الجزائر ترصد 8 وفيات جديدة بأعراض الوباء

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 39 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 122 ألفا و311 وفق البيانات الرسمية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه جرى رصد 8 وفيات جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس الجمعة، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و261 وفق المصدر عينه.
كما ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن 141 حالة جديدة تماثلت إلى الشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 85 ألفا و289، فيما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.
اختر الجواب المناصب من بين الاختيارات الاتية:
١: انا لله وانا اليه راجعون
٢: امر لا يهم المغاربة
٣: هل من بين الضحايا بن بطوش ؟
٤: الحدود مغلقة و الحمدلله
٥: كل الاختبارات
٦:كل الاختيارات غير صحيحة/مناسبة
بدخولك لاي موقع خاص باحصاءيات كورونا ستكتشف ان الجزائر هي الدولة الوحيدة ربما في العالم التي لا تقوم باختبارات لكشف الوباء test و رغم تصريحها بعدد صغير يوميا لغرض في نفس يعقوب نكتشف انها لديها أكبر عدد من المرضى مازالوا يتلقون العلاج 32000 مقارنة بالدول العربية
لا يهمنا أمر أعدائنا ، على كل حال حتى نحن لسنا أفضل حال منهم .
هناك فيديوهات لأطباء و إختصاصيين جزائريين يصرحون فيها بأن هذه الأرقام غير صحيحة و بأن الأرقام الحقيقية تتعدى المصرح بها بعشرات المرات. منظمة الصحة العالمية صرحت أول أمس بأن الجزائر ضمن عشر دول في العالم من حيث عدد الملقحين.
تصحيح لتعليقي الأول. منظمة الصحة العالمية صرحت أول أمس بأن الجزائر ضمن عشر دول في العالم من حيث أقل عدد للملقحين. و نجد تبون بكل بجاحة يصرح بأن لديهم أحسن منظومة صحية في المغرب العربي و في إفريقيا.