الجيش الجزائري يستفز المملكة بمناورات عسكرية قبالة الحدود المغربية

تحرّك الجيش الجزائري من جديد صوب أكثر المناطق “توتّرا” وجذباً للجماعات المسلحة جنوب المغرب، بقيادة سعيد شنقريحة، قائد هيئة أركان الجيش الجزائري، الذي ترأس تمارين عسكرية في المنطقة العسكرية الثّالثة في تندوف، بالقرب من الحدود المغربية، وهي تمارين استخدمت فيها الذخيرة الحية.
وهذه المرة الثانية التي يزور فيها قائد الجيش الجزائري منطقة “تندوف” على الحدود مع المغرب، حيث حضر التمارين العسكرية مرتديا زيه الرّسمي، وصرح بأن “القوات المسلحة الجزائرية جاهزة لكي تحمي أرضها وشعبها من مصادر التهديد مختلفة الأوجه ومتعددة الأبعاد”، وتواجه “كافة التحديات مهما كانت طبيعتها”.
ورغم الاضطراب الداخلي الذي تشهده الجزائر مع توالي تفكك ألوية النظام العسكري باعتقال جنرالات وقيادات سابقة في المخابرات الخارجية والداخلية، أصر شنقريحة على حضور المناورات على الحدود مع المغرب، كما عاين تمارين تتعلق بالتحضير القتالي، قال إنها “تخدم مصلحة الجزائر العليا ووحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها”.
وأضاف شنقريحة، أمس الأحد، من تندوف على الحدود مع المغرب، إن “كافة المخططات المعادية والمناورات الخسيسة ستفشل اليوم وغدا”، مشددا خلال تفقده الوحدات القتالية وهياكل القوات المسلحة الجزائرية في تندوف بولاية بشار، على أن “تأمين كافة حدودنا الوطنية” قد تحقق “وفقا لاستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع”.
ويأتي تلويح قائد الجيش الجزائري بالحرب بعدما تلقت جبهة البوليساريو الانفصالية وداعموها بالمنطقة ضربات دبلوماسية موجعة؛ من خلال نجاح الجيش المغربي في تحرير معبر الكركرات وتلقيه إشادات دولية واسعة، ثم بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وأيضا بعد المؤتمر الدولي الوازن الذي نظمته واشنطن والرباط لدعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
محمد الطيار، باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، اعتبر أنّ “زيارة شنقريحة إلى المنطقة العسكرية الثالثة بالقرب من الحدود المغربية تكذب مزاعم الآلة الإعلامية للبوليساريو والجزائر بأن هناك حربا تجري بين الانفصاليين والقوات المسلحة الملكية بقطاع المحبس”، مبرزا أن “الناحية العسكرية الثالثة دائما ما كانت منصة لإصدار وإبراز النوايا العدائية تجاه المملكة”.
وقال الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، إن “الزيارات الميدانية إلى قطاع تندوف كانت تشكل فرصة لمهاجمة المغرب ووحدته الترابية، سواء تعلق الأمر بقائد الجيش الحالي أو السابق”، مضيفا أن “قايد صالح زار مرات عدة المنطقة العسكرية الثالثة وألقى خطابات عدائية من تندوف، كما يقوم حاليا خليفته شنقريحة بالدور العسكري نفسه”.
وكشف الطيار أن “زيارة شنقريحة إلى تندوف تأتي في سياق داخلي مأزوم وموسوم بعدم الاستقرار، بحيث بلغ الصّراع مع جناح قايد صالح أوجه؛ إذ تمت إقالة مجموعة من العسكريين البارزين الذين يشغلون مناصب كبيرة في جهاز المخابرات الداخلية والخارجية، كما تمت إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي”.
وشدد الجامعي ذاته على أن “الجيش الجزائري يحاول كبت الشارع المنتفض باستغلال ورقة الإرهاب والجماعات المسلحة”، موردا أن “التداريب العسكرية هي تداريب روتينية تحاول أن تبرز للجانب الداخلي أن هناك تحديات أمنية على الحدود يجب مواجهتها بالحزم المطلوب”.
الحل الوحيد هو إزالة النظام العسكري في الجزائر وإقرار دولة مدنية و حينها يمكن أقول يمكن بناء المغرب العربي …
الحرب بين المغرب والجزائر لامفار منعا طال الزمن أو قصر
بما ان أمريكا وإسرائيل إلى جانب المغرب، فلا أحد سيفكر في التطاول عليها فحتى بعض الدول بدأت تراجع حساباتها تجاه قضية إفريقيا الأولى ، كل الدول التي كانت تعادي المغرب في سيادته من قبل سوف تقترب من الرباط لأن البقرة الحلوب لم يبقى لديها حليب، لقد تبث للعالم أجمع ان هناك أربعة أشياء تحرك جنرالات الجزائر
١ – العداء للمغرب (المرووك)
٢- سرقة ونهب ثروات الجزائر
٣-البقاء في السلطة
٤-نيل رضا ماماهم فرنسا
إنتهى الدرس ياساده ياكرام الجزائر في المنطقة أصبحت وحيدة تتألم في صمت من نجاحات المغرب، فالمغرب في صحرائه حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
هذا تاكيد على ان من يحكم الجزائر هم عسكر يفهمون فقط لغة السلاح
بقات فالمناورات الحرب في الحقيقة عالم اخر رقصة الديك المذبوح لا غير .لن تقدر جارة السوء عن إطلاق رصاصة واحدة.
خليه ينبح .. منكونوش بحالهم .. خمسة في عقل .. راه كيتركلو غير بوحدهم بغاو غير شوية ديال الانتباه ..
النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد يعيش ايامه الأخيرة وفي نظري الشخصي أن تصرفاته الطائشة والغير مسؤولة ارى انه على المجتمع الدولي التدخل الفوري لردعه وإيقاف نشاطه و تهديداته للمنطقة إلى جانب مرتزقة البوليساريو الارهابية والتي يئويها داخل اراضيه.
شقرنيحة العجوز ، لا يفلح سوى في نسج مسرحيات هزلية ، انصحه بأن لا يلعب قرب عرين الاسود ، فوالله ان سولت له نفسه المغامرة ، فستنكسر شطحاته كما انكسرت سابقا في خرب الرمال سنة 1963 , انصحه بتسجيل نفسه باحدى قاعات للرياضة بالعاصمة لازالة السمنة ،
جار سيء بمعنى الكلمة يجعل من المغرب عدوه اللدود لكن عدو الجزاءر موجود في الداخل وليس بالخارج الشعب الجزائري قدم وصفا دقيقا لهدا العدو وهو العصابة الكاتمة على نفس الشعب الجزائري أطلب من الله عز وجل أن يخلص الشعب الجزائري من هده العصابة المصابة بسعار الكلب وهي في نفس الوقت طاعون ملعون سيأتي يوم وتزول فيه للابد
اتركوهم يخففون عن أنفسهم من الضغط النفسي الذي لازمهم منذ ان حقق المغرب انتصارات دبلوماسية واقتصادية ونهضة تنموية بحكمة موزونة.
الى الشعبين الجزائري والمغربي أُدعوا الله أن يجنبنا ويلات الحرب فيما بيننا فأدا اندلعت فتأكدوا أن الشعبين سيخرج كلاهما منها مهزوما وستبقى تبعاتها بينهم الى الأبد.
يحضر شرنققيطة ولا سميتو المهم حدك تما. تفوت الحدود تعديتي على راسك اسي شرنيقة
هذه المناورة كما قال عمي السعيد رد لاعداء الماضي والحاضر شعارنا تقترب من حدود ينتهي وجودك ولو اردنا الصحراء لاخذناها
لقد أظهر جيش صدام حسين عضلاته وتباهى كم من مرة بجبروته. انظروا كيف هو حال العراق الآن. هكذا سيكون مصير الجزائر ان شاء الله والايام بيننا يا شنريحة البوال
وأين هو المشكل . يقومون بمناورة داخل الجزائر. أما إدا قاموا بها داخل التراب المغربي سيكون الرد في الوقت و سيعرفون أن محمد السادس لا يلعب . الرئيس تبون ليس له إلا لسان يضحك به على الشعب الجزائري اللدي يعيش في محنة .
إنه يستفز نفسه اللي وصل لودنيه إيعضها المغرب بزاف عليه لأن رجالوا تيخدموا عوض النبيح و البلابلا
سير تصلع شكون داها في أيها الصرصار. الله يعميها ليك. اللهم وفق المغرب للخير و كفيه شر الحاسدين.
ماهي إلا مناورات لإخماد الحراك الداخلي، فالعجزة الحاقدين لن يقدروا ولن يستطيعوا أن يدخلوا في مواجهة مع المملكة ذات التاريخ العريق لأنهم يعرفوا العواقب الوخيمة التي ستترتب عن هذه المواجهة. فالتاريخ يشهد بأن الجزائر هي لقيطة فرنسا لا تاريخ لها وتريد الدفاع عن لقيطتها عصابة قطاع الطرق.
بماذا ستنفع هذه المناورات الغوريلا العجوز الكابران خانزريحة ؟ الا يعلم يعلم ان الاسود اذا زءرت ترتعد له فراءس اسياد الخراءر !!! الا يتذكر الغوريلا فراره من حرب امكالا حافي القدمين الى غاية تندوف !! اقول للغوريلا ، تذكر فانه ستنفعك الذكرى!
يبدو من الصورة ان الجيش الجزاءري له عتاد ومعدات تبعث على الخوف
اعتقد ان المدعو شنقريحة لازملو طريحة حتى يقول هو كذلك حقرونا حقرونا…لأن مثل هذه المخلوقات تخاف و ماتحشمش
لم ارى في حياتي البلد يعيش مراهقة السياسية متل الجزاءر لي انها في تاريخها لم تكون يوما البلد كانت فقط اما ولاية المغربية او العثمانية المستعمرة الفرنسية اخذت الاستقلالها من فرنسا عن طريق الاستفتاء بالمرسوم الفرنسي من طرف الجنيرال دغول الاستقلال الجزاءر كان مختلف عن الاستقلال المغرب تونس الجزاءر اعتبرت المقاطعة الفرنسية وراء البحار كانها فقط انفصلت على فرنسا لم تعترف بيها الدولة بقيت لها العقدة تلازمها كانت الجزاءر ترفض انشاء المغرب قاعدة العسكرية في جرداة على الحدود الجزاءرية تستفز المغرب من المنطقة الحدودية تندوف العاصمة الصحراء الشرقية بالذخيرة الخردة الروسية لم يحارب بيها دولة الا هزمت اخير دولة هزمتها خردة الروسية ارمينيا مع اذربيجان على الجيس المغربي ينظم المناورات الذخيرة الحية في فكيك جرادة يدخل المنطقة العازلة يقترب يحاصر تندوف في حالة الاندلاع الحرب يكون قريبا من تندوف بشار الصحراء الشرقية طبعا المغرب يجب ان يركز على هذه المنطقة الاراضي المنطقة تابعة يجب على المغرب انشاء القواعد العسكرية قرب تنظوف بشار قنادسة لكولوب الصحراء الشرقية المغربية
اسيدي يديرو لي بغاو فارضهم. المهم ما يقيسوش بلادنا. ديك السلاح ديالهم غير خربة ضروري يطرطقوه بحال عاشوراء.
