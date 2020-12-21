توقيع اتفاقيات مغربية إسرائيلية يحرج وزراء حزب العدالة والتنمية

تصل زوال غد الثلاثاء، إلى مطار الرباط سلا الدولي، أول رحلة طيران قادمة من إسرائيل بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.
وحسب مصادر هسبريس فإن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يقود الوفدين الأمريكي والإسرائيلي، سيدلي بتصريح صحفي فور وصوله إلى المطار، وهو تقليد يقوم به المسؤولون الأمريكيون خلال وصول أول رحلة طيران إلى الدول العربية التي استأنفت علاقاتها مع إسرائيل، من قبيل الإمارات والبحرين.
ويوقع المغرب وإسرائيل، وفق مصادر هسبريس، حوالي 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها الطيران المدني والسياحة والنقل والماء والطاقة والصناعة والفلاحة والاقتصاد؛ وذلك بحضور وزيرين من حزب العدالة والتنمية على الأقل، وهما عبد القادر اعمارة وعزيز رباح.
ومن المقرر أن يصل إلى إسرائيل اليوم الإثنين وفد أميركي بقيادة جاريد كوشنر، لإجراء لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، قبل التوجه غداً الثلاثاء إلى الرباط.
ويضم الوفد الأمريكي مسؤولين من قبيل آفي بيركوفيتش، مبعوث الشرق الأوسط، وآدم بوهلر، رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية؛ فيما يقود مستشار الأمن القومي مئير بن شابات الوفد الإسرائيلي، وهو المسؤول الذي ترأس الوفود الإسرائيلية إلى كل من الإمارات البحرين والسودان بعد إعلان تطبيع العلاقات.
وقال الممثل الأميركي الخاص للمفاوضات الدولية، آفي بيركوفيتش، في تصريح للصحافة الإسرائيلية، إن الأطراف “تعتزم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم التي ستساعد على إحياء اتفاقيات التطبيع وتحقيق تحسينات جوهرية في حياة الناس في كل من إسرائيل والمغرب”.
ويجري التحضير لزيارة الوفد الإسرائيلي إلى المغرب وسط تكتم شديد من قبل الحكومة المغربية؛ وذلك تفادياً للإحراج الذي يمكن أن يسببه الموضوع لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية؛ فيما لم تستبعد مصادر هسبريس أن يدفع بعض وزراء “البيجيدي” في اتجاه توقيع الاتفاقيات مع مدراء الوزارات، لكن هذا الخيار لن يكون عمليا في حالة قدوم وزراء من الجانب الإسرائيلي.
وأعلنت شركة طيران “العال” الإسرائيلية، رسمياً، أول رحلة طيران مباشرة بين المغرب وإسرائيل، والمرتقب أن تحل مساء غد الثلاثاء بمطار سلا.
ووضعت إسرائيل على الطائرة التي تحمل رقم 555 رموز “الكف” أو “الخْمِيسَة”، إلى جانب عبارة السلام بثلاث لغات: العربية والعبرية والإنجليزية، وأعلام الدول الثلاث: المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وتستغرق الرحلة المباشرة، التي تحمل وفدًا أمريكيًا إسرائيليًا مشتركًا، ست ساعات، وتأتي بعد اتفاق تم بوساطة أمريكية، وافق بموجبه المغرب وإسرائيل على استئناف العلاقات بينهما.
يحرج وزراء العدالة و التنمية يعني الوزراء ديال الاحزاب الاخرى را هانية اصلا ايهود من الاول غير العدالة لي تبدلت
ونتوما لا يحرجكم على اساس انكم من كوكب المريخ
ا الجزائريين يا من تدعون انكم مع الشعب الفلسطيني .لمادا لم تنددوا حين حول ترامب السفارة الولايات المتحدة الامريكية الى القدس. المغرب البلادالوحيد في المنطقة العربية من ندد . لمادا لم تحاولوا جاهدين كما تفعلون الان لتغيير الوقف الامريكي لنقل السفارة الامريكية من القدس الى تل ابيب . لم ولن تستطيعوا ادن القدس لا تهمكم بل الداخلة هي من تهمكم . انتم تدعون مع الشعب الفلسطيني باياش بالشعر والحفلات والبكاء والنفاق .
