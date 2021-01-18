التميز يسم أداء الحكام المغاربة في "الشان"

قدم الحكام المغاربة في بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2021 أداء جيدا خلال أول ظهور لهم في المسابقة أمس الأحد، إذ قاد سمير الكزاز، رفقة مساعديه مصطفى أكركاد وزكرياء برينسي، مباراة منتخب جمهورية الكونغو ونظيره الكونغو باقتدار.

وظهر ثلاثي التحكيم المغربي بوجه مشرف للصافرة والراية المغربية، بعد أن نجح سمير الكزاز في الحسم بقرارات صحيحة في مجمل الحالات التحكيمية التي عرفتها المواجهة؛ فيما تمكن مصطفى أكركاد وزكرياء برينسي من اتخاذ قرارات مماثلة في بعض حالات التسلل رغم صعوبتها.

وأبان سمير الكزاز عن لياقة بدنية جيدة خلال مجمل فترات المواجهة، مكنته من الاقتراب من موقع حدوث الحالات واتخاذ القرار الصائب، إضافة إلى توفقه في القراءة الاستباقية لأطوار اللعب واتجاه الكرة.

ونال تحكيم الثلاثي المغربي إشادة لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية، إذ تلقى الكزاز ورفاقه تنويها من بعض أعضاء جهاز التحكيم بعد نهاية رابع مباريات “الشان”، التي انتهت بفوز جمهورية الكونغو بهدف نظيف.

ويرتقب أن يسند جهاز التحكيم داخل “الكاف” مهمة قيادة مباراة من مباريات الدور الأول للحكم عادل زوراق، بعد أن أسندت له مهمة الحكم الرابع في مباراة أمس ضمن طاقم سمير الكزاز.