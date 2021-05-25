التعاون يجمع رئيس جماعة الحسيمة وقنصل فرنسا

استقبل محمد بودرا، رئيس جماعة الحسيمة، مرفوقا بأعضاء المجلس الجماعي للمدينة، سيليڤان بيرجي Sylvain Berger، القنصل العام لفرنسا بمدينة طنجة، بمقر البلدية.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن جماعة الحسيمة فقد أشاد بودرا، خلال اللقاء، بمستوى التعاون القائم بين البلدين على كافة الأصعدة، ومنها الديمقراطية المحلية، “من خلال العديد من إطارات التعاون التي تربط بين الجماعات الترابية المغربية ونظيرتها الفرنسية، كما مع العديد من الجهات والمدن بدول الاتحاد الأوروبي، حيث يحظى المغرب بوضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية بمجلس أوروبا”.

وفي السياق نفسه، دعا رئيس جماعة الحسيمة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم آليات التعاون حتى ترقى إلى مستوى تطلعات الجانبين، لما فيه مصلحة البلدين.

كما دعا بودرا، وفق المصدر ذاته، إلى “بحث سبل إنشاء خط جوي مباشر يربط بين الحسيمة وباريس ومرسيليا، وذلك لما ستترتب لا محالة عن هذا المشروع من انعكاسات إيجابية، اقتصاديا واجتماعيا، على الطرفين، خاصة أن إقليم الحسيمة يتوفر على جالية مهمة مقيمة بفرنسا؛ إضافة لما سيوفره هذا المشروع في حال إنجازه من قيمة مضافة للسياحة بالمدينة، بالنظر إلى ما تزخر به من إمكانيات ومؤهلات طبيعية عديدة”.

من جهته، أعرب القنصل العام الفرنسي عن سعادته بزيارة مدينة الحسيمة ولقائه بأعضاء مجلسها الجماعي، الذي يرأسه محمد بودرا، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مشيدا بدوره في مستوى التعاون القائم بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية على كافة المستويات.

وعلاقة بقضية الوحدة الترابية، ذكر المتحدث بموقف بلاده الثابت المؤيد لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، الذي تقدم به المغرب، داعيا أيضا إلى “ضرورة تقوية أواصر العلاقات الثقافية والاقتصادية، المغربية الفرنسية، بمدينة الحسيمة، من خلال تشجيع ودعم المقاولات المتوسطة والصغرى، بما يمكنها من تعزيز برنامج التنمية المحلية بالمدينة والإقليم، وذلك عبر مختلف المشاريع التنموية”.