في الحقيقة حزب العدالة والتنمية هو من احرج المغرب وليست اسرائيل ….حزب معتوه لا ساس ولا راس…..مكاين غير الملك والشعب في هاذ البلاد….اما الاحزاب ديكور فقط
على الحزب الرضوخ لمصلحة الوطن و وحدته الترابية
ماكاين لا عدالة و لا تنمية و لا عرب و لا هم يحزنون . كاين المغرب. مرحبا بأمريكا و باليهود المغاربة و بلدهم الثاني إسرائيل. كل دولة تبحث عن مصالحها.
ويوقع المغرب وإسرائيل، وفق مصادر هسبريس، حوالي 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها الطيران المدني والسياحة والنقل والماء والطاقة والصناعة والفلاحة والاقتصاد؛ وذلك بحضور وزيرين من حزب العدالة والتنمية على الأقل، وهما عبد القادر اعمارة وعزيز رباح.”
تعرف اسرائيل من اين تؤكل الكتف وتسعى جاهدة للانقضاض كغيرها على الاقتصاد، وسط فرحة المطبلين بفتات الفتات
واهم من يعتقد انها اتت للمساعدة بل فقط بالتهام الكعكة ومصالحها
فصفقوا وطبلوا فانتي گوييم،
كل من احرجته امور لصالح البلاد و الوطن باي باي فليقدم استقالته
ملك البلاد هو من يعرف مصلحة شعبه و وطنه كلنا وراءه
النبي صلى الله عليه و سلم يتعامل مع اهل الكتاب في كل امور الدنيا
إذا أحرجوا فليقدموا استقالتهم هذه هي الديمقراطية
objectif rien que les intérêts de notre Pays.
Fabrication de nos produits de consommation intérieure qui seront exportés vers l’Afrique après l’autosuffisance. Fabrication de tout ce qui est beaucoup consommé en Afrique. Le Maroc deviendra un marché pour les pays africains. Bienvenue aux investissements israéliens au Maroc, tous aux investissements. Un proverbe dit: Celui qui danse ne couvre pas sa barbe. Oui à tous les intérêts de notre pays
Les Palestiniens se trouvent pratiquement dans l’axe d’Alger et de Polisayo depuis longtemps; Et superficiellement avec le Maroc pour leurs besoins. Il était du devoir des Palestiniens de s’éloigner de la partialité envers les problèmes arabes. Alors pour profiter de tout le monde.l
لن يأتي من الصهاينة الا الخراب احذرو كل منتوجاتهم فهي مصنوعة من لا شيء مثل الحليب الذي يصنع عندهم بدون بقر، كلهم هذه الامراض وةالمكروبات سببها الصناعة الصهيونية التي تصدرها للهجيج العربي الذي أصبح يستهلك دون أن يعرف ماذا يستهلك
هنا غادى نشوفو الموقف ديال الوزراء ملي يوصل الوفد الإسرائيلي
واش ملي كاين وزراء لاصقين واخا تشوهو ( أمكراز و رميد) كيفاش بغيتي يكون الاستقبال ههههه
لن يحس اي انسان مغربي بالحرج في ما يخدم مصلحة وطنه. فالمغاربة و الحمد لله يتمتعون بالحكمة والتبصر . فالعبقرية المغربية تمكن مواطنيها من الالتحام خدمة للمصلحة العليا للوطن.
مصلحة الوطن و الشعب أولا و أخيرا. لا نشك في دكاء المسؤولين للتصرف كما ينبغي مع الحفاض على المبادئ و التوابث.
مرحبا بلي جا وجاب. ولا مرحبا للفقر والبطالة. همك ينسيك ويدخلك سوق راسك. قال ليك فلسطين. وحنا ماعندنا لا شيء.الضلا ميين يزيدون الظلمة قتامة.ويخنقون الا نفاس همهم التسلط وقهر الناس والنفاق. قتلونا بتلك القضية ليلهونا عن قضيتنا :العيش الكريم .معلمين جاهلين جهالة ابي جهل.
