الجزائر ترصد 8 وفيات جديدة بأعراض الوباء

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 39 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 122 ألفا و311 وفق البيانات الرسمية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه جرى رصد 8 وفيات جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس الجمعة، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و261 وفق المصدر عينه.

كما ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن 141 حالة جديدة تماثلت إلى الشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 85 ألفا و289، فيما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.