يبدو أن النظام الجزائري لم يستوعب بعد الابعاد الجيوسياسية بمواقفها الغير المحسوبة. هناك مخاطر قادمة و هذا النظام يمهد الطريق لصراع دولي في المنطقة سيأتي على الأخضر و اليابس.
اودي سيري حميوا عا … من هاد البرد
هادشي لكتخسروه في الخاوياتي خويا شعبكم وبلادكم مساكن كي جاب الله
واش نتوما باقيين تتشدو الصف على البنان والحليب وجاييين تطاولو على سيادكم
راه أرنب منين تبغي تجيبها في راسها حتا كنشوف الصياد قدامها عاد تتبدا تحنقز….وشلا ما يتقال ولكن….
سنة أو سنتين و سيغادر شنقريحة هذا العالم إلى دار البقاء و لن يحمل معه أخبار سارة لسلفه و ل الهوارى بومدين, أن الجزائر حققت منفدا للمحيط الأطلسي. كل جنرالات الجزائر عمرهم يزيد على الثمانين. على كل حال, كلهم ماتوا و رحلوا و بقيت الصحراء مغربية يدود عنها أحفاد البطل الأسطوري المغربى الأمازيغى يوسف ابن تاشفين ابن تاكالين قاهر ملك الإسبان فى معركة الزلاقة بالأندلس.
الصحراء مغربية و إلا الأبد, أما شنقريحة فهو إلا زوال.
انها فقط رقصة الديك المدبوح ههه،!
مع العلم ان كابرانات فرنسا يعلمون جيدا ان طلقة رصاصة واحدة اتجاه المغرب ستكون نهايتهم،،،
مسؤولو الجزائر في حيرة من أمرهم بعد الضربات الموجعة التي تلقوها في الآونة الأخيرة، تصرفاتهم في هذه الأيام توحي للملاحظ كالديك الذي ذبح ورمي به أرضا، وما عسى للديك المذبوح أن يفعل سوى التركيل برجليه والتلويح بجناحيه. اللهم لا شماتة
المناورات ههه هيهات ثم هيهات سيتم صفعكم مرة أخرى يا كبرانات فرنسا هناك على حدودنا أسود سيفترسونكم بين ليلة وضحاها أسود الجيش الملكي (القوات المسلحة الملكية) آدام الله عليهم الصحة وطول العمر
يعجبني كثيرا قراءة اخبار هسبريس المغربية و اخبار الوطن الجزائرية و أقارن و استنتج و اكتشف ما بين السطور. كما اقراء نفس الاخبار بالفرنسية و الانجليزية و ذلك يتيح لي الفرصة للفهم احسن و اكثر!
هذه المناورات تجري في ارض الجزائر، بالنسبة لنا كمغاربة هداك شغلهم
يجب على المغرب التعامل بالمثل و القيام بمناورات على الحدود الشرقية، دولة الإرهاب الشرقية لا ينفع معها إلا منطق القوة و الكيل بمكيالين
اي مغامرة للعدو الجزائري مع المغرب فلن تبقى هناك دولة اسمها الجزاءر. دولة كابرانات فرنسا ضعيفة و تريد الهاء شعبها المنكوب بحرب وهمية.
الحرب ك كرة القدم يجب ان تتغير الافكار و طريقة قراءة الاشياء.وهدا ما يميز الجزاءر.لهم سياسة قديمة و تابتة لا تتغير في عقلية الجنرالات العتيقة.وهدا ما يندر باندحارهم .اما المغرب فيتغير و يتاقلم و يتطور و يربح في جميع الاصعدة.والسلام
هادشي غير زوبعة في فنجان مافيدهومش هادشي كامل ديالهوم راه مراقب بالأقمار الصناعية ديال المغرب بحال إلى جالسين معاهوم و عارفين حنا بلي الدزاير ماعندها غير اللسان الطويل
تندوف مدينة جزائرية مسقية بدماء الشهداء و للجيش الجزائري الحق ان يناور و يتمرن في اي شبر من الجزائر..
المهم الجزائر لن تطبع مع المطبعين ومن خان سيخون.
الجيش الجزائري يستفز المملكة بمناورات عسكرية قبالة الحدود المغربية…..و كيف سيكون رد فعلهم ان قامت القوات المسلحة الملكية بمناورات عسكرية بمدينة فكيك…..
شيء عادي تاحنا كنديرو مناورات على الحدود …
الابتلاء أنواع وضروب وهو إرثٌ مُشاع بين بني البشر.. وبعض إخواننا إجتمع فيهم ما تفرق في غيرهم. تحية للأجيال القادمة التي ترى النور في العتمة وتنشد الوحدة لا الفرقة. أما وقد أصبحت عقدة moroccanism مستفحلة في بعض الأجساد فلا أرى لها شفاء إلى بجلسة مطولة مع الذات وإقناعها بالواقع الخالص. مفاده، الملوك ملوك والمغرب عين المشرق. وإن كان المشرق ضم دولاكثيرة فالمغرب يبقى واحدا موحدا ومهمى علت الشمس إلا وسكنت فيه.
رمزية التمارين انها في صحراءنا الشرقية المحتلة …وهي كذلك موجهة بالدرجة الأولى نحو الداخل الجزاءري ونشطاء الحراك وبيع الاوهام بأن الجزاءر في مواجهة عدو خارجي والإرهاب وهلم جرا حتى يخرس الحراك عن مطالبة الكابرانات بالرحيل وتسليم السلطة للمدنيين.
بدأ الخناق يضيق على جارة الشر وفي كل يوم تخسر حلفاء والمستجدات على الأرض ليست لصالحها ولن تنفع العسكر هذه المناورات ولا غيرها
او هناك ترقب لانتفاضة في مخيمات تندوف يراد قمعها .
