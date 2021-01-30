الجزائر تطلق حملة "لقاح روسيا" ضد تفشي الجائحة

أطلقت الجزائر، اليوم السبت، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية البليدة، وسط البلاد، حيث كان الوباء قد بدأ تفشيه في مارس الماضي، مستخدمة لقاح “سبوتنيك-في” الروسي، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.
وجرى إطلاق الحملة “في عيادة متعددة الخدمات” بهذه الولاية التي تضررت بشدة من الأزمة الوبائية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنّ الحملة تستهدف في مرحلة أولى قطاع الصحة والأشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، على أن يتم توسيع نطاقها، غدا الأحد، لتشمل عناصر الأمن والحماية المدنية وقطاع التعليم والأئمة والسياسيين والصحافيين.
وجرت تعبئة نحو ثمانية آلاف مركز صحي في أرجاء البلاد. بينما تسلمت الجزائر، أمس الجمعة، الجرعات الأولى من اللقاح الروسي من دون تحديد عدد الجرعات التي وصلت.
وكانت الجزائر قد أعلنت، نهاية دجنبر الماضي، أنها قد طلبت 500 ألف جرعة من موسكو.
وستتلقى الجزائر الجرعات الأولى من اللقاح البريطاني “أسترازينيكا ـ أكسفورد، يوم عد الأحد، وفق المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال عمّار بلحيمر.
وأشار بلحيمر إلى أنّ الجزائر ستتلقى أيضاً جرعات للقاحات أخرى من الصين والهند ودول أخرى، وفق الوكالة الرسمية للأنباء.
خاص حتى شي لقاح ضد واحد المرض سميتو المغرب بالنسبة لدوك المسؤولين ديالهم
المغرب يا معذب الجزائر .الله الوطن الملك
نتمنى الشفاء العاجل و المناعة الجماعية المكتسبة للإخوة في الجزائر خصوصا من مرض المتعلق بعقدة المغرب…
سبحان الله حتى التلقيح انتظروا حتى يبدأ المغرب و في نفس الاسبوع بفارق يومين بدأوا التلقيح ،ما ذنبنا حتى تكون الجزائر هي ظلنا ؟
اللقاحات الفعالة و المضمونة مخصصة لدول العالم الأول أما لقاحات البروباغندا الفاقدة للمصداقية فهي من نصيب دول العالم الثالت
نتمنى من الله خيرا لإخوتنا وأحبابنا وجيراننا في هذا البلد الغالي والعزيز على قلوبنا
وان يهدي قيادتهم
السلام عليكم. من عنده معلومات فليوفدني جزاه الله خيرا. كيف للجزائر وغيرها تستعمل لقاح روسيا وهي لازالت تسجل أرقاما عالية في الوفايات.
بودي لو أننا لن ولم نوجه أنظارنا إلى ما وراء حدودنا الشرقية، لأنه باهتمامنا بأخبارهم يعطيهم فهم خاطيء ويتتوهموا أنهم مهمين وفاعلين. لذا وجب علينا تجنبهم تماما.
لا يمكن للجزاءر علميا و موضوعيا ان تطلق حملة للتلقيح ب 50 الف جرعة وصلتها من روسيا.. و قد وصلتها ليس فقط بضعف الثمن و لكن ايضا بالرغيب و المزاوكة..
العصابة لا يهمها ان يتم تلقيح الجزاءريين و عددهم 45 مليون لانه يلزمها توفير 80 مليون جرعة لقاح و هذا مستحيل نظرا لحالة الافلاس التي تعيشه الخزينة الجزاءرية و نزول قيمة الدينار الى الحضيض.. درهم مغربي اصبح يساوي 20 دينار جزاءري.. و نظرا ايضا الى ان هذا يعني عودة الحراك.. و هذا امر لن تسمح به العصابة ابدا و لو على الجثت..
العصابة لم يكن يهمها الشعب و لكن كانت ترى ان المغرب سبقها و حصل على 2 مليون لقاح من الهند و هي لم تحصل عليه رغم ان بوقادوم اتصل بوزير الخارجية الهندي.. فرد عليه هذا الاخير بتويت مع صور وصول اللقاح الى المغرب وعلق عيها بتعبير: صداقة راءعة.. ثم حصل المغرب على دفعة اولى من اللقاح الصيني بنصف مليون جرعة.. فاتصل بوقادوم بوزير الخارجية الروسي الذي قال له ان الجزاءر يجب ان تنتظر نهاية فبراير فرد عليه بقادومة ان العصابة مستعدة لمضاعفة المبلغ و الحصول فقط على 50 الف جرعة حتى لا يسبقها المغرب.. الله يشافيهم على كل حال..
لعل و عسى يردهم للطريق و ينساو شي حاجة سميتها الماروك .
والله ضحكونیصراحه, غیر شافونا بدینا تلقیح وهی تشعل فیهم العافیه ههههیاربی سلامه…غیر حاضیینا معندهم مایدار, تقول بلادهم هی سویسرا. الله یعفو یاربی وینجینا من شرهم.ابتلینا بجار سٸ . اللهم اجعل كیدهم فی نحورهم.
حسب بعض الاخبار توصلت جارة السوء بنحو خمسين الف جرعة فقط. سارعت لنقلها رغم تكلفة نقل هذه الكيمية الضعيفة وباشرت التلقيح في اليوم الموالي دون اخد الوقت الكافي لمعينتها والتحقيق في جودتها وعددها. كل هذا السيرك البليد لكي لايسبقها المغرب في عملية التلقيح بمهلة كبيرة. هذه العملية في الجزائر بدأت في فوضى عارمة. ليس هناك موقع إنترنت او نظام س م س لأخذ المواعيد كما هو الشأن في المغرب . ويبق الاصلي اصلي ونسخة نسخة
إنه لمروك عقدة المغرب شوكة في حلق الجزائر . نخافو شي نهار يتحول لموغريب لأوروبا و يتبعونا ههههه
المهم سبقناهم و الحمد لله