التهديد بالسلاح الأبيض يوقف 3 أشخاص بمراكش

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، يظهر فيه عدد من الأشخاص يحوزون أسلحة بيضاء ويتظاهرون بارتكاب جرائم عنيفة في حق الأشخاص والممتلكات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرت عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة منهم.

يشار إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين أُخضعوا للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما مازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.