زبارة للاستهلاك الإعلامي لا غير مناورات لا تهمنا في شيء،هم يعرفون جيدا معنى الجيش الملكي منذ حرب الرمال،جيش يزعزع كياتهم ويصيبهم بالرعب.زيارة لإلهاء الشعب الجزائري أمام حجم المشاكل الاجتماعية التي يعيشها بسبب تراجع عائدات النفط والغاز،ما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة،نظام العسكر يحاول بشتى الوسائل استفزاز المغرب:زيارة بوقادوم للدول المعادية للوحدة الترابية،اقتسام اللقاح مع تونس،الاحتجاج على ألمانيا من خلال ممثلة البولبخاريو هناك،التنسيق مع بوديموس…..نحن ماضون في بناء مشروعنا المجتمعي،والأعداء يبنون قصورا من الأوهام.
يبيعون الأوهام للشعب الجزائري الشقيق ويحاولون طمس الشمس بالغربال ولم يعد في جعبتهم(العسكر الجزائرى ) سوى إستعراض عضلات شاخت واهترت… الاكاديب مثل الليل سيصبح عليها الصباح وتظهر للعالم….الزمن كشاف والحقيقة تعلو مهما طال الزمن
التهديد الوحيد اللذي يهدد الشعب الجزائري الشقيق هو مزبلة الحكومة أي خطر يشكل عليكم المغرب لو أراض المغرب إحتلال الجزائر لفعلها في حرب الرمال وهذه الحرب هي سبب إندثار الإقتصاد الجزائري وليومنا هذا وهم يشترون في الأسلحة وكأن الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وتحية من القلب لشعب الجزائري الشقيق
المغرب والجزائر خوت *** واللي بيناتهم يموت .
شنقريحة سيكون مصيره مثل سلفه كايد طالح، مافيا الجيش تحاول توجيه الرأي العام الداخلي في الجزائر إلى الخارج، ثم تتم التصفيات لتبقى المافيا العسكرية تحرك المشهد السياسي في الخفاء اما الأسد المغربي فلا تزعجه هذه الخفة وهذه البدل المزركشة لان مجرد زءيره يجعل شنقريحة يفر كما فر في حرب امغالا.
دولة الجزائري مازالت تعيش أوهام الحرب الباردة. نحن المغاربة وجهنا صفعات موجعة لدولة الفقاقير، و أقول لهم ما هذه إلا البداية و كل محاولاتكم اليائسة للتشويش على المغرب ستبوء ب الفشل و منها فتح خط بحري بين غزوات و مليلية المغربية، كان الأجدر بدولة الخبث الجزائري أن يوفرو لشعبهم الحليب بدل مضايقة المغرب. دولة بترولية تعيش أزمة حليب هههههه.
يقول المثل الشعبي المغربي: “اشحال قدك من استتغفر الله يا البايت بلا عشا” سوف تؤدون الثمن غاليا ايها الاوغاد، ومن حفر خفرة لاخيه سةف يسقط فيعا ان شاء الل، والزمان بيننا،..
لم يبقى لنضام العسكر الفاسد الا حلا واحدا ان يسلم السلطلة لحكومة مؤقتة لانقاد مايجب انقاده واعطاء الشعب الجزائري تقرير مصيره واجلاء المرتزقة ولانكباب حلى حل مشاكل الشعب المقهور الذي لايزال يشد الصف على نصف لتر حليب وكيلوااا سميد اما المملكة المغربية في صحرائها والصحراء في مغربها
اتمنى من كل قلبي ياكل طريحة كما سبق وهرب من المعركة خاص جنودنا يعاودلو التربية وكدلك بوبال البوليزاريو.
التاريخ هو سلاح قوي .
فالمغرب عنده تاريخ و سياسته مبنية على أسس متينة .
المناورات هي عمل روتيني عند كل الدول .
الجزائر قادرة على إحتلال المغرب في ساعتين ذالك لإمتلاكها صواريخ متطورة
لا تخيفنا هذه التمارين العسكرية لسي شنقريحة مادام السردين في بلده يسوى 1000 دينار اي ما يعادل 70 درهم مغربية. ونزيد نقولك بالصحة التبوريدة هههههه.
لاحولة ولا قوة إلا بالله واش هاد الجزائر معاندهة مايدار هيا وهاد العنقريشة بلا ما تحلمو بي نهار طلاع النهار وعرافنا نوايا ديالكوم ليخبيتا لي بغانة غا يلقانة يجي كود وخا ديرو ميات منوارة لا نتومة ولا دوك البولي خاريو الجيش الملكي في نتيصاركم ولشعب المغريبي كامل غادي يحربكم حيت حنا علي حق وعلى يقين حيت الصحراء مغربية من طنجة الكويرة ويموتو العديان الله الوطن الملك
ننتظر خطأهم كما في حرب الرمال لاسترجاع ما ضمته لهم فرنسا من اراضي المملكة الشريفة وهده المرة لن يعود الجيش .
على السيد رئيس الأركان أن يحارب الإرهاب لأن الإرهاب يعتبره الثور الأبيض ويعتبر المغرب الثور الأسود وكلاهما هدف في الطريق لذا وجب توحيد الصف لصد العدوان الذي سيأتي يوما ما على الأخضر واليابس.
الجزائر دولة فاشلة…..هذه الشطحات لهذا الشنقريحة الذي لا يقوى حتى على المشي الصحيح المقصود بها الهاء الرأي العام الجزائري…الذي يطالب بدولة مدنية….