فليعمل شهادة طبية انه مصاب بكورونا وينوب عنه في الاستقبال صديق إسرائيل القديم السيد أخنوش..
الوزير لي ميعرافش ومساهمش في الدفاع عن مصالح المغرب يعطينا التيساع
الى كان هدا مشكل لدا حزب لا تنمية لا عدالة يقدم استقالته ويترك للاحزاب التقدمية الوطنية للعمل
كون فلسطينيين تبع كلام المرحوم الحسن التاني الله يرحم كون فلسطين في القمة
المغاربة يجب أن يفهموا أن هذا الحزب لن يفيد الوطن بشيئ أغلبية ممثليه des baltringues لا يفقهون في السياسة و التسيير شيئ. يجب إختيار حكومة مكونة من كفاءات عالية من مهندسيين و رجال أعمال خاصة من أدمغة مغاربة الخارج و بأناس يفهمون و غير قادرين على غدر الوطن لأنهم يحملون شواهد عالية، هذا ما تفعله الصين مثلا، أما أحزاب الانحطاط و الذل كالعدالة و االتنمية، يجب فسخها لكي ينتصر الوطن.
قرار التطبيع مع الكيان الصهيونى جعلنا و للأسف في مرتبة واحد مع المطبعين الخلجيين. و منح لأعداء المغرب الفرصة الذهبية. و بعدما كنا في موقع هجوم أصبحنا قي موقع دفاع.لا لتطبيع مع الكيان الصهيونى و نعم لدعم إخواننا المسلمين في فلسطين.
نتمنى عدم عرقلة مصالح البلاد والعباد
كون غير يديرو شي إتفاقية يستوردو شي وزاراء من تما أما هاد العدالة والتنمية الله يأخد فيهم الحق ضحكو على المغاربة ووهمونى بلي البلاد غادي تزيان و و و و
نعم للعلاقة مع دولة إسرائيل الديمقراطية لا والف لا للعلاقة مع العصابة المتحكمة في مصير الشعب الجزائري.
اللهم من أراد ببلادنا شرّأ فاجعل كيده في نحره.
السلام وعليكم ورحمة اللة تعالى
لما الاحراج وقد عالم بهدا القاء العالم كله
كل ما يهمنا مصلحة الوطن و الوحدة الترابية اما عن حزب العدالة فلا يهمنا رأيهم بتاتا ماذا انجزو في العشر سنوات من هل اصبحو بالعكس انفضحو فيما كانو يدعون الأيادي النظيفة بانت انها ملطخة
عن اي وزراء تتكلمون لا يوجد عندنا وزراء عدالة وتنمية هم مجموعة من الاصوليين والانتهازين اصحاب مصالح كانوا فقراء واليوم اصبحوا اغنياء مستغلين الدين وجعل المواطنين كانوا يسكنون في الاحياء الشعبية والان يسكنون في ارقى الاحياء ويتوفرون على افخم السيارات ماعلهم الان سوى أن يكملواومسيرتهم ويلتزموا مصالحهم
سأكون مسرورا إذا قام الوزراء بارتداء الشاشية اليهودية، لإبراز الصداقة والأخوة اىتي تجمعنا بالشعب اليهودي. (أخوة الرضاعة طبعا)
يستقل ويحط السوارت ويخلي لي بغاو يخدمو البلاد ماشي الحزبية وهما يلتحقو بحماس
ما يهم العدالة والتنمية هو الاصوات الاننتخابية.
حاليا العدالة والتنمية بصدد انتاج خطاب او حبوب مهلوسة لخداع الناخب.
هذا كل شيء
مرحبا بكم في مغرب الاحرار و مغرب الثفافات مغرب يقوده ملك محنك ذو رؤية متبصرة و عقلانية.
يجب على الاحزاب ان تنصت الى الشعب و مايريده الشعب، الان اصبحنا نرى ان الشعب في واد والاحزاب في واد اخر لا يهمها سوى المناصب و كعكت الانتخابات
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش الملك
لا داعي للاحراج فهم غيروا جلدتهم وانقلبوا على الشعب الذي انتخبهم واغرقوا البلاد في الديون. ولكن نهايتهم باتت وشيكة و نتمنى الا يستقبلهم اي حزب اخر لأننا قريبا سوف نرى هجرتهم الجماعية لاحزاب أخرى و هذا ما يسمى بالنفاق السياسي.
