص الشغل لشباب السمارة، عبر الاستثمار في السياحة الصحراوية وما تتيحه المنطقة من مؤهلات طبيعية”.