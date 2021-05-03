الحكومة تسمح للمطاعم والمقاهي بالعمل إلى 11 ليلا بعد رمضان

أفاد مصدر موثوق بأن الحكومة تتجه إلى تخفيف التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء “كورونا، وذلك بعد شهر رمضان الجاري.

وقالت مصادر مطلعة إنه “بعد شهر رمضان، سيتم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، مع إمكانية التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا، حسب التطورات التي ستعرفها الوضعية الوبائية في المملكة”.

وسجل مصدر هسبريس أن هذه الإجراءات تأتي “اعتمادا على خلاصات التتبع اليومي طيلة هذه الفترة للوضعية الوبائية، وأخذا بعين الاعتبار عدد الحالات الإيجابية المسجلة بمجموع التراب الوطني”.