عطيوهم النخال كما نقولوا زمان
على كل حال هي مناورات على اراضي “ديالهم”
السؤال المهم هادوك لي في المخيمات في تيندوف هل يجوز وصفهم باللاجئين أم يصح فيهم اسم محتجزون ؟
السؤال الأهم هل الجماعة المسلحة يجوز تسميتها بلاجئين ؟
سؤال أخير هل السماح لجماعة مسلحة انطلاقا من أراضي جزائرية بضرب أراضي جارة لا يعد اعتداء مباشرا على سلامة هذه الدولة الجارة ؟
العيب ساهل
ما تعملش العيب أصعب شيء، يقتضي الحكمة
“يؤتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب” البقرة 269
مساكن مرة ف لعام تيديرو تدريبات بالدخيرة الحية معرفوش أن المغرب ديما تيدير تداريب مع أمريكا و نص لعسكر ديالو فبؤر التوتر .. يعني متريني 24/24 ساعة..
الله يحفظنا من الحرب لأن الفائز فيها خاسر
Les FAR لكم بالمرصاد كما تجرعتم مرارة الهزيمة في الكركرات و من قبل في اكديم إزيك، سوف تلقون نفس المصير إن شاء الله متى و أين شئتم..
لقد عودنا النمر الورقي الجزائري على هكذا اسفزازات….كمغربي حر اقول للكابران الجبان شنقريحة ان لم تسحي فواصل تفاهاتك…اذكرك بفرارك من معركة مكالة يناير 76.وانت محاصر ضمن اكثر من 2000 محاصر جزائري كما جاء في شهادة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.اذن عداؤك وحقدك للمغرب مرده الى تلك الليلة السوداء من حياتك حين فررت تاركا حذائك العسكري من ورائك….اليوم ايها العجوز الجبان غير البارحة.فأي حماقة قد ترتكبها ضد المغرب ستعود عليك بالندم…فهذه المرة لم ولن تفلت الا باعادة ختانك من احد الجنود المغاربة كما قال احد الضرفاء المغاربة…ومجمل القول الاسود في صحرائهم.واي حماقة قد ترتكب من طرف الضباع ستؤدي حتما الى فتكهم.وتحية مني الى جيش العزة المغربي بمختلف تشكيلاته البرية والجوية والبحرية…
كيف لدولة لقيطة يحكمها عجوز( شنقريحة) يتبول في سرواله أن يخيف إمبراطورية عظيمة مثل المغرب؟ دعوهم ينبحون، يقول المثل الصيني : اذا كثر النباح من حولك فاعلم انك اوجعت الكلاب
مصيبة الجزائر تكمن فيمن يحكمونها قادة عسكريين وسياسيين بعقلية صبيانيه لاتفقه شيئا لامستوى تعليمي ولا أكاديمي ولايستطيعون تكوين حتى جملة مفيدة همهم هو مصالحهم الشخصية وسرقة الأموال والحفاظ على الكرسي وخدمة أجندة أسياد هم فرنسا ولو كلف دالك حياة الجزائرين أوالمغاربة وقد حدث دالك بالفعل فيما يسما العشرية السوداء
لم افهم ماذا يقصد هذا الطيار بان زيارة شنقريحة لتندوف تكذ ب وجود حرب بين البوليساريو والمغرب ،،فما المانع بل العكس هو الصحيح
ثانيا لماذا تعتبرون اجراء مناورات قرب الحدود هو استفزاز للمغرب ،،كل المناورات العسكرية في العالم تجري في المناطق المشابهة لمناطق التوتر وبما ان الجزائر كل حدودها متوترة فقد جاء الاختيار على تندوف واتذكر انه السنة الماضية كانت مناورات مشابهة جرت في اليزي شرق الجزائر فهل معنى هذا انها استفزاز للليبيا
ما أراه استفزازا هو الذي تكتبون ولكن استغرب فقط لماذا لم تذكروا بان جيش الجمهورية العربية الصحراوية قد شارك بفيلق المدرعات الى جانب الجيش الجزائري وهو لا يعتبر استفزازا لان المغرب ايضا استفز الجزائر باقامة قاعدة عسكرية على حدوده يشرف عليها ضباط صهاينة
اتساءل ثانية ما الذي يمنع المغرب من اجراء تمارين مماثلة وبالذخيرة الحية فمثل هذه التمارين هي التي ترفع الروح القتالية للجيوش وللحقيقة فقد انبهرت من قدرة المعنويات المرتفعة للجنود حيث لاحظت في الشريط بان الجنود كانوامتحمسين لاكبر درجة وكانهم لاعبو كرة القدم عندما يسجلون هدفا حيث يصحيون أثناء اصابة اي هدف ،جيش قي جدا
فعلا مناورة حقيقية وكأنها حرب، كل شيء كان معدا بعناية فائقة لدرجة تصوير قذيفة وهي تغادر مدفع الدبابة بفضل الكاميرا المثبتة بها إنه قصف عنيف من جميع الإتجاهات، في المرة القادمة قد تكون منصة شنقريحة ضمن قائمة الأهداف عن طريق الخطأ،
الجنيرال شنيريقحة والجنيرال الراحل القايد صالح اغبى الجنيرلات الجزاءر في التاريخ كل الحروب الذين خاضوها هزموا فيها هذا ليس التصريح المروكي هذا التصريح الجنيرال خالد نزار ما ادراك مان هو خالد نزار الذي فضح قايد صالح وشنيريقحة اثناء خلافهم معهم قبل عودة خالد نزازر معزز مكرم عبر طاءرة الخاصة اقلته الى قصره الفخم في الجزاءر بناه الاموال الدماء الشعب الجزاءري في العشرية السوداء قال خالد نزار ان قابد صالح شنيريقحة كانوا القادة الفيالق الجيش الجزاءري تسببوا في الهزيمة نكراء المعركة امغالا مع الجيش المغربي سقط قايد صالح شنيريقحة الاسرى عند الجيش المغربي اعادهم الملك الحسن التاني بالطاءرة الخاصة الى مطار الجزاءر عندما راهم بومديم قال جملته شهيرة انا ماعنديش الرجال ماعنديش الرجال كان يقصد القايد صالح شنيريقحة هذا ما نقوله عليه العقدة المغربية هذا نباح شينريقحة في تندوف المغربية
المناورات تبقى مناورات. لكن كم أتمنى أن يتهور هذا الكلب و من معه و يعتدي على المغرب.. فحينها سيقبر هو و من معه في ما يسمى ب ” قصر المرادية” الإرهابي الخسيس
فكروني ف القذافي دقت ساعة العمل !!!!نار نار ثورة ثورة طززززز طلعو غاسراولكم راكم تشوهتو…. ما هكذا تعالج الأمور…يا شنقريحة.. الحرب لم تعد قنابل و بنادق… التفوق في الحروب يأتي بعد التفوق في الاقتصاد و الديمقراطية و حرية الإنسان… وبالمناسبة شكرا شكرا شكرا جزيلا لكم يا مغاربة إسرائيل…. وويا مغاربة يهود العالم أجمع…لم اكن اتخيل ابدا أنكم بهاته الروح … لم أكن أتصور أنكم تحبون المغرب و المغاربة و الملك …..
