التهجير يجر شخصين إلى التحقيق بمدينة القنيطرة‎

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المشتبه فيهما أقدما على تعريض خمسة ضحايا للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم بطريقة غير مشروعة صوب أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، وذلك قبل أن يدخلوا معهما في نزاع بالشارع العام ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفهما.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.