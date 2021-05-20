التعاون يقود سفير جنوب إفريقيا إلى جهة كلميم

قام إبراهيم إدريس، سفير دولة جنوب إفريقيا بالمغرب، مطلع الأسبوع الجاري، بزيارة إلى جهة كلميم وادنون في إطار تعزيز موقع الجهة في مجال التعاون الدولي والدبلوماسية الموازية.

والتقى السفير إبراهيم إدريس، خلال هذه الزيارة التي تشرف عليها المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، بامباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، التي قدمت له نبذة عن الجهة وعن الأدوار التواصلية والتاريخية التي لعبتها منطقة وادنون كبوابة للمملكة المغربية على سائر بقاع إفريقيا، إضافة إلى تطلعاتها الحالية انطلاقا من موقعها الإستراتيجي كحلقة وصل بين شمال المغرب وجنوبه.

كما تناول الجانبان العمق الإفريقي والمكانة السياسية لكل من المغرب وجنوب إفريقيا ومكانتهما على المستويين القاري والدولي وآفاق تثمين المؤهلات الجهوية وسبل استثمارهما في سبيل التعاون بين الطرفين والاستفادة من الإمكانيات التي تملكها دولة قوية في حجم جنوب إفريقيا.

الزيارة ذاتها كانت أيضا مناسبة لاطلاع المسؤول الدبلوماسي على مختلف المؤهلات التي تزخر بها جهة كلميم وادنون ومسار التنمية بها، ودراسة آفاق الشراكات المستقبلية وكذا الوقوف على تجربة الطرفين في التدبير الجهوي والمحلي.