خصك اطريحة. غير ابقا تشطح. عرفوكم داخليا. وخارجبا. بانكم. تايهين. كتعومو فماء مملوء ….بالمكروب من صنع يديكم. وليس له دواء. ..يشافيكم….اما الشعب ااجزاءري… اكتشف جميع الالعاب البهلاونبة والاكاديب التي اتروجها غبر .صحيحة عن دولة. لها سيادة بامتباز مع شعبها ..داختبا وخارجيا. واوربيا $$$$$$ .
الجزاىر تريد جر المغرب للحرب وتنفق 30 مليار سنويا على الجيش والاسلحة.
البوليزاريو تقصف المغرب وتتخبئ وراء الجزائر و المغرب لا يجرئ على قصف عتاد البوليساريو في تندوف.
البوليزاريو بداىت بالفعل بحرب الاستنزاف ضد المغرب وتقصف كل يوم.
على المغرب ضرب عتاد البوليساريو في تندوف …وان يستعد لضرب البنية التحتية البترولية للجزاىر بالطيران ان استطاع.
لكن الخطر و المفاجأة هي ان الجيش الجزاىري يملك اسلحة ردع وصواريخ روسية رغم انها ليست نووية الا انها تفوق القنبلة الدرية في التدمير.
اظن من صالح الشعب المغربي و الجزاىري ان تقوم الحرب بين هدين النظامين الفاشلين.
إن الجنرالات الجزائريين الذين يحفرون قبورهم في الصحراء قد ذهبوا يومًا ما لرؤية قواتهم المسلحة ، كل هذا بسبب الخوف بعد اعتراف الولايات المتحدة بشرعية المغرب في صحرائه ، يومًا ما سيكون نفس الشيء بالنسبة ل الصحراء مستعمرة من قبل الجزائر يجب ألا ننسى التاريخ والجغرافيا والخريطة قبل وصول الفرنسيين كانت بالأمس فقط
الجزائر تعيش عزلة وصدمة قوية بعد الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء لذلك تحاول الترويح على النفس بالقيام بهذه المناورات لاسترجاع ثقة الشعب وتهدئة الشارع الذي اصبح على وشك الانفجار نقول لهم كفى استهتارا فزمن القدافي قد مضى وحان وقت الحساب يا خونة
زيارةهذا الجنرال لا تغني ولا تسمن من جوع .اسءلو عن عمره بات يتجاوز الثمانين فهو في هذا السن اصبح عاجز حتى ان يتذكر باش تعشى بمعنى يخرف اكتر من القياس فان قالها جنرال مغربي نعم لانه صاحب قضية ومعه الحق قولا وفعلا وبيننا الايام وسترون بام اعينكم وخير الكلام ما قل ودل .
المغرب بلد الشرفاء والصالحين وبلد الرجال الابطال وبلد المسؤولين العقلاء الذين يشاهدون وضع العصابة المزري مع قدوم الحراك المبارك المزلزل للكابرنات ،
اولا الكاذب الفاشل هو من يكذب ثم يفضح نفسه…النظام الفاشل الحاكم في الجزائر قضى شهرين و هو يقنع الشعب الجزائري عبر اجهزته الاعلامية المثيرة للشفقة انه هناك حرب ضروس تشنها عصابة البوليزاريو المستوطنة تندوف على المغرب..ثم بعدها ينظم الجيش الجزائري مناورات في تندوف يحفها الهدوء و لا اثر لا للحرب و لا هم يحزنون..
ثااانيا..سمع شنقريحة اشاعة ان المغرب سيطالب باسترجاع تندوف من الجزائر فسخنت فيه البيضة و قفز للينظم مناورات في تندوف..زعما راه تندوف جزائرية و راه حنا هنا..ونحن نقول لشنقريجة وا غي ربحو بتندوف و بشار..لأن كل الجنوب الجزائري كان تابعا للإمبراطورية المغربية و حدودنا كانت مع ليبيا و السودان و لكن حقيقة نحن ادكياء و لا حاجة لنا بأرض لا نستطيع الاستفاذة منها و اعمارها..لذلك هنيئا لكم بكثبان تندوف و الصحراء الكبرى فالمساحة الشاسعة لا تصنع دولا عظمى..انظروا الى فكر و الامارات و المويت و سلطنة بروناي..
الجزائر دولة شاسعة ولكنها دولة فاشلة على كل الاوجه..
