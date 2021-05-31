تداعيات جائحة "كورونا" تبدد أحلام المستثمرين الصغار في "دور الضيافة"

في وقت يتوق الفاعلون الكبار في القطاع السياحي إلى فصل الصيف لإنعاش مداخيلهم بعد عام ونصف من الركود جراء أزمة جائحة فيروس كورونا، فإن المستثمرين الصغار لا يطمحون سوى إلى مساعدتهم على تدبير الديون المتراكمة عليهم.

من بين هؤلاء زكرياء السعيدي، شاب مراكشي ارتأى خوض غمار الاشتغال في القطاع السياحي، عن طريق إنشاء مشروع صغير عبارة عن دار للضيافة Hostel بمدينة مراكش، الوجهة الأولى للسياح في المغرب، غير أن أحلامه سرعان ما تحولت إلى كابوس بعد أن توقفت عجلة القطاع السياحي.

لم تعد دار الضيافة التي أنشأها زكرياء تدرّ أي مدخول منذ إغلاق المغرب حدوده قبل عام ونصف، غير أن عدّاد المصاريف لم يتوقف أبدا طيلة هذه المدة، إذ وجد المستثمر الشاب نفسه تحت وطأة ديْن بملايين السنتيمات عبارة عن تراكم سومة كراء العقار الذي حوّله إلى دار للضيافة، وقيمتها 13 ألف درهم شهريا.

ورغم أن الحكومة قررت تخصيص دعم للفاعلين في القطاع السياحي، وذلك بتأدية أجور العمال المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذا الدعم لم يُسعف المستثمرين الصغار في دور الضيافة لمواجهة الأزمة التي مازالوا يتكبدون خسائرها المالية إلى اليوم.

“واخا نشدّ الدعم ولكن كيبقا ما كافيش لأن مبلغ الكراء هو ثلاثة عشر ألف درهم شهريا”، يقول زكرياء، موضحا أنه مَدين لصاحب العقار بثلاثة عشر شهرا من الكراء، أي حوالي 17 مليون سنتيم، يتحتّم عليه أن يؤديها كاملة، لكنه لا يدري من أين سيأتي بها، طالما أن الحركة السياحية متوقفة.

ووجد زكرياء نفسه بين مطرقة الطرد من دار الضيافة التي انطلق منها حلمه بالاستثمار في القطاع السياحي، حيث يطالبُه صاحب العقار بالإفراغ، وسندان وجوب أداء الملايين التي تراكمت عليه على مدى ثلاثة عشر شهرا، وكل ما يأمله الآن هو: “نوصّل هاد المشكل إلى المسؤولين”.

ويؤكد المستثمر الشاب بأنفة: “الطلب ديالي ماشي هو الفلوس، ولكن بغيت المسؤولين يعرفو هادشي، وانا مستعد نخلّص فاش نخدمو، حيتْ ما يمكنش نتطرد من المشروع اللي دمرت عليه وتسلّفت”، مضيفا: “ماشي أنا اللي درت كورونا ولا سدّيت الحدود”.

زكرياء ليس سوى واحد من المستثمرين الشباب في دور الضيافة الذين يعيشون وضعية صعبة بسبب تراكم الديون، غير أن وضعياتهم تختلف، فإذا كان القاسم المشترك بينهم هو عجزهم عن سداد ما بذمتهم من شهور الكراء المتراكمة فإن بعض الدائنين يتفهمون الوضع ويُمهلونهم إلى حين انجلاء الأزمة، بينما لجأ آخرون إلى المحاكم لمطالبتهم بالإفراغ كما هو حال زكرياء.