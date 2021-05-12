الحبس النافذ لمتسولتين شقيقتين في أكادير

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بإدانة شقيقتين بشهرين حبسا نافذا، وذلك بتهمة التسول، بعد أن برأتهما من تهمة النصب، إذ توبعتا في حالة اعتقال إثر ضبطهما من طرف الشرطة القضائية في منطقة تيكوين، بداية الشهر الجاري، متلبستين بالتسول الاحتيالي والتدليسي بالشارع العام.

وجرى توقيف المشتبه فيها الأولى وهي في حالة تلبس بالتظاهر بكونها تنحدر من إحدى الدول العربية، وترافق رضيعا لممارسة التسول الاعتيادي بالشارع العام بالمنطقة المذكورة، وذلك قبل أن تكشف عملية تشخيص هويتها أنها مواطنة مغربية تستعمل دمية كرضيع للتحايل على مستعملي الطريق خلال عمليات التسول.

وأوقفت المصالح الأمنية ذاتها أيضا مساعدة للمتسولة، وهي أخت لها، ضبطت كذلك بالمكان نفسه برفقة طفلين صغيرين كانا يحملان لافتات مكتوب عليها أنهم سوريون رمت بهم الأقدار بالمغرب، وفي حاجة إلى مساعدة، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهما أمام أنظار النيابة العامة المختصة؛ كما جرى توجيه الطفلين نحو مركز حماية الطفولة.