الحكام المغاربة يغيبون عن كأس إفريقيا للشبان

كشفت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اللائحة النهائية لحكام كأس إفريقيا للاعبين أقل من 20 سنة، حيث شهدت غيابا كليا للحكام المغاربة.

وكان العديد من الحكام المغاربة مرشحين لحضور نهائيات هذه المسابقة، غير أن لجنة حكام “الكاف” أسقطتهم من اختياراتها لأسباب لا تزال غامضة إلى حد الآن.