ثالثا على شنقريحة ان يوفر ثمن الصواريخ التي تنفجر في الصحراء لتوفير الحليب و المواد الاولية الضرورية للشعب الجزائري..
العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم
نقول لشنقريحة وامثاله (اشرب ماء البحر….الى لحقت لعينك بوسها) مهما ناورتم وكدبتم وحقدتم وحسدتم فالصحراء مغربية…وستبقى ان شاء الله مغربية….اما مسالة خاوة خاوة فهي شعارات تقال فقط اما تطبيقها وفعلها فهو عكس قولها….فحكام الجزائر يعانون من مرض مزمن اتجاهنا ربما لازالت المختبرات العالمية لم تجد لهم دواءه… فنحن في ارضنا وهم غادي يحماقو ….سيروا شوفو بلادكم واعطيونا التقار…..هل تريدون فرض وصاية علينا…. لسنا قاصرين واللهم اكثر من خيراتنا..
شتان بين أسود الأطلس و زواحف الصحراء.دولة على حافة الإفلاس ماذا عساها تفعل غير اللعب بمفرقعات عاشوراء! هم يعلمون تماما لو نشبت الحرب أي منقلب ينقلبون! اتحداهم ان فيهم من يقدر على صيانة قطعة سلاح من الذي رأيناه في تبوريدة اليوم.
بجب الرد عليهم بمناورات أكبر واستخدام بعد الأسلحة الثقيلة ولتكن بمشاركة قوات إسرائيلية وبمعدات دات تكنولوجيا متطورة لكي يفهم العسكر الجزائري أن المغرب يتوفر على العتاد والعدة وليسوا هم فقط
القوات البرية التقليدية في الاراضي المكشوفة دون غطاء جوي قوي تكون اهدافا سهلة للمقاتلة ف 16 الامريكية التي يملكها المغرب، سخوي 29 ، مفخرة القوات الجوية الجزائرية ، اسقطتها ف16 التركية في شمال سوريا بكل سهولة ، لذلك وجب على السي شنقريحة ان يحسب بشكل دقيق كل خطوة يفكر القيام بها في اتجاه المغرب
عنداكم، ملي نوضو ليكم عاود تبداو تبكو وراااه المروووك حكرووونا. وراه المرووك حكرونا وياكم ثم وياااكم .لاتلعبو بالنار بالقرب من الأسد.هذه المرة سنوفي بوعدنا لسنة 1963 ايام حرب الرمال. هذه المرة لانقف والا ونحن في العاصمة الجزاءر .فحداري يا أبناء بوخروبة
حسرتنا كبيرة بانهزام فريقنا لكرة اليد أمام هؤلاء الاوغاد، المغرب فيه رجال من حديد لايرضون الانهزام لاسيما أمام الاعداء..لماذا لا تبحثون عنهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الشطحات الجزائرية ليس دليل قوة بقدر ما هي دليل قاطع على الضعف.وهذه المناورات هي من جهة من اجل الهواء الشعب وايهامه بأن هناك عدو يتربص به ومن جهة أخرى يريد عجزة العسكر الايحاء للعالم بأن هناك عدم استقرار في المنطقة اثنين الدول على عدم الاعتراف بسيادة المغرب على صحراءه.
لكن اسطوانة الجزائر أصبحت معروفة وعليها ان تفكر في شيء اخر لالهاء شعبها عن الوضع الاقتصادي المتردي.
السلام عليكم
كالعادة جنرالات الجزائر، ناهبو ثروات الشعب الجزائري المغلوب على أمره يحاولون الهاء الشعب و الظحك على شباب البلد بتصدير أزماتها للجارة الغربية بلدنا الحبيب المغرب، لكن هيهات هيهات،
مغامرات روسيو المجنونة (دونكي إكسوت)
إنه مريض جدا هذا الأحمق
العسكر يخيف الجزاءريين اما المغرب فلا يكثرت لتصرفاتهم الصبيانية ففي جميع الدول المناورات تكون بدون تصريحات و الجبان هو الدي يهدد
إنهما الورقتان الوحيدتان التي تلعبهما عادةً العصابة الحاكمة في الجزائر كلما أرادت أن تستحمر وترهب مواطنيها خوفاً من الحراك الشعبي في الداخل , الورقة 1 ” محاربة الإرهاب ” , قبل أيام سيناريو انفجار قنبلة يدوية الصنع أدت لسقوط 5 ضحايا أبرياء , كل العالم صغيرهم قبل كبيرهم يعلم الآن أنها العملية من صنع مخابرات الجزائر , أما الورقة الثانية وهي ” حذارِ المروك غادي يهجم علينا , واحنا هنا باش نحميو البلاد ” , كنا في انتظارها , وها هي تظهر اليوم بهاته المناورات الإستفزازية على مرمى حجر من الحدود المغربية , إذا خدّم بنادم غير النصف ديال عقله يفهم ” شكون اللي ناوي يهجم على الآخر ؟؟؟ ” , لو نعملو احنا مناورة عسكرية على حدودهم بحال اللي عملو هوما لوكان تنوض عندهم القيامة فالبلاد .. لكن المغرب تحت القيادة الرشيدة والرزينة ديال سيدنا الله ينصره لا تلقي بالاً لهاته التصرفات المتسرعة والصبيانية والمزاجية لحكام بلد جار احنا مجبورين أننا نتعاملو معاه بحال شي طفل صغير خاصك تدير ليه خاطرو وما تقلقوش ولا غادي يبدا يبكي لك ..