إذا كان حزب العدالة والتنمية سيحرج بسبب زيارة وزراء من دولة اسر ائيل إلى المغرب للامضاء على اتفاقيات اقتصادية في صالح الدولة المغربية، فما عليه إلا أن يقدم استقالته ولا يجوز له أن يقوم باعمال ضد ارادة الشعب الذي هو مع التطبيع
الذي يفكر في الربح المادي و الذي سيجنبه من الاسرائيلين وانهم ارحم من جيراننا حلى الحدود الشرقية فهو لم يعطي الله حقه و لم يقراء القران و لا التاريخ فمهم كان جيراننا سيوءن لاكنهم مسلمون و قد يخرج منهم من يدعو للاصلاح ام اليهود فلن تجتي منهم الاالخزي. ولم يذكر التاريخ ان اليهود وقفو مع اي دولة مسلمة ولم يحاربو في حروبهم بل انهم كانو يقفون دائما مع الاقوى ويسهلون له دخول مدنهم ويسعون في خرابها و هذا ما حصل مع كل الدول يتواجد بها اليهود واذا احسو انا القوة تميل الى الصين يزحفون إليها و سيسعون لخراب امريكا
قضيتنا الوطنية سببها الجزائر و هي تعتبر مدينة الداخلة كالقدس فهي تدافع عن شردمة الإنفصاليين الذين صنعتهم بأيديها أكثر ما تدافع عن الفلسطينيين انفسهم
إذا كان وزراء السلطة الفلسطينية يوقعون الإتفاقيات مع نظرائهم الإسرائيليين فكيف يعقل أن يشكل الأمر حرجا للوزراء المغاربة . هل نحن فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين ؟
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ
استغرب ممن يقل اليهود المغاربة مرحبا بكم في المغرب ، هم هن يجب ان يقولوا لك ايها العربي مرحبا بك ، انهم اقدم منك بالاف السنين في بلاد تامازغا
وحدتنا الترابية وشؤوننا الداخلية أولا واهم من قضية فلسطين المفتعلة،كفانا خوض حرب قريش بالنيابة مع شعب يهودي ليس لنا كمغاربة معه نزاع تاريخي
نعم للتطبيع .
هادا معناه ان لانقحم حزب ديني في تسيير شؤون البلاد وان نترك الدين جانبا لان البلاد لازالت تحت ضغوطات اجنبية تساوم بقضيتنا ونحن في مرحلة ضعف والدول العربية والاسلامية لاتتضامن في مابينها ويبقى الحل فاوض بطريقتك الخاصة
“ما تحط يدك فنخالة، ما ينقبوك دجاج”. حضور وزراء العدالة والتنمية (((ذي المرجعية الإسلامية؟؟!!!!!))) إلزامي بأمر من أعلى جهة في الدولة، وهي مسألة سيادية وغير اختيارية ولا يتم فيها التشاور مع المعني بالأمر. لقد دقت ساعة الحقيقة وآن للغبار أن ينجلي عن المرايا ليرى كل واحد وجهه الذي كان متخفيا وراء المساحيق.
عندما تضع يدك في يد مجرم يده ملطخة بدم أخيك الذي عذبه و هدم داره و قتله فأنت أكثر إجراما و حقارة منه .. خيانة لله و رسوله و المسلمين .
لا تفرحوا كثيرا بموالاة اليهود لأن تاريخهم مليء بالخيانات و الغدر و لن تجنوا من وراء موالاتهم سوى البؤس و الشقاء في الدنيا قبل الآخرة . بل حتى الصحراء لن يتركوا لكم من خيراتها مع أمريكا سوى الفتات .
خسران مبين دنيا و آخرة .
اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الخيانة العظمى و موالاة يهود .
من الزهر كاينة كورونا على الأقل لن يتصافحو بحراراة ههه لكن تبقى مصلحة المغرب فوق كل اعتبار
لا تحسوا بالحرج إخواني من العدالة و التنمية فمثلكم الأعلى أردوغان يوقع المصائب مع إسرائيل في العلن و السر.
