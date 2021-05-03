الحكومة تسمح للمطاعم والمقاهي بالعمل إلى 11 ليلا بعد رمضان

الحكومة تسمح للمطاعم والمقاهي بالعمل إلى 11 ليلا بعد رمضان
صورة: و.م.ع
الإثنين 3 ماي 2021 - 17:57

أفاد مصدر موثوق بأن الحكومة تتجه إلى تخفيف التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء “كورونا، وذلك بعد شهر رمضان الجاري.

وقالت مصادر مطلعة إنه “بعد شهر رمضان، سيتم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، مع إمكانية التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا، حسب التطورات التي ستعرفها الوضعية الوبائية في المملكة”.

وسجل مصدر هسبريس أن هذه الإجراءات تأتي “اعتمادا على خلاصات التتبع اليومي طيلة هذه الفترة للوضعية الوبائية، وأخذا بعين الاعتبار عدد الحالات الإيجابية المسجلة بمجموع التراب الوطني”.

الحالة الوبائية الحكومة المقاهي والمطاعم رمضان

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‫تعليقات الزوار

34
  • مريم
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:00

    اوى على سلامتهم منين غيحسو بالمواطن لله يدير تويل الخير ويبعد علينا هد الوباء

    27
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  • [email protected]
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:03

    ياك كاينة السلالة الهندية اولا هاد المسرحية غير تمنعو التراويح

    -33
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  • البوهالي
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:03

    هههههه الله أكبر كورونا بعد رمضان ستشرع في الخروج بعد 11 ليلا ويتغير توقيتها الرمضاني

    59
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  • بزاف النقيل بزاف
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:04

    أويلي أويلي بزاف بزاف بزاف هاذ الشيء.

    فرانسا بدأت اليوم في التخفيف، و المغرب بدا في النقيل و النقيل و النقيل عاود ثاني عاود ثاني عاود ثاني. . و الله إلى بزاف بزاف وا بزاف.

    شحال كايشد رئيس الحكومة”Copier-coller” عفاكم ذكروني.

    10
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  • مسمار جحا
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:04

    يبدوا أن الاسلام و المساجد بالخصوص هي المستهدفة من قرارات الاغلاق بالليل في رمضان، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا منهم سالمين و لا حول و لا قوة إلا بالله، اللهم في هذه الليلة المباركة انتقم منهم و شتت شملهم و دمر اسرهم

    40
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  • بوشعيب
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:04

    هنيئا لاصحاب المطاعم والمقاهي

    45
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  • [email protected]
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:05

    الله يخد فيكم الحق بغيتو تهربو من التعويضات،؟؟؟؟؟؟

    24
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  • [email protected]
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:06

    بعد رمضان فوق 8,ليلا لن تكون كورونا حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الدولة الظالمي أهلها

    16
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  • حقيقة
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:07

    قرار مجاوب للصواب وخطأ آخر فادح ينضاف لقرار تمكين العطلة الدراسية من أسبوع التي ستبدأ الاثنين المقابل ستنتهي بحلول العيد وبالتالي سيكون هناك نزوح كلير للأسر والناس عامة وسنهدم كل ما لقحناه وبنيناه من قبل. الهند مصدرة للقاحات ولكن قرار التراخي والحج للموسم الديني لنهر الغانج هدم كل شيء

    -34
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  • ورزازات
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:08

    الحمد لله. الحمد لله الحمد لله.

    22
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  • حقيقي
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:08

    قولوا للمصدر الموثوف إن آلافا من عمال المقاهي حرموا من القوت خلال هذا الشهر الفضيل….

    18
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  • مواطنة
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:08

    آلله يرفع علينا هاد الوباء ياربي ياربي

    21
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:09

    هذا المصدر الموثوق يبقى كلامه غير موثوق. لأن الذي يقرر الإجراءات ليس مجلس الحكومة التي يديرها العثماني..

    13
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  • مواطن مغربي
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:09

    نتمنى كذلك فتح الحدود في الصيف نريد زيارة بلدنا في العطلة الصيفية كما كان سابقا ب pcr و لو قبل 24 ساعة

    18
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  • خالد
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:09

    داك شي لي وقع فعيد الاضحى و تسبب لانفجار كورونا فلبلاد غادي يتكرر مع عيد الفطر مع السلالة الهندية.. الله يحفظ

    -32
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  • مغربي قح
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:09

    غير المقاهي و المطاعم صافي ؟!!ماذا عن المحلات التجارية وغيرهم ممن اجبروا على الاغلاق الليلي؟

    13
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  • سلام عليكم
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:09

    صافي غير امشي رمضان او ياخد معاه كرونا هههه فهم تسطى مع عثماني

    4
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  • دايز
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:10

    نفس ما صرحت بيه فرنسا تقريبا اودي امبقا ميتقال

    6
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  • adam
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:10

