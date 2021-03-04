البنك الشعبي يلتقي حمَلة المشاريع في جهات المغرب‎

في إطار الاتزام تجاه المبادرة المقاولاتية، يذهب البنك الشعبي للقاء حاملي المشاريع في كافة جهات المغرب.

وفي بلاغ للمؤسسة، توصلت به هسبريس، جابت قافلة البنك الشعبي في مرحلة أولية شمال المغرب (طنجة وتطوان والفنيدق والمضيق والعرائش، وشفشاون) طيلة أزيد من 4 أسابيع.

وتهدف عملية القرب هذه، التي انطلقت في 25 يناير 2021 بطنجة، إلى تقديم برنامج “انطلاقة”، وكذا تدابير المواكبة التي خصصها البنك لتمويل مشاريع إنشاء المقاولات وتطويرها.

ومن خلال هذه القافلة، يضع البنك الشعبي رهن تصرف مقاولي الغد، والراغبين في إنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في جهاتهم، تدابير للإرشاد والمواكبة تتماشى واحتياجاتهم. وتجري هذه الملتقيات في احترام صارم وكلي للتدابير الصحية الجاري بها العمل.

وخلال هذه العملية، ولكي تشمل أكبر عدد من حاملي المشاريع، وضع البنك منظومة للتواصل الرقمي مشكلة من صفحة خاصة عبر الأنترنيت تحت العنوان التالي: (www.caravanechaabiintelak.ma) وصفحة عبر “فايسبوك” لتمكين حاملي المشاريع من حجز موعد والاستفادة من مواكبة مشخصة.

وسجلت هذه العملية النموذجية، وفق البلاغ، عددا مهما من الزوار، بحيث التحق بالقافلة 2300 حامل مشروع، في بحث عن معلومات بخصوص برنامج “انطلاقة”، مع إبداء رغبة كبيرة في الاستفادة من توجيه خبراء.

وبفضل تجربته ودعمه التاريخي للتجربة المقاولاتية، يضع البنك الشعبي، من خلال شبكته التي تضم 1433 وكالة، رهن إشارة الراغبين في إنشاء مقاولاتهم الحلول المناسبة من أجل القيام معاَ بإطلاق أو تطوير ناجح لمشاريعهم.