الى حكبم. DZ الجواب اسال هادوك الشطاحة لي انت كتزغرت ليهم كم العداد الدي القي الفبص عليه. في امكالا. من طرف اسود الصحراء فان لم تجد منهم الجواب خوفا على روحك. انا اهدي لك العداد. 101. وزيد اسال والقاءد صالح. اهرب في سيارة. جيب
لا عليكم، انها فقط شطحات الديك المدبوح، انها آثار الضربات الاخيرة والانتصارات المتكررة للدبلوماسية المغربية،
يمارس الملك صلاحياته داخل الحدود التاريخية للمملكة. أكرر .ذاخل الحدود التاريخية للمملكة.
الله الوطن الملك❤️❤️❤️
✌️
سبحان الله ،كبرنات فرنسا يجرون مناورات بالذخيرة الحية وكأننا سنستعمرهم ،المغرب يتواجد في صحرائه ضمن حدوده الترابيةو ليس من شيمه ان يتهجم على احد،لكن اذا تجرا البوليزاريو على مهاجمتنا من الاراضي الجزائرية فذاك شان اخر يا شنقريحة يا لقيط يا ابن زنا ،لان من واجب المغرب ان يقوم بتمشيط الاراضي العازلة بموجب اتفاق 91.اما بعد عملية الكركرات،فقد تم اسقاط هذا البند لان الاراضي العازلة تركت لمراقبة المينورسو يا لقيط وليس اراضي البوليزاريو يا شنقريحة يا ابن المراغة.
الحماف نفس شطحات الحرب الخيالية في تلفرتهم ابطال المغرب سيدكهم دكا اتقضات لهم مجموعة من المرضي
كيف لمن لا يملك ثمن رصاص او فيول طائرة او بنزين مدرعة كيف له ان يناور و بالذحيرة الحية و خلفه شعب يئن تحت وطأة الجوع و الحرمان و مستشفى والو و اوحال و فيضانات اغرقت الاخضر و اليابس و ارض تباع بالمترو للغرب و لمن يشتري
الناس راهي تعاني البؤس في جبال الاطلس و الحرمان و البرد و البوطا ماكايناش
و الديون المتراكمة و الحدود المغلوقة من كل الجهات و كورونا زادت الطين بلة
كيف لبلد مثل هذا ان يجاري بلدا سياديا قارة كالجزائر في مناوراته و هو الذي اعتاد ان ينضم بدعوة في بلده الى مناورات تحت قيادة الامريكان و يعطوة دورا ثانويا – عمروا بيه الخوا –
في الدقيقة 6:32 من التقرير الذي عرضه التلفزيون الجزائري, يظهر جليا علم المغرب, الذي تم وضعه لإصال رسالة مفاذه أن جيش النظام الشمولي الطوطاليطاري البوخروبي العميل لفرنسا, سيتجاوز الحدود ويغزو المغرب, في مشهد يذكر بما غزو صدام للكويت. وأنا أقول لشكريحة, أن الحرب لا تُقاد فقط في ميادين المعركة, ونحن يعِزُّ علينا أن نرى الجزائر في وضع شبيه لما يحصل اليوم في العراق.
رحمك الله جدي و سكنك طيب الجنان اخواننا الجزائر الجارة معادية و لن تنسى ما لقنوها رجال المغرب في مناورات 65 المغاربة في قلوبهم السلم و نيتهم صافية و لاكن الرجال لي حررو المغرب تركو خليفاتهم لهدا الوطن الايام ستعرف الجزائر انها مخطئة هيهات هيهات الصحراء مغربية حبة او كرهت دمنا في رمالها و ستبقى مغربية شعارنا الخالد الله الوطن الملك
السلام عليكم . إنها تصرفات جبان خائف من أسد يحن ﻷقليم من أقاليمه العزيزة ( بشار وتندوف ) …..
هدا ما بقي في ايديهم النباح لا اقل و لا اكثر الجيوش القوية لا تقوم بهده الاساليب المتخلفة ادا اطلقوا رصاصة واحدة اتجاه المغرب فسيدكهم دكا و فات ان تبرا منهم امام الكاتب العام للامم المتحدة كيقلبوا على عمى ايامهم
شنقريحة اسم غريب لشخص مريض لو كان عسكريا اكاديمي ودبلوماسي محنك لما قام بهذه التحركات العسكرية للاستعراض المسرحي تصرفا ت غير عقلانية فيها كثير من التهور نتائجها غير محسوبة لم يستفد من درس الكركرات ولكن رب ضارة نافعة
الى حكيم DZ اش من عمك سعيد .عمك راه سميتو دانييل ولد خو ديكول الفرنساوي ايوا قلب على هويتك ودير ADN حيت ما كتحشمش .اوا قرب انت وغيرك وشوف اش اطرا ليك انتهى الكلام
هدوهوما الجنرالت لي خلوكوم تخابو مور اسرءيل كا طفل زغير كنو رجال واعلنو الحرب كما اعلنت الجزاءر بتسليح بوليزاريو ها تعرفو غير تعليق في منتاديات و فيسبوك يالله تندوف تنضدركوم
يقول المثل الشهير «الغريق يتشبت بحبال الهواء»خاي شنقريحة تيري فالسما أعنداك الطييح شي زرزور،لقيتو الشعب درويش كادزيدو ف الضياع ديال لفلوس لي أولى تشريو بها شوية سميد و خنيشة حليب …هههه
لماذا لا يتكلم شنقريحة عن دعمه العسكري وتحريضه المرتزقة للهجوم على المغرب، هل يخاف من هاذا الاعتراف، واش تيخاف ميحشم؟ راه عدد كبير من الجبناء يقومون بنفس التصرف، وحين تدق الساعة لا يقدرون على مواجهة اسيادهم. سير تحشم يا شنقريحة، راه الشعب الجزاءري والشعب المغربي ليسوا اعداء، بل انت هو العدو.