باين الحيا على وجه الطراح ،،،ليس لهم موقف ثابت حتى يتم احراجهم كلهم كذابين ومنافقين وخونة بما فيهم مخمد الشييشي،،فلماذا الاحراج وامام من وممن ،،الشعب صاري لو كالقصبة الطويلة بدون فائدة كيما جا. الريح يميل معاه ،،بالامس كانوا يقولون العدو الصهيوني ،،واليوم يقولون اخواننا اليهود ،،اللهم احشرهم مع من يحبون
حتى العدالة والتنمية بحتت عن مصالحها، اشتروا الفيلات ونصبوا أبناءهم و منهم من حصل على تقاعد و هو قاعد، لا نريد حزبا يختبي وراء اللحي لأن ليس كل من له لحية فهو مسلم.
مصالح المملكة المغربية فوق كل لحية وكل حزب لا يريد مصلحة الوطن.
إذا كان حلولكم بيننا سيعم الخير ويعطي دفعة لتنمية وتقدم المغرب…فأهلا وسهلا بكم
قلتم حزب اللاعدالة واللاتنمية انه حزب النفاق ولبهتان .كذب على الشعب كم من مرة. رُفِع عنه القناع والسروال وباتث عورته مرئية وواضحة للعيان.وسقطت ورقة التوت عنه ينبغي أن يرحل ومعه جوقة وزراء بنكيران السيء الذكر.الله يعلن اللي مايحشم.هَزُلَتْ معكم ياجوقة النفاق بقناع اللِحَى والدين وهو براء منكم.نلنمس من صاحب الجلالة الملك تغيير الحكومة بمن هم يريدون ويسعون إلى المصلحة الحقيقية للوطن,
الصهيوني انسان ماكر و مخادع و منافق يستغل كل الفرص لتحقيق مكاسب مادية و مناصب القرار بعيدا عن الاخلاق او العواطف سرقو ارض و هجرو شعب يعملوا بمنطق فرق تسد و تطبيع المغرب مع إسرائيل سببه تعنث جنرالات الجزائر البلداء الدين يخاطرون بإشعال فتيل الحرب في المنطقة لان لا اروبا و لا امريكا يتقبل بدالك.
لا عمارة ولا رباح لا للتصهين لا لخيانة البلاد لا لتملق هنا التاريخ يكتب و الصفاءح ترسخ
لايوجد احراج بتاتا..وزراء العدالة والتنمية وجهم مقزدر وعندهم 100 وجه..كن هاني من هاد الناحية..سبق لينا جربناهم فشحال من حاجة
حزب سياسي اما الشعب فينً هو الله يرحمه عايش في الفساد و الفقر
العدالة والتنمية نسيج حكومي المنفد السياسة الدولة .أنا شخصيا أتخفظ على مثل هذه العناوين على العلم أني لا أمامي لأي حزب ولم يسبق لي ان صوتت بحكم عملي إلا أن عاءلتي صوتت لثلاثة أحزاب في نصويتها السابقة ولم تصوت قط للعدالة والتنمية. بالنسبة لي لا يجب على الإطلاق بمثل هذه المزايدات .
وعاش الملك.
لا إحراج ولا هم يحزنون ، اليهود المغاربة جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي المتنوع والأمين السلمي ، اليهود عبر التاريخ أحبوا المغرب والأندلس و بسبب حبهم للمغرب والمغاربة طردوا من الأندلسوا من طرف الملوك الكاثوليك …
غني لي شوية شوي غني لي وخود عيني هذا حال حزب اللاتنمية مسكين مغلوب مهزوم مضطر لتقديم التنازلات رويدا رويدا سليخ المعزي … السؤال المطروح هل امامه خيارات ام لا الجواب الواضح وضوح القمر في سماء الليل المظلم والشمس في النهار المشرق نعم نعم نعم ان يقدم استقالته ويركن للزاوية عوض الانبطاح لكن هيهات هيهات لمن تنعمو وتغمسو و تسوسو في نعيم الوزارات و وووووو
تحرجهم الاتفاقات التي تنفع البلاد ولا تحرجهم تصرفات البوليزاريو وعداء الجزائر لو كان المغرب بيدهم لوهبوه البوليزاريو والجزائر في رمشة عين بايدن الدين والعروبة ولا تحرجهم الزيادات المتتالية في الاسعار والبطالة التي ميزت فترة توليهم للحكومة والتي أنهكت المواطن البسيط المغلوب على أمره
الله انعل الي ميحشم
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
chers frères et amis aux États-Unis d’Amérique et en Israël
Le peuple marocain vous souhaite la bienvenue dans votre deuxième pays, le Royaume du Maroc
encore une fois, vous êtes les bienvenus
C’est une belle journée, une journée pleine de joie et de plaisir. bienvenue-shalom-marhaba.
