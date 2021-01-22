الجزائر تروج معطيات زائفة حول بايدن ومغربية الصحراء

الجزائر تروج معطيات زائفة حول بايدن ومغربية الصحراء
كاريكاتير: عماد السنوني
الجمعة 22 يناير 2021 - 17:35

لا تتوانى الصحافة الجزائرية في اختلاق أخبار زائفة حول كل ما يتعلق بملف الصحراء المغربية؛ إذ يواصل “إعلام العسكر” الحديث عن حذف إدارة بايدن اعتراف الرئيس السابق ترامب بسيادة المغرب على الصحراء من على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

وخلافا لهذه المزاعم، فإن الموقع الرسمي للبيت الأبيض حذف كل المواد المتعلقة بعهد الرئيس ترامب، وهو إجراء اعتيادي يجري به العمل دائماً عقب وصول أي إدارة جديدة، وفق ما ذكره مصدر هسبريس.

وقام البيت الأبيض بوضع كل المواد المتعلقة بعهد ترامب في خانة الأرشيف، وضمنها إعلان الاعتراف بمغربية الصحراء، كما هو مبين على الرابط الجديد.

ولم تصدر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد أي موقف بخصوص التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، فيما ذكرت مصادر غير رسمية أن الرئيس الجديد جو بايدن استقبل بترحيب كبير قرار المغرب إعادة علاقاته مع إسرائيل وكذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الجديد تعتبر المملكة حليفًا أساسيًا يمكن الاعتماد عليه كمحاور رئيسي بمنطقة شمال إفريقيا، مستبعدة بذلك أي نية لدى الإدارة الجديدة للتراجع عن قرار الإدارة السابقة.

أخبار زائفة الصحافة الجزائرية الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض ملف الصحراء المغربية

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