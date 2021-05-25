الحكومة تكشف تفاصيل دمج "دوزيم وميدي1" في الشركة الوطنية للتلفزة

أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع حكومي جديد يهدف إلى دمج القطب العمومي السمعي والبصري، وذلك عن طريق إنشاء هولدينغ إعلامي جديد يضم كلا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم و”ميدي1 تيفي”.
وأوضح الفردوس، خلال تقديم المشروع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه سيتم الجمع بين دوزيم وميدي 1 تيفي تحت لواء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) التي ستلعب دور شركة قابضة، وهي عبارة عن هولدينغ إعلامي جديد في المغرب.
ويضم المخطط، وفق عرض قدمه الوزير الفردوس، دمج راديو “ميدي 1″ و”ريجي 3” (فرعها بنسبة 100 بالمائة) في القطاع العام بعد التقييم من قبل خبراء مستقلين، مشيرا إلى أن عدد قنوات القطب العمومي سيصبح 10 قنوات بعد إضافة Medi1tv.
وأضاف وزير الاتصال أن قناة ميدي 1 تيفي ستتحول إلى قناة إخبارية مستمرة متخصصة في خدمات الأخبار والبث المباشر (لايفات)، مع التركيز على المغرب، وهي خطوة تهدف منها الحكومة إلى إنشاء قناة مغربية إخبارية على شاكلة القنوات الدولية العالمية التي يتابعها المغاربة.
وأشار الفردوس إلى أن الهدف من إعادة هيكلة القطب العمومي هو تحسين المنتج، والتركيز على إعلام القرب والمحتوى المحلي، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على التمويل العمومي.
ويرى المسؤول الوصي على تدبير القطاع أن القطب العمومي الجديد يجب أن يستحضر التحولات التكنولوجية ونمط استهلاك المواطنين للمحتوى، مبرزاً أن أكثر من 75 بالمائة من الفيديوهات التي يشاهدها المغاربة على منصة “يوتيوب” لا يبحثون عنها بأنفسهم بل هي من اقتراح هذه المنصة الرقمية.
وتابع الوزير بأن 84 بالمائة من المغاربة يستعملون تطبيق “واتساب”، فيما يوجد 15 مليون مغربي على “أنستغرام”، وزاد أن هيكلة القطب العمومي الجديد لا تعني عدم مواكبة القطاع الخاص في المغرب، مشددا على أنه “لا يوجد قطب عمومي قوي بدون قطاع خاص قوي”.
واعتبر الوزير أن سوق الإشهار يتسم عموما بتراجع ملحوظ في المعلنين، وذلك رغم أن القنوات التلفزية في المغرب تحتكر 37 بالمائة من سوق الإشهار، مشيرا إلى أن الهيكلة الجديدة ستمكن من إنقاذ الوضعية المالية للقناة الثانية، التي بلغت مديونيتها البنكية 190 مليون درهم بزيادة 56 مليون درهم مقارنة مع السقف المسموح به؛ وأضاف أن رقم معاملات قناة ميدي 1 تيفي انخفض أيضا بـ 63 بالمائة.
ميدي 1واخة ولكن دوزيم علاش……
بصراحة لو كان الوزير كيقرا تعليق ديالي يخلي هاد دوزيم تمشي بحالها المحتوى ديالها مكينفعش المواطن المغربي ابدا ..عكس القناة اولى تبارك الله مبدعة فجميع مجالات عندها برامج كتحس بيها قريبة من الشعب وتمغرابيت..
دمج جوج حامضات فكوربة ديال الحامض………………….
رغما كل هذا فإن الاعلام المغربي لم يصل الى تطلعات المغاربة ولم يصل إلى مستوى القنوات العالمية.
اكذب لو قلت انني انظر الى التلفزة المغربية منذ سنة 90 لم انظر اليها ولو لمعرفت الخبر ارتاح مع كتاب الله ومع كتب السنة ومع كتب الشعر ومع الانتيرنيت ويقال على ان جميع الاذاعات المغربية اصبحت مكسيكية او تركية او منافقة ولا تهمني اصلا فهي من الحرام مثلها مثل الخنزير فلا يشرفني النظر الى ما حرم الله
مبادرة مهمة
بالتوفيق
الاعلام اصبح في عصرنل سلاحا لا بد منه
قرار رشيد كنت انتظره مند سنوات، فأغلب الدول الاعبة قي العالم لديها قنوات مؤترة كالجزيرة و العربية و سكاي نيوز و الحرة و ميدي1.
اتمنى ان تنجح هذه القناة المغربية العالمية المرتقبة،لتصدير صدى المغرب و لعب دور مهم في الساحة العربية و رد الإعتبار للمملكة ضد اي استفزاز لأعداء تقدم المغرب و وحدة ترابه و مقدسات المملكة.
ارجوا عدم اعطاء الساهرين على البرامج التلفزية او الاخبارية في القناة الثانية 2M اي دور واي وظيفة في القناة العمومية الجديدة والا سيكون مصيرها الافلاس لانهم فاسدووووووون.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد فيخزنني أن أقول أن هته القنوات بتلاتة يتجمعو و مايعجبوناش راه المشكل ماشي في الإدماج بل في المحتوى و الموارد البشرية أما المادية أظنها حاضرة.
القنوات المغربية تنشر الرديلة والعري وقلة الاخلاق بعض الافلام والبرامج مستحيل تفرج فيهوم حدا والديك اصبح همهم الوحيد هو الافلام التركية العاطفية تتبقا البنت المراهقة متبعاه ربع سنين وتتبغي تطبق ديك الشي فالواقع وتتصدق مضيعا راسها والدور التاني للقنوتة العمومية هو التطبيل للحكومة والدولة وانجازاتها العالمية والاسطورية
نقولو ميدي ١ سوف تتحول لقناة اخبارية على شاكلة القنوات العالمية .. 2m واش تبقى لشطيح و رديح و نشر التفاهة ؟
خطة لإنقاد القناة التانية من الديون المتراكمة، مع العلم أن هذه لم تنفع المغاربة في شيء، فقط مسلسلات قلة الحياء… مع الآسف معظم الأسر المغربية تتابع هذه المسلسلات خصوصا المذبلجة بالدارجة…. لا حول ولا قوة الا بالله
قناة إخبارية 100% مع التركيز على المغرب ومملوكة من الدولة ؟ قولوا إذن ناطق رسمي باسم الحكومة على مدار 24/7 وفقط.
مثل هذه القنوات مصيرها الفشل، فهي تفتقد إلى التحليل المنطقي والمحايد للأخبار وللسياسات العمومية…
ما رأيكم ؟
كنا كنسمعو الرباط دوزيم و طنجة دابا غادي نبقاو نسمعو غير الرباط ..الدمج لا يعني التقدم نحو الافظل لكن احادية الخطاب
قنوات وإذاعات الشركة الوطنية. فقط موجهة لفكر واحد وذوق واحد حسب هوى من يديرون تلك الشركة وكأنها ملك لهم. الشعب يريد قنوات تلبي كل الأذواق…
هادا اكبر قالب غادين يديرو لشعب المغربي باش نوليو حتى هوما نخلصو عليهم في الماء والدو اشمن من شركة ليتتاخد من جيوب المستضعفين شركة النصب على المواطن تنخلصوهم باش يعطونا التفاهة التوركية والذل المصري كان عندو فيل زادوه فيلة وبزاف علينا هادشي يارب اقولها من فم مضلوم الله ياخد فيهم الحق لقهرينا
يجب ترك جميع الأمور جانبا والتركيز على إصلاح التعليم وبه ستستقيم جميع الأشياء بصفة تلقائية ..
جل مرافق ومؤسسات الدولة فوتوها للخواص او يسعون الى تفويتها وهادوك لي محاملهم الشعب وتيشكلو عبئ بغاو يردوهم مؤسسات وطنية لي فاهم يفهمنا في سبيل الله
اعتقد انه ان الاوان لفتح المجال السمعي البصري امام القطاع الخاص لان اعلامنا مع كامل الاسف متخلف كثيرا عن عصرنا هذا ولا اعتقد ان هذا التحول سيغير من واقعه شيئا.
السيد الوزير نسا قناة شوف تيفي ايزيدها حتا هي مع الهولدينغ وجودها ضروري لمنافسة القنوات العالمية
لو كانت القناة الثانية ستستمر في نشر الرذيلة وبرامجها التركية القبيحة الإباحية وكل ماهو تافه وتكلاخ الشباب فدعوها تفلس حتى نتقي شرها
غادي تخرجو على ميدي 1 . أما بالنسبة لدوزيم فسبب تدهورها هو سوء التسيير والمحسوبية ويجب محاسبة المسؤولين
قناة مدي 1 تيفي هي القناة الوحيدة في المغرب التي تحظى باحترام المشاهد المغربي. يلزم الحفاظ على نهجها و ألا يتم قتلها ببرامج لا تخاطب إلا الكلخ. صحفيوها يتمتعون بكفاءة عالية و برامجها متنوعة. يلزم دعمها لتنافس قنوات أجنبية. المغرب له عدة قضايا يجب الدفاع عنها و بدون قناة قوية لا يمكن تمرير وجهة نظر المغرب. الإشهار التلفزي دخل في منافسة مع الإشهار عبر الهواتف المحمولة زيادة على ضعف القدرة الشرائية للمغاربة.
دمجوهوم مع مجلس النواب أحسن باش يذوقوا من الكاطو ديال إفتتاح الدورات الشهرية عفوا التشريعية ،الله يهديكم شكن مسوق ليكم.
من الاحسن يحيدو كاع هاد “القنوات”بذون استتناء….يديرو خير كبير فينا….لا برامج ثقافية ولا علمية…..والو “الخواء”الفراغ التام…برامج تافهة تعاد مرات ومرات عديدة:لا جديد…الحمد لله كاينين قنوات اجنبية ديال ‘بصح’
ضم ميدي 1 ٱلى قنوات القطب العمومي مقبول و إيجابي رغم بعض الملاحظات أما 2m يجب إغلاقها أو إعادة هيكلتها أو إخضاعها للقوانين المنظمة لجميع قنوات القطب أو أنها تختص في الجانب الرياضي و تساعد في نقل المباريات الوطنية عوض اعتماد على المغربية و الثقافية و الأمازيغية في نقل المباريات المتزامنة….
يجب إنشاء قناة خاص بالرياضة 100/100عوض قناة الصرف الصحي اللارياضية.
مثل قناة الهدف الجزائرية المشكورة
لقد حدد محتوى القناة : ما يبحث عنه المغاربة في اليوتوب من صنع و تأليف القناة .
اذن مرحبا بكم في عالم شوف تيفي و الحراره الالكترونيه و كور و عطي العور .
المغربي بالنسبة لهم لعبة يثم برمجتها كيف ما يريدون.
الله يعفو على من يتابعكم
نعيب على الجزائر و هي محررة قطاع الاعلام و عندهم عشرات القنوات التلفزية. و نحن لا زلنا في تخربيق الاولى و 2m .
لا افهم في جدوا هذا الدمج سوا نهب جيوب المواطنين لما لا يتم اغلاقهم احسن للبلاد والعباد
يجب على اي مغربي الإنخراط لإنجاح هده المنصة الإخبارية الجديدة بكل الوسائل لازم فالأمر مُلح جدا خصوصا في هذه الضرفية الجيوسياسية و الإقتصادية.
لتكون آلة ضغط اعلامي لأعداء نجاح الوطن.
ميدي 1 هي القناة المغربية الوحيدة الممكن مشاهدتها مع الأبناء والعائلة…. لكن حوتة غادية تخنز الشواري…. المرجو مقاطعة المسلسلات التركية فهي زعزعت العقيدة والتقاليد المغربية.. زيادة على أن المغرب بقيادة الحكومة الملتحية يقوم بسبق اصرار بالترويج للعلمانية والسياحة التركية عن طريق هذه المسلسلات الدخيلة على ثقافتنا وتقاليدنا المغربية!!! فلما لا إعادة المسلسلات المغربية للزمن الجميل عندما كان الممثل يعمل كالعطاش 2500 درهم للشهر الذي يكون فيه التورناج)…
كم مرة تمنينا لدوزيم إفلاس،لكن الدولة الفاشلة ضد الشعب،ماذا قدمت هذه القانة الفاشلة؟قدمت أفلام العار والشو
نصيحتي ان يجمعوا كل القنوات ربما اصبح لدينا عندئذ قناة واحدة محترمة. و هذا ماشي من باب السركازم.
و نصيحة ثانية: الله يهديكم علاش عندنا اخبار باللغة الاسبانية؟؟؟
المهم، اتمنى ان لا يعني هذا الامر ضياع وظائف خصوصا في هاذ الازمة. لان وظائف الصغار وحدها تضيع في بلدنا “السعيدة”.