لا أفهم لماذا سيحرج هذا الحزب من هذه الإتفاقيات وكل المغاربة يعلمون كيف تم إنزاله في مناصب المسؤلية. ألا يحرج هذا الحزب مما وصلت إليه البلاد من فساد وسوء التدبير وأختلالات واختلاسات بسببهم.أو كما يقال إن لم تستحيي فافعل ما شئت.
ما كاين لا إحراج ولا ستة حمص ..كاين مصلحة المملكة المغربية..مصلحة المواطنين المغاربة .. مسؤولون أمريكيون واسراءليون يحضرون إلى المغرب للتوقيع على اتفاقيات مختلفة ومتنوعة ..يقدمون استثمارات تعود بالنفع على البلاد والعباد.. وتعود بالطمأنينة والاستقرار والأمن القومي للمغرب ..خصوصا ضد تهديدات واستفزازات شيوخ العسكر الحكام في الجزاءر..مرحبا بالجميع … يكفي توقيع السيد بوريطة اذا رفض المسلمون التوقيع .. مصلحة المغرب فوق كل اعتبار… وللي ما عجبو حال يستقيل …..
جزب لعداله لاتنميه مند استحواذ عل منابع لقرار َوشعب لمغربي متأزم اشنو دارو 11سنهرككبو عل ضهرنا حذفو لمقاصه زاد فيثمن لغزوال َضو والما طريق سيار كل سلع رتفع ثمنه زد لعش في جوده ولوزن تحطيم كرامه المواطن بالقرارات واملات َتوصيات…. هضمت جميع حقوقنا تصبحن غربا في الوطن الام ام اتباع وتبيعت ولعشيقات اصبحو من أعيان الوطن ترةنو فيمناصبوظائف تعيينات تدر عليهم ملتير دراهيم. كلشهر من ضهر ماعنات المغربكم ذكرت عدت تعليق اضن ان مستتمرين اجانب ال خالاتهم. حزب العداله لاتنميه احين بكتير من الدين يدعون انهم اسلامين
ولماذا الحرج ؟ هؤلاء الوزراء في خدمة عملية السلام العالمي ، و سيعملون على إخراج و تنزيل قانون حل الدولتين ليعيش الكل بسلام ، هذا عين العقل أما الشعارات فبقيت عالقة 70 سنة مع اقتتال و دمار لا يرضى لا الله و لا رسوله به
وزراء فشلة يتحرجون من حظور التوقيع شخصيا و ينسون او يتناوسون انه في جميع الاحوال يتحملون المسؤولية الادبية و السياسية بحكمهم وزراء على هذه القطاعات.
غشامة وجبن بلا حدود!!!
حب الوطن من الإيمان ولي مازال كيهضر على التطبيع عي كيخربق مصلحة الوطن أكثر بكثير من الأفراد والشخص الذي لا يعجبه التطبيع ربما دوره في هاذا الوطن يقتصر على الأكل والنوم فقط وإذا سألته عن الصلاة لا يصلي وهو يقول كلام أكبر منه يأخي السكوت من ذهب
وسنرحب بمن احتل أرض فلسطين وقتل أطفالهم ونساءهم وشيوخهم وتقدم لهم الحليب والثمر في المطار .
ونفتح لهم الأسواق لبضاعتهم لنكافئهم . وكان القمم العربية والإسلامية عبارة عن مسرحية ضياع للمال والوقت.
حلال إختلاص أموال شعب ونهب ومكاؤد وتحرميات وفضاءح جنسية. عادي عند عدالة وتنمية حزب اسلامي يسلم يد على يد مع حزب ليكود
جوابا على تعليقك تحياتي لك عقلاء مثلك قليلون والدليل العليقات وعدد الديسلايكات على تعليقك تحياتي واتمنى ان يعقل الجميع
مصيبة المغرب هي الحزب الاخوان المسلمين او اخوان الشيطان والسلافين الدينا لا يفهموان شي عن تارخ المغرب انهم اقدموا الى المغرب في اواخير السبعنيات القرن الماضي قبل دالك كان هناك السكان الاصلين هم البرابراء واليهود وقليل من العراب الدينا هم من المجتماع المغربي وكان الجميع يعيشونا بالسلام والمحبة حتى قدمو الاديولوجين من الشرق وهمشوا كل المكونات المغربية بتقافات مر عليها الزمان للسف واليوم وصلوا الى مناصب القرار بسم الدين في دوال الدمقراطية لا مكن ل الادان في السياسة الا عندنا مرحبا بالامريكان والاسرائلين في بلادهم عاش الملك وعاش المغرب انشر من فضلكم
” دو كول ” الذي كان قياديا في تحرير فرنسا واسمه ملأ العالم في وقته واذا ذكر هذا الاسم في فرنسا قد يقوم الفرنسيون اجلالا له . هذا الرئيس الزعيم الكل يتذكر انه قدم برنامجا و خير الفرنسيين في قبوله او رفضه بواسطة استفتاء تاريخي وكان ذلك بمناسبة اضطرابات عرفتهخا فرنسا آنذاك. البرنامج لم ينل الاصوات الكافية لقبوله. فما كان من الرئيس الا ان ” قدم استقالته ” وانتهى الامر.اعني ان الوزراء او السياسيين المغاربة الذين يرفضون التطبيع ما عليهم الا ان يستقيلوا بدل وضع ” العصا في العجلة ” وينتهي الامر. جدل المغاربة قابلون بالتطبيع عله يكون سببا في تغيير الحالة الاجتماعية المتدهورة التي وصل اليها المغرب نتيجة سوء تدبير الشان العالم.لا عيب في الاعتراف بالفشل.العيب في الاستمرار في الفشل.
جوابا على الأخ 3-محمد : لا تقلق يا صديقي فأقسم لك بأن مصير كوريا الشرقية هو : التطبيع أو التقسيم على طريقة السودان. و الأيام بيننا. غي تفرج و سكت و سترى… صبرا هههه
سيتلقى حزب المصباح المتكسر صفعة انتخابية قوية ستكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستنهي مسيرة الاسترزاق اتذي خاضها منذ عشر سنوات.
أهلا وسهلا في بلدكم الثاني . على حزب العدالة الانسحاب ورحيل الا قطر التي تضرب على مصالحها الخاصة .وترك المغرب وحلفائه في هناء . الا تحرجو امكن ليهم اعملو شهادة الطيبة ههههههه
العلاقات المغربية الاسرلئلية تفتح باب للعلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية***وتمكن الشعبين من بناء علاقات الثقة بين الشعبين في احترام تام بينهما***وجدير بالذكر ان الواقعية السياسية تحتم الاعتراف المتبادل ***نتمنى صادقين ان يسود السلام بين البشرية لما فيه خيرها ونماؤها وان يبعد عنا شبح الحروب التي دمرت وخربت العالم العربي وان يعود التوازن ةالاعتدال *****
نطالب حكومتنا بعقد شراكة مع دولة إسرائيل وامضاء معاهدة الدفاع المشترك و انشاء مصانع لصناعة الأسلحة و امنيتي ان تبني اسراءيل مفاعلا نوويا بالمغرب .. نعم مفاعل نووي بالمغرب .. لردع اعداء وحدتنا الثرابية ..وخاصة منتفخي البطون من صنف الكايد المقبور و تركته..
نعم مفاعل نووي ..مفاعل نووي شبيه بمفاعل ديمونة ..هذا أملنا في هكذا اتفاقيات..رابح رابح..
… بالأيديولوجية الاخوانية البعيدة عن تعاليم وفقه الاسلام .
الا يعلمون ان النبي (ص) تحالف مع اليهود في السنة الأولى من الهجرة ضد كفار قريش وكتب ما سمي ب ” صحيفة المدنية ” اعتبر فيها المسلمين واليهود امة واحدة ؟.
وكذلك اعترف صلى الله عليه وسلم بفضل ملك الحبشة النصراني النجاشي ولما بلغه وخبر وفاته صلى عليه صلاة الغاءيب واعتبره اما وقال لقد مات اخوكم النجاشي.
ولماذا ننزعج ونرفض هدية اخينا الرئيس ترامب؟.
الا تعترف 163 دولة بإسرائيل وطبعا معها؟.
الم تطبع معها الامم المتحدة منذ تقسيم 1947؟
وهل المغرب مسؤول عن انهزامات 1948و 1967و 1973 ؟.
وهل هو مسؤول عن تدمير سوريا والعراق؟
وبماذا سيضر الفلسطينيين استئناف المغرب العلاقات مع إسرائيل؟.
مع انني ضد هذا الحزب و لكن دائما ما ارى جريدتكم تهاجم العدالة و التنمية…هل لأته حزب اسلامي على الاقل كما بدعي؟
هل هسبريس جريدة علمانية او ملحدة؟ هل عصيد الملحد هو سلاحكم ضد الاسلام؟
الاحزاب السياسية ميتة اصلا ولاتخدم المواطن فمن الاحسن تتوارى عن الانظار في هاته الضرفية الحاسمة حتى تستقيم الامور
بالنسبة لي لا ارى اي اخراج لحزب الندالة . لان الإسرائيليين. أطهر من اعضاء هذا الخزب .منذ ان تراس الخكومة واعضاءه من فضيحة الى اخرى . قاموا بافعال . يذنى لها الجبين . هذا لم تقم به الحكومات الإسرائيلية على مدى العصور .
مرحبا باسرائيل
وزراء العدالة راضون جدا بهذه العلاقات الشاذة. فلا مانع لديهم ان يسلموا على من اغتصب ارض اسلامية و شرد اطفالها و قتل و ذبح رجالاتها ما داموا يستفيدون ايضا. فهؤلا ء الوزراء ساهموا في تجويع الشعب المغربي و باركوا الفساد و اكلوا من مال الحرام فما المشكلة ان احتضنوا الصهاينة المجرمين.
ماذا أعطانا وزراء العدالة و التنمية سوى الشفوي لمدة 9 سنين لولا حكمة صاحب الجلالة و تدخله في كثير من الأوقات لتصحيح مسار التسيير في المؤسسات العمومية لحلت بنا كوارث عظيمة.
اذا لم يعجبهم الأمر فما عليهم إلا التنحي.
الشعب المغربي موحد في اغلبيته و الأقلية المنافقة تجار الشعارات و المذاهب الفارغة لم تعد تحرك ساكنا في المغاربة.
المغاربة يريدون مغربا متطورا و مزدهرا ليلبي لهم فرص الشغل و العيش الكريم و هذا لن يتأتى إلا بالتفكير في المصلحة العليا للمغرب فقط أولا و اخيرا.
حزب العدالة والتنمية منافق يدعي الانتماء للاحزاب الإسلامية و يحكم ببيع الخمور وترويج القمار
وزراء العدالة راضون جدا بهذه العلاقات الشاذة. فلا مانع لديهم ان يسلموا على من اغتصب ارض اسلامية و شرد اطفالها و قتل و ذبح رجالاتها ما داموا يستفيدون ايضا. فهؤلا ء الوزراء ساهموا في تجويع الشعب المغربي و باركوا الفساد و اكلوا من مال الحرام فما المشكلة ان احتضنوا الصهاينة المجرمين.
في الحقيقة العلاقة جاءت متأخرة
الأجدر بها لو كانت منذ القدم وظلت في تطور
و نحن في غنى عن المزايدة
لا اهلا ولا سهلا لمن اغتصبوا فلسطين وقتلوا اطفالها وشيوخها ويكرهون العرب والمسلمين