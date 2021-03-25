البطولة الوطنية تحتل المركز الـ38 في العالم

جاءت البطولة الوطنية الاحترافية في المركز الـ38 عالميا والثالث إفريقيا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الخاص بمسابقات الدوري في العالم خلال العقد الأخير.

وبلغ مجموع نقاط البطولة 4065 نقطة، خلف الدوري التونسي الأول إفريقيا (29 عالميا) بـ4817 نقطة.

وحل الدوري المصري ثانيا على المستوى الإفريقي (34 عالميا) برصيد 4306.5 نقط.

ووضع التصنيف سالف الذكر الدوري الجنوب إفريقي في الرتبة الرابعة قاريا، متقدما على البطولة الجزائرية خامسة الترتيب إفريقيا.

وتصدر الدوري الإسباني “ليغا” قائمة أفضل الدوريات عالميا، متبوعا بـ”بريمرليغ” الإنجليزي، ثم الدوري البرازيلي ثالثا، فالإيطالي رابعا، فيما احتلت “بوندسليغا” الألمانية المركز الخامس.