    الحكومة كان عندها المشكل غير فالمساجد والتراويح والتجار والمقا هي جا فيهم البلان واش اغلقو المساجد والمحلات افتحو ماجاتش اللهم كولشي اتغلق وحى يفوت رمضان افتحو

    8
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  • omare_2313
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:13

    غدي تخليو المقاهي خدامين حتى 23h ديال الليل او سديتيو المساجد في رمضان حيت المقاهي مكايدورش فيها فيرس كيدورو غير في المساجد انا كيبان لي ان المغرب غدي اي ولي دولة علمانية حيت هاد القرار لي اتخداتو الحكومة مكيدخلش العقل او فاهم اي يفهم

    6
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  • محمد مداني
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:13

    الحمد لله كورونا سترحل بعد عيد الفطر، تحدير من السلالة الهندية واستنفار في وزارتي الصحة و الداخلية لمحاصرة الوباء، و المواطن فقد البوصلة أين المفر ،الوباء أمامكم والطوارئ من وراءكم والفقر استوطن جيوبهم.
    الحمد لله على كل حال ،سيجعل الله بعد سر يسرا

    0
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  • smozzy
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:13

    عنداك اجي مصدر أكثر وثوقا و ينفي ما جاء به هاد المصدر مال الحكومة حشمانة

    4
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  • ولد حميدو
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:16

    حسب رايي
    هل انتهت مدة صلاحية كورونا
    او
    التلقيح عنده فعالية

    2
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  • مواطن
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:17

    حكومة الحكرة خلات عمال المقاهي في شهر الغفران يعيشون الفقر دون تعويض وفي الأخير تخفيف القيود بعد شهر رمضان مهزلة تاريخية في عهد المغرب

    0
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  • وجدي
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:18

    خطوة غير محسوبة العواقب تماما من طرف الحكومة وخصوصا بعد ظهور أولى الحالات من السلالة الهندية المتحورة الخطيرة جدا.كان يجب إقرار الإغلاق في الثامنة مساء كالعادة وليس الساعة 23.غير الله يلطف وصافي.

    -7
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  • riyad
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:24

    مبقاتش السلالة الهندية والبرطانية من من 20 ل 23h

    3
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  • med
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:25

    ستفرج على المقاهي والمطاعم إلى غاية 11 عشرة ليلا ولكن الحقيقة الضغط نزل من أصحاب المحلات الحمراء أودي راهم دوزو المقاهي بالجوعة ههه

    2
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  • عباس
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:34

    بانت المعنى امعى من غاتحشروا الكذابة واش ماكاتخافوش من الله حتى سالا رمضان عاد يحلو لقهاوي انا مواطن عادي وخايف عليكم على اي ستخشرون ان شاء الله مع فرعون واتىاعه ياايها الخونة با اتلاع الماسونيين وانا اقصد حزب ما يسمى بالعدالة وااتنمية

    2
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  • م المصطفى
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:38

    جوابا على : مسمار جحا
    أحيله على ما ذكره الدكتور بن حمزة بخصوص إغلاق المساجد عبر التاريخ، بما في ذلك حتى حج بيت الله الحرام.
    علينا أن ندع الدين لرجال الدين والسياسة للسياسيين. وألا ننتقد جهلا وغباء بعض المواضيع التي هي أكبر منا حجما وثقافة ودينا وسياسة…

    1
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  • Abdool
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:44

    لن أثق في هذا القرار لأن أزمة كورونا علمتنا قرارات اللحظة الأخيرة وما بعد 12 ليلا، واسعد الله صباحكم وادرك شهريار الصباح ونطق بالكلام المباح

    0
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  • Abdool
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:46

    لن أثق في هذا القرار لأن أزمة كورونا علمتنا قرارات اللحظة الأخيرة وما بعد 12 ليلا ،أسعد الله صباحكم، وأدرك شهريار الصباح ونطق بالكلام المباح

    0
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  • achelhi
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:50

    اودي كون غي خلاوهم اخدمو رمضان
    الله يحسن عوانهم

    0
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  • محمدين
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:50

    عجبا شهر البركة والتراويح وليلة القدر يتم فيه الإغلاق التام وبعد العيد انتشروا كأن كورونا تنتشر في رمضان فقط وبعدها لا مشكلة…

    0
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  • Ismail el wali
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:51

    السلام عليكم
    هاذا في حد ذاته انتقام. من الطبقة الضعيفة التي تعيش على يوم بيومه .
    عليكم بالله ما الفرق بين فتح المقاهي في رمضان وبين ماوراء رمضان .هاذا غادي يكون غير شي واحد
    من أصحاب القرار ترمضن علينا .وبرد فينا غديدو ديال
    الصيام .
    دخلوا خرجوا . دخلوا خرجوا .يقول المثل
    (اش عند الميت ما يقول قدام غسالو )
    اللهم انصر سيدنا وقائدنا وامامنا وحبيبنا الملك محمد السادس نصره الله. وشكرا لهسبريس

    0
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