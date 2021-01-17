الجزائر ترحب بأولى الجرعات من "اللقاح الروسي"

كشف الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، استعداد بلاده لتسلم نصف مليون جرعة من القاح الروسي “سبوتنيك في”، المضاد لكورونا، قبل نهاية شهر يناير الجاري.
وفي حوار مع الإذاعة الحكومية، قال فورار إن “عملية التلقيح ستنطلق مباشرة بعد استلام الشحنة الأولى”، مؤكدا “جاهزية 8 آلاف مركز صحي للشروع في حملة التلقيح، ويمكن زيادة عدد المراكز حسب الحاجة، بالإضافة إلى مراكز صحية متنقلة ستخصص لتلقيح سكان مناطق الظل”.
وعن اللقاح الصيني قال فورار إن “كمية الشحنة الأولى للقاح الصيني غير معلومة، إلى حد الآن، والمحادثات متواصلة مع الجانب الصيني بهذا الخصوص”.
وحاول المسؤول نفسه طمأنة المتخوفين من تلقي اللقاح، وذكر أن “مصالح وزارة الصحة ستشرع في حشد كل عمال الصحة المعنيين للمشاركة في حملة التلقيح ضد كورونا”.
الله ايسهل اعليهم.الجزاىريين اخوتنا .الى لقحوا هما ابحال الى لقحنا احنا ماشي موشكيل.او طاق طاق طني طاق طاق طني طناك.
الله يشافي جميع البشرية من هذا الوباء
لازم نخادو درس من هاد المصيبة
النظافة و الوقاية
و التقليل من البوس و العناق
وزارة الصحة المغربية هي أكبر وزارة incompétente في التاريه، دول كجمهورية الموز و جنوب الصحراء كالسيشل حصلوا على اللقاح و وزارة آيت الطالب ذو 0 كفائة ينتظر اللقاح من الصين و الهند اللتي تملك ملايير السكان. غير قادرين على شراء ثلاجات متطورة لتخزين لقاح فايزر.