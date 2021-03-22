الجزائر تصدر مذكرات لتوقيف نشطاء بتهمة "الإرهاب"

أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة، الأحد، أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ناشطين موجودين في الخارج متهمين خصوصا بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، حيث يهم الأمر كلا من الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت، والمدون أمير بوخورس المعروف باسم “أمير دي زد”، وشخص ثالث يدعى هشام عبود، ورابع يدعى محمد عبد الله.
وساهم زيتوت، البالغ من العمر 57 عاما، في عام 2007، في تأسيس حركة “رشاد” الإسلامية المحظورة في الجزائر وبات أحد قيادييها الرئيسيين، وكان يعمل في السفارة الجزائرية في ليبيا عام 1991، ثم ذهب إلى منفاه في لندن عام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وحسب السلطات، تضم حركة “رشاد” ناشطين سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتتهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيد للديمقراطية الذي بدأ في فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أنه تتم “متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.
وأضاف البيان أنه “تتم متابعة كل من المدعوين هشام عبود وبوخرس أمير ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية” لم يحدد اسمها.
وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر؛ في ما يقدم هشام عبود نفسه بصفته عضوا سابقا في الاستخبارات الجزائرية، حيث كان قد حكم عليه غيابيا في فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات، وفر من الجزائر عبر تونس في غشت 2013 عندما كان ممنوعا من مغادرة البلاد، ويعيش حاليا في فرنسا.
وطلب المدعي، الأحد، إصدار أمر إيداع ضد أحمد منصوري، وهو ناشط إسلامي سابق اعتقل في 28 فبراير وموجود رهن الحبس المؤقت؛ فيما أوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أن منصوري التحق “بالجماعات الإرهابية، وصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني”.
وأضاف البيان أن “التحريات التقنية” أثبتت أن أحمد منصوري ربطته علاقات خصوصا مع أمير دي زد وهشام عبود ومحمد عبد الله، من أجل “تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة، وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي”.
يشار إلى أن إجراءات القضاء الجزائري هذه تأتي في الوقت الذي يحشد فيه الحراك آلاف الجزائريين كل أسبوع في الشوارع ضد النظام؛ في حين دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى انتخابات تشريعية في 12 يونيو المقبل.
إﻻرهابيون الحقيقيون هم من عصابات المافيا داخل قصر المرادية وبثكنات عسكرية من جنراﻻت ومخابرات جزائرية .. فاقبضوا عليهم. . أما المعارضة والحراك السلمي هم أبطال الجزائر وهم من سيحررونها من جديد.
من هم الإرهابيين الجنيرالات العجزة الذين لايستوعبون مايقولون ام الشعب الذي لاحول ولا قوة له . هذه نهايتهم الصبر ثم الصبر ايها الشعب الجزائري الشقيق يجب إستئصال المرض الخبيث من الجدر .
صاروا يغرقون في مياه الحراك و يتمسكون بقشة محاربة الا رهاب المفترى عليه
ماذا نستنى من الحكومة التي قتلت اكثر من 400 الف من شعبها بتهمة الارهاب !!!!
لماذا لا يستغل المغرب ورقة الطوارق و القبايل و الحراك الشعبي لتقسيم الجزائر إلى دويلات.؟؟؟؟؟. كفى من سياسة الضعف و الهوان و خاوة خاوة و من أسلوب المهادنة الذي يتبعه المغرب. الجزائر دولة عدوة و يجب التعامل معها على هذا الأساس. العين بالعين و البادئ أظلم.
لقد سبق أن قامت السلطات الجزائرية بنفس الشيء أكثر من مرة وطلبت باعتقالهم دوليا لكن الأنتربول لا تأخذ السلطات الجزائرية بالجدية بحيث سبق أن اعتقلت السلطات المغربية هشام عبود في مطار الدار البيضاء بحيث كان مبحوتا عليه دوليا (حسب قوله في أحد فيديوهاته) لكن عندما قامت السلطات المغربية بالإتصال بالأنتربول بمدينة ليون الفرنسية أجابتهم هذه الأخيرة بأن لا يأخذوا بعين الإعتبار لادعاوي الدولية الجزائرية. أما أمير دياز سبق وأن دعي الأسبوع ما قبل الماضي إلى قاضي التحقيق بباريس بعد دعوى من الجزائر لكن القاضي أصبح في حرج لأن السلطات الجزائرية لم يكن لها ما يثبت أدعاءاتها ضد هذا الشخص رغم طلب القضاء الفرنسي الإثبانات أكثر من مرة وهذا ينطبق على كل الحالات (تابع فيديوهات هؤلاء المعارضين وتعرف تهور السلطات الجزائرية في هذا الموضوع).
اكبر عصابة سفاكة الدماء وإرهابية هي المرادية والغريب تتهم المعارضة بالارهاب.
غريب امركم يا عصابة العسكر، العالم كله يعرف بالضبظ انكم جماعة عسكرية مافيوزية اكلت الاخضر واليابس في البلاد وتنتج الارهاب في كل أنحاء القارة الافريقية .
بعتو البلاد كلها باش تبقاو في الحكم يا آرهابيين والغرب يدعمكم او ساكت عليكم . اين هي حقوق الانسان التي يتغنى بها الغرب ، إعلامها لا يبث الحراك تماما وما يقع في الجزاءر لانه لقى ما بغى، مافية تنهب وتسرق والباقي كله للغرب المنافق.
الله يكفينا همكم يا مجرمين .
المقال ينطبق جيدا حتى عندنا في المغرب
الي عجبني هو عبارة بتهمة ” الإرهاب” ”الانتماء إلى جماعة إرهابية” حركة “رشاد” الإسلامية المحظورة ، الحمد لله أنكم بعدا كاتعرفو أنها فقط تهمة تلبق من أجل ضرب المعارضين الذين يختلف معهم سياسيا ولا تعجبنا أراؤهم سواء في المغرب أو في الجزائر .
لا فرق بيننا وبينهم.. نفس الخطة تستعمل لقمع الإحتجاجات ضد كل الانظمة.. ما وقع غي الريف و جرادة و ما وقع للصحافيين بوعشرين و و و و الراضي و و و… والكثير والكثير في المغرب..
ليس في القنافد املس
ما وقع لدينا في الريف من إعتقالات و محاكمات ظالمة و ما وقع ايام عشرين فلراير وما وقع لبوعشرين وغيرهم من العديد من الصحافيبن والنشطاء خير دليل بأنه كل الانظمة العربية والإسلامية والافريقية مستبدة ومتشابهة في التسلط على شعوبها
Le peuple algérien sait que ces quatre. personnes sont des opposants au régime criminel……. ce régime qui a assassiné sauvagement plus de 250 000 innocents,…… ce régime à assassiné des vieillards, des femmes, des enfants……. tout le monde sait que les vrais terroristes sont les généraux de al mouradya ..en plus, ces généraux ont enlevé plus de 25 000 algériens et jusqu’à aujourd’hui, il n’y aucune nouvelle sur ces 25 000 disparus …. OÙ SONT LES ORGANISATIONS DES DROITS DE L’HOMME..???????????????…..
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و هل هناك أكثر من إرهاب الدولة الذي يمارسه جنيرلات الجيش الحاكم منذ الإنقلاب البومدييني و مرورا بالإرهاب العسكري الدموي الذي نفذه في العقد الأخير من القرن الماضي او بما يعرف بالعشرية السوداء الى التحايل و النصب على الشعب و مواصلة الحكم بطريقة سلسة بعد الإطاحة ببوتفليقة