التهديد بالسلاح الأبيض يوقف 3 أشخاص بمراكش

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، يظهر فيه عدد من الأشخاص يحوزون أسلحة بيضاء ويتظاهرون بارتكاب جرائم عنيفة في حق الأشخاص والممتلكات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرت عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة منهم.
يشار إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين أُخضعوا للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما مازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
بحال هاد المجرمين راه خص الشعب والبوليس يكونو متضامنين لمحاربتهم لانهم يخربون سمعة المغرب والسياحة غير قولو ليها باي باي الى بقى هادشي على ما هو عليه، كم من عاءلة تنتعش من السياح والاقتصاد الوطني؟ راه مصيبة عظمى هادي، يجب محاربة الجريمة ولو بالقرطاس او سجن في الصحراء بعيد عن عاءلتهم والأشغال الشاقة باش تعاود لجد بابهم التربية.
هاد الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المجرمون الكلاب نسمعها منذ زمن طويل وماذا يحدث لهم؟ ما هي العقوبات التي تنتج عن أفعالهم؟ ربما لاشيء. يجب ان يسجنوا لمدة طويلة ويعذبو عسى ان يتوبو الى الله. واذا ما ارتكبو اي جريمة اخرى بعد قضاء وقتهم في السجن فيكون العقاب اضعف.
المطلوب من القضاء المغربي عدم التسامح مع مثل هذه التصرفات…. لأن أمن البلاد يمثل استقرارها…
يجب إعادة النظر في القوانين وفي عقوباتها . فالأمر خطير. أن المجرمين تطوروا وأبدعوا وواجهوا الضحايا تحت ضوء الشمس وضوء الهواتف مترنمين باجرامهم بينما القوانين الزجرية تابثة لا تتغير . فإلى متى سنبقى متفرجين غير مندهشين .؟!!!!
يجب على الحكومة ان تطبق حكم الاعدام الفوري في حق الخارجين عن القانون ولا تتهاون مع المجرمين الدين يتاجرون في أقراص الهلوسة القرقوبي الحكم عليهم بالشنق ودفنهم في مطرح النفايات حتى تكون عبرة للقطاع الطرق والخارجين عن القانون
هكذا ابتدأت ما يسمى ثورة عندنا في سوريا لقتل الشعب وتهديم البيوت ونهب الممتلكات أيها الشعب العربي الأشم انتبهوا إنها مؤامرة وفخ لإقاعكم في شراكه
قبل الجاىحة كان هناك شعبان يعيشان جنبا إلى جنب .شعب النهار وشعب الليل .شعب النهار انقي وامؤدب اوداخل سوق راسو او كيقلب غير اعلى التعادل.اوشعب انتاع الليل كيقلب غير اعلى اصدع والمشاكل والحبس .دابا المشكل اللي واقع وبكل بساطة هو ان شعب الليل اهجم اعلى شعب انهار حيت اتمنع من الحياة الليلية اما الحل فهو العودة للحياة الطبيعية او تحول الشعب بأكمله الى شعب النهار وهذا يلزمه الغلضة في الأحكام اللي اتشد ابشي شفرة افيديه عشرين عام .
كل من يحمل سلاح أ بيض10 سنوات كلما زاد طول السلاح زادت العقوبة أرجوكم أرجوكم أرجوكم أيها المسؤولين .
السجن الفلاحي مباشرة وتقديمهم لبناء الطرقات والأوراش وكل الاشغال العمومية حتى يعلموا ان الله حق.
وفي الاخير اللوم كله على والديهم والذين بدورهم محتاجين لاعادة التأهيل.