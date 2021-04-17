الدار البيضاء تعجز عن مواجهة أكوام "النفايات الهامدة" في الشوارع

تحولت العديد من الشوارع والأحياء بالدار البيضاء، في الفترة الأخيرة، إلى مكان لتجميع النفايات الهامدة، التي انضافت إلى النفايات المنزلية، وهو ما جعل بعضها يتحول إلى تلال صغيرة من مخلفات مواد البناء.
وأضحت عدد من المناطق بالدار البيضاء تعرف تكدسا للنفايات من مخلفات البناء والهدم، في غياب أي تدخل من لدن الجهات المختصة لإزالتها.
وبينما يشتكي البيضاويون في مقاطعات مختلفة بالعاصمة الاقتصادية من انتشار النفايات، وعجز الجهة المفوض لها تدبير القطاع عن وضع حد لذلك، انضافت النفايات الهامدة إلى النفايات المنزلية، لتتحول بذلك بعض الشوارع إلى مطارح صغيرة.
وأثار هذا الوضع على مستوى أحياء المسيرة، الفلاح، لالة مريم بمقاطعة مولاي رشيد، ومناطق أخرى على غرار حي البطحاء ودرب غلف بالمعاريف، وكذا عدد من الشوارع بمقاطعات البيضاء، تذمر العديد من المواطنين، الذين اشتكوا من تراكم النفايات دون تدخل المجلس الجماعي بقيادة العماري للحد من ذلك.
وفي هذا الصدد استغرب الفاعل الجمعوي مهدي لمينة من انتشار النفايات الهامدة بمختلف الأحياء، بما فيها الراقية، دون تحرك المجلس الجماعي لجمعها وتنظيف الشوارع منها.
وأكد الناشط في المجال البيئي بالدار البيضاء أن المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية إزالة أكوام المواد الهامدة التي صارت مكدسة بالشوارع، طالما لم يتم إدراج إزالتها في دفتر التحملات المبرم مع شركات النظافة.
وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس الجماعي “كان مفروضا عليه خلال إبرام العقود أَن يفكر في آليات تمكن الراغبين في إصلاح بيوتهم من وضع النفايات ومخلفات مواد البناء في فضاءات مخصصة لذلك وليس تحويل مختلف الشوارع بكل المقاطعات إلى أكوام مكدسة من النفايات”.
وأكد فاعلون جمعويون أن المسؤولية يتحملها المجلس الجماعي من أجل تفعيل النصوص القانونية الواردة في القانون 28.00، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إلى جانب التسريع بتفعيل الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها لتمويل عمليات النقل وجمع النفايات الهامدة.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بمسؤولين بالمجلس الجماعي لأخذ وجهة نظرهم في الموضوع، غير أنها لم تتمكن من ذلك.
المغرب تقدم كثيرا.. والدار البيضاء مدينة ذكية وستكون أكثر ذكاء في المستقبل لأن الناس ستحلق فوق الأزبال
يظهر أن السلطات العمومية في الدار البيضاء تتعمد ترك من هب ودب رمي الازبال ومخلفات البناء في جنبات الطرقات والأراضي الفارغة.. ومن بعد تعلن صفقة مع شركة لازالتها
المسؤولين يعجزون عن تسيير المدينة على احسن وجه و ليس لهم كفاءات و لا نية الحسنة لهذا البلد ينهبون أموال الدولة بدون إعطاء نتيجة في المستوى كز يجب أن تكون احسن مدينة لكن للأسف من يدخل الى سياسة فقير يخرج غني ولا يهمه البلد
الجهات المختصة كتخرج غير الی كانت ضد الساكنة اما في مصلحة الساكنة لا حياة لمن تنادي مدينة مثل الدار البيضاء خصها تكون مثل يحتدی به راها مدينة الاقتصاد المغربي اسندت الامورها الی غير اهلها
يجب معاقبة لي تيصلح دارو وتيوسخ المدينة،ملي كانت فرنسا في المغرب كانت غرامات على رمي الأزبال ،هناك قانون يجب يطبق وعلى المواطنين فضح من يشوه مدينتهم بتصويره وإعلام السلطة
الموطن هو المسؤول الأول على هذه النفايات بحيث هو الذي يرمي بها إلى الشارع. غريب أمر هذا الجمعاوي الذي يحمل كامل المسؤولية إلى المجلي الجماعي ولا يتكلم على سلوك بعض الموطنين الذين لا يكترتون في جعل أحياءهم مطارح للنفايات. الله المستعان.
من يسير مجلس القرية انهم تجار الدين فمن الطبيعي والاكيد مانراه الا تحصيل حاصل لفكرهم الخرافي اننا سنعود لزمن الجمال والظرك او الزريبة
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بمسؤولين بالمجلس الجماعي لأخذ وجهة نظرهم في الموضوع، غير أنها لم تتمكن من ذلك…………..مقتبس من رواية ألف ليلة و ليلة
لم ولن تتمكني ياهسبريس من الوصول للمعلومة، فالجواب واضح في الصورة الدارالبيضاء تحتضر و ذبنبها على المجالس المنتخبة التي عاتت في تلك المدينة فساداً بعدما تركها المستعمر نظيفة و أنيقة. جاء المغربي و جلس على الكرسي و عمّر الكريشة مدة خمس سنوات و رحل وجاء غيره و………….وهكذا، حتى صارت النتيجة مانشاهد الآن. كل تلك السنين ولا مسؤول واحد وضع خطة استباقية و سياسة على المستوى البعيد وتوقع إزدياد الساكنة و توفير البنية التحيتة وخطط مستقبلية للمدينة والساكنة..وااااااااالو، ماكاين غير عمّر الحساب البنكي واخرج من الشرجم باش اجي لاخر….. ولكن هناك يوم حساب، فين غادي تهرب فين؟!!
تدبير النفايات إشكالية حقيقية.العصر يقتضي مقاربة شمولية مختلفة تجميعا،معالجة!أخطار النفايات صحية ميكروبية، تلوثية، تسممية،مرضية! بيئة تلوثية!اقتصادايا, هي مكلفة تجميعا، معالجة!جمالية لا تسر الناظرين،الزائرين،الساكنين،الذواقين!عمرانيا، مشوهة،منفرة! حلولها في الفرز المنزلي لعزل ما هو قابل للتحلل الطبييعي العضوي مما هو مركب كيميائيا وغير قابل لذلك!الفرز المنزلي للزجاج،الخشب،المعادن،الورق وكل ماهو قابل للتدوير! الفرز المستدف في مراكز فرز خاصة مقاولاتية بعد التجميع الأولي!منزليا،تخصيص أكياس سوداء للقمامة التحللية العضوية و أخرى خضراء للتدويريات، ماشي التدويرة!في الأحياء، تخصيص حاويات بلاستيكية سوداء للقمامة العضوية؛ وخضراء للتدويريات!يمكن بيع و شراء التدويريات لتحفيز المواطنين على الفرزيات، ماشي الوجهيات؛ يعني الفرز!تفويت تدبير النفايات لشركات خاصة!إلغاء و تجريم المكبات بدون فرز بقانون!تذعير رمي الأزبال عشوائيا مثل غرامة الكمامة!المكبات قد تنتج الفيروسات الفتاكة مع التفاعلات الكيميائية في المكبات!منع ولوج الحيوانات للمكبات وتذعير أصحابها الغير ملتزمين بذالك!
!كانت لي تجربة رائعة في كندا مع شركة كونسورسيوم إكولوجيك.كنت أسافر هناك صيفا. تعلمت بزاف ديال لحوايج من الكنديين!درت التجربة،الصداقات أ شوية ديال الصرف!60 دولار في 8 ساعات عمل يومية! كنا نشتغل في مواقع المهرجانات الصيفية في وسط مونتريال! خدمة أ فراجة!شوية ديال التكرفيس و لكن التجربة زوينة! العمل كان غالبا ليلا في مواقع المهرجانات و أحيانا نهارا في مركز الفرز! الفرز يتم 24/24 ب الشيفط من 8 ساعات أيضا!لا نغادر الجادات و الشوارع إلا بعد تنظيفها! بعد العمل كنا نتشهى النوم في الشوارع النظيفة!غي لمغاربة اللي كايتشهاو ماشي الكنديين! كنا كنخافو غي البوليس إجي يجمعنا من أجل التشرد!في شلالات نياغارا ، نعست في الجردا بسبب العياء!شوية سمعت كلاكسون ديال البوليس!أَرْيُو أُوكِّ! أَمْ أُوكِّ جَاسْتْ تاَيْرْدْ! سُورِي هَافْ أَ نَايْسْ دَايْ!لو قلت أَمْ ناَطْ أُوكِّ! كان سينادي على الإسعاف فورا! هنا كيقول ليك واش كاين الدم! زعما إسفط ليك الفومبير، مصاص الدم، ماشي قذاف الدم!
سيتم إزالة النفايات والروائح الكريهة وتنظيف الشوارع وتزينها عندما يقترب موعد الانتخابات
المدينة الوحيدة بالمغرب التي هجم عليها الغرباء ويشكلون اكثر من 99 في المائة وهدا السبب هو الدي جعل الناس ليست لهم هوية المدينة ولا عاطفة علىها سوى ما يتبجحوا به بانهم بيضاويين .افضل المدينة في الشكل الدي كانت عليه في الستينات ولا احب ما نراه اليوم على الاقل كنت تجد الاكتفاء الداتي في كل شيء في الجمال والشوارع والنقل والفرجة والطبيعة وكل شيء واليوم مادا نجد حتى الاماكن التي كانت جنيلة في النواحي كاولاد طالب وسيدي مسعود والباراج وكاسكاد وواد الماح وتيط مليل وازناتة وسيدي موسى المجدوب وغيرها من الاماكن اصبحت ضيقة بالاسمنت والتسييج من اجل المشاريع الرمادية .